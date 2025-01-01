CTerminalInfo

CTerminalInfo é uma classe de acesso simplificado às propriedades do ambiente do programa MQL5.

Descrição

A classe CTerminalInfo possibilita o acesso às propriedades do ambiente do programa MQL5.

Declaração

class CTerminalInfo : public CObject

Título

#include <Trade\TerminalInfo.mqh>

Hierarquia de herança CObject CTerminalInfo

Métodos de classe pelos grupos

Métodos de acesso às propriedades do tipo integer Build Obtém o número de compilação do terminal do cliente IsConnected Obtém as informações sobre a conexão no servidor de negociação IsDLLsAllowed Obtém as informações sobre a permissão de uso de arquivo DLL IsTradeAllowed Obtém as informações sobre a permissão de negociação IsEmailEnabled Obtém as informações sobre a permissão para enviar e-mails para servidor SMTP e login, especificado nas configurações do terminal IsFtpEnabled Obtém as informações sobre a permissão para enviar relatórios de negociação ao servidor FTP e login, especificado nas configurações do terminal MaxBars Obtém as informações sobre o número máximo de barras no gráfico CodePage Obtém as informações sobre a página de código do idioma no terminal do cliente CPUCores Obtém as informações sobre os núcleos da CPU MemoryPhysical Obtém as informações sobre a memória física (em Mb) MemoryTotal Obtém as informações sobre o total de memória, disponível para processamento do terminal/agente (em Mb) MemoryAvailable Obtém as informações sobre a memória livre, disponível para processamento do terminal/agente (em Mb) MemoryUsed Obtém as informações sobre a memória, utilizada pelo processamento do terminal/agente (em Mb) IsX64 Obtém as informações sobre o tipo de terminal do cliente (32/64 bit) OpenCLSupport Obtém as informações sobre a versão do OpenCL, apoiada pela placa de vídeo DiskSpace Obtém as informações sobre o espaço livre em disco (em Mb) Métodos para acesso às propriedades do tipo string Language Obtém o idioma do terminal do cliente Name Obtém o nome do terminal do cliente Company Obtém a empresa do terminal do cliente Path Obtém a pasta do terminal de cliente DataPath Obtém a pasta de dados do terminal do cliente CommonDataPath Obtém a pasta de dados comum de todos os terminais de cliente, instalados no computador Acesso a funções API MQL5 InfoInteger Obtém o valor da propriedade de tipo inteiro InfoString Obtém o valor da propriedade do tipo string