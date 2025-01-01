DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCTerminalInfo 

CTerminalInfo

CTerminalInfo é uma classe de acesso simplificado às propriedades do ambiente do programa MQL5.

Descrição

A classe CTerminalInfo possibilita o acesso às propriedades do ambiente do programa MQL5.

Declaração

   class CTerminalInfo : public CObject

Título

   #include <Trade\TerminalInfo.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CTerminalInfo

Métodos de classe pelos grupos

Métodos de acesso às propriedades do tipo integer

 

Build

Obtém o número de compilação do terminal do cliente

IsConnected

Obtém as informações sobre a conexão no servidor de negociação

IsDLLsAllowed

Obtém as informações sobre a permissão de uso de arquivo DLL

IsTradeAllowed

Obtém as informações sobre a permissão de negociação

IsEmailEnabled

Obtém as informações sobre a permissão para enviar e-mails para servidor SMTP e login, especificado nas configurações do terminal

IsFtpEnabled

Obtém as informações sobre a permissão para enviar relatórios de negociação ao servidor FTP e login, especificado nas configurações do terminal

MaxBars

Obtém as informações sobre o número máximo de barras no gráfico

CodePage

Obtém as informações sobre a página de código do idioma no terminal do cliente

CPUCores

Obtém as informações sobre os núcleos da CPU

MemoryPhysical

Obtém as informações sobre a memória física (em Mb)

MemoryTotal

Obtém as informações sobre o total de memória, disponível para processamento do terminal/agente (em Mb)

MemoryAvailable

Obtém as informações sobre a memória livre, disponível para processamento do terminal/agente (em Mb)

MemoryUsed

Obtém as informações sobre a memória, utilizada pelo processamento do terminal/agente (em Mb)

IsX64

Obtém as informações sobre o tipo de terminal do cliente (32/64 bit)

OpenCLSupport

Obtém as informações sobre a versão do OpenCL, apoiada pela placa de vídeo

DiskSpace

Obtém as informações sobre o espaço livre em disco (em Mb)

Métodos para acesso às propriedades do tipo string

 

Language

Obtém o idioma do terminal do cliente

Name

Obtém o nome do terminal do cliente

Company

Obtém a empresa do terminal do cliente

Path

Obtém a pasta do terminal de cliente

DataPath

Obtém a pasta de dados do terminal do cliente

CommonDataPath

Obtém a pasta de dados comum de todos os terminais de cliente, instalados no computador

Acesso a funções API MQL5

 

InfoInteger

Obtém o valor da propriedade de tipo inteiro

InfoString

Obtém o valor da propriedade do tipo string

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare