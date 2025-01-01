DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosFerramentas GannCChartObjectGannFanCreate 

Create

Cria o objeto gráfico "Gann Fan".

bool  Create(
   long      chart_id,     // Chart identifier
   string    name,         // Object name
   int       window,       // Chart window 
   datetime  time1,        // First time coordinate
   double    price1,       // First price coordinate
   datetime  time2,        // Second time coordinate
   double    ppb           // Pips per bar
   )

Parâmetros

chart_id

[in]  Identificador de gráfico (0 - gráfico corrente).

name

[in]  Um nome exclusivo do objeto para criar.

window

[in]  Número de janela do gráfico (0 - janela de base).

time1

[in]  Coordenada de tempo do primeiro ponto de ancoragem.

price1

[in] Coordenada de preço do primeiro ponto de ancoragem.

time2

[in] Coordenada de tempo do segundo ponto de ancoragem.

ppb

[in]  Pips por barra.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se foi um erro.