Create

Cria o objeto gráfico "Triangle".

bool  Create(
   long      chart_id,     // Chart identifier
   string    name,         // Object name
   long      window,       // Chart window
   datetime  time1,        // First time coordinate
   double    price1,       // First price coordinate
   datetime  time2,        // Second time coordinate
   double    price2,       // Second price coordinate
   datetime  time3,        // Third time coordinate
   double    price3        // Third price coordinate
   )

Parâmetros

chart_id

[in]  Identificador de gráfico (0 - gráfico corrente).

name

[in]  Um nome exclusivo do objeto para criar.

window

[in]  Número de janela do gráfico (0 - janela de base).

time1

[in]  Coordenada de tempo do primeiro ponto de ancoragem.

price1

[in] Coordenada de preço do primeiro ponto de ancoragem.

time2

[in] Coordenada de tempo do segundo ponto de ancoragem.

price2

[in]  Coordenada de preço do segundo ponto de ancoragem.

time3

[in]  Coordenada de tempo do terceiro ponto de ancoragem.

price3

[in]  Coordenada de preço do terceiro ponto de ancoragem.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se ocorrer erro