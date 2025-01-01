- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
CTerminalInfo
CTerminalInfo é uma classe de acesso simplificado às propriedades do ambiente do programa MQL5.
Descrição
A classe CTerminalInfo possibilita o acesso às propriedades do ambiente do programa MQL5.
Declaração
|
class CTerminalInfo : public CObject
Título
|
#include <Trade\TerminalInfo.mqh>
|
Hierarquia de herança
CTerminalInfo
Métodos de classe pelos grupos
|
Métodos de acesso às propriedades do tipo integer
|
|
Obtém o número de compilação do terminal do cliente
|
Obtém as informações sobre a conexão no servidor de negociação
|
Obtém as informações sobre a permissão de uso de arquivo DLL
|
Obtém as informações sobre a permissão de negociação
|
Obtém as informações sobre a permissão para enviar e-mails para servidor SMTP e login, especificado nas configurações do terminal
|
Obtém as informações sobre a permissão para enviar relatórios de negociação ao servidor FTP e login, especificado nas configurações do terminal
|
Obtém as informações sobre o número máximo de barras no gráfico
|
Obtém as informações sobre a página de código do idioma no terminal do cliente
|
Obtém as informações sobre os núcleos da CPU
|
Obtém as informações sobre a memória física (em Mb)
|
Obtém as informações sobre o total de memória, disponível para processamento do terminal/agente (em Mb)
|
Obtém as informações sobre a memória livre, disponível para processamento do terminal/agente (em Mb)
|
Obtém as informações sobre a memória, utilizada pelo processamento do terminal/agente (em Mb)
|
Obtém as informações sobre o tipo de terminal do cliente (32/64 bit)
|
Obtém as informações sobre a versão do OpenCL, apoiada pela placa de vídeo
|
Obtém as informações sobre o espaço livre em disco (em Mb)
|
Métodos para acesso às propriedades do tipo string
|
|
Obtém o idioma do terminal do cliente
|
Obtém o nome do terminal do cliente
|
Obtém a empresa do terminal do cliente
|
Obtém a pasta do terminal de cliente
|
Obtém a pasta de dados do terminal do cliente
|
Obtém a pasta de dados comum de todos os terminais de cliente, instalados no computador
|
Acesso a funções API MQL5
|
|
Obtém o valor da propriedade de tipo inteiro
|
Obtém o valor da propriedade do tipo string