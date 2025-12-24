TREND FLOW PRO

TREND FLOW PRO는 시장의 방향을 표시하는 리페인트 없는(Non-Repainting) 지표입니다. 추세 전환뿐만 아니라 주요 시장 참여자의 최초 및 반복 진입을 식별합니다. 차트의 BOS 표시는 실제 추세 전환과 상위 타임프레임의 핵심 레벨을 나타냅니다. 데이터는 리페인트되지 않으며 각 캔들 종료 후에도 차트에 그대로 남아 있습니다.

개인 메시지를 통해 전략 예제가 포함된 자세한 PDF 가이드를 요청하고 받아보세요.

지표의 주요 구성 요소:

BOS FLOW – 추세 파동과 실제 추세 전환을 나타냅니다. 이는 대형 시장 참여자의 진입과 그 존재에 대한 확인을 의미하며, 숫자로 표시됩니다.

BOS FILL – 추세 방향에 따라 캔들을 색칠합니다. “대형 플레이어”가 시장에 진입하는 구간과 추세가 전환되는 지점을 표시합니다.

신호 레벨:

BOS – 강도가 명확하지 않은 참여자의 진입(대개 메인 추세 내 조정 구간).

Move SL – 대형 참여자가 자신의 포지션을 이동시키는 과정을 시각적으로 보여줍니다. 트레이더는 이를 스탑로스 조정의 참고 지표로 활용할 수 있습니다.

Super BOS – 일반 BOS보다 우선순위가 높은 대형 참여자의 진입입니다. 일부 경우 확인 신호가 나타나면 BOS가 Super BOS로 업그레이드되며, 지표는 색상 변화로 이를 표시합니다.

Mega BOS – 추세 방향을 전환시킬 수 있는 가장 큰 시장 참여자들의 핵심 레벨입니다.

Mega BOS moved – Mega BOS 포지션의 이동과 시장에서의 지배력 확인을 의미합니다.

알림은 설정에서 활성화할 수 있습니다.

STRUCTURE

STRUCTURE는 정확한 시장 구조를 표시하며, 주요 고점과 저점 스윙 포인트 및 가장 최근의 구조 변화 위치를 포함합니다. min–max 조정의 번호는 추세의 지속 시간을 나타내며, 숫자가 클수록 구조 전환 가능성이 높아집니다.

MIN MAX – 모든 시장 참여자의 진입을 필터링 없이 표시하는 하위 구조로, 추세 움직임을 세부적으로 분석하는 데 유용합니다.

BREAK – 구조 붕괴(브레이크).

표시되는 모든 데이터와 지표 신호는 리페인트 없이 차트에 유지되어 완전한 투명성과 신뢰성을 제공합니다.

지표의 파라미터는 매우 유연하여, 사용자의 선호에 따라 표시 색상을 쉽게 변경할 수 있습니다.

EP – 진입 포인트

EP는 대형 참여자의 진입 후 조정이 발생했을 때 유리한 진입 구간을 표시합니다. 지표는 리페인트되지 않으므로 분석 결과를 즉시 차트에서 확인할 수 있습니다.

컴퓨터 성능에 맞게 설정에서 분석용 캔들 수를 늘리고, 지표와 함께 트레이딩 셋업을 분석하거나 검증할 수 있습니다.

EP 버튼을 통해 다음이 가능합니다:

패널에서 한 번의 클릭으로 유리한 진입 구간 활성화

모든 진입 포인트를 확인하거나 현재 BOS Flow 에만 집중

에만 집중 50% 이상 되돌림 레벨을 설정하여 가장 유리한 진입 포인트만 표시

이상 되돌림 레벨을 설정하여 가장 유리한 진입 포인트만 표시 되돌림 비율을 none 으로 설정하여 포지션 구축이나 그리드 트레이딩용으로 모든 진입 포인트 표시

으로 설정하여 포지션 구축이나 그리드 트레이딩용으로 모든 진입 포인트 표시 새로운 진입 포인트가 발생하면 터미널 신호 및 휴대폰 알림 수신

키보드의 (x) 키를 누르면 패널을 숨겨 차트에 표시되지 않게 할 수 있습니다.

스캐너 (개발 중)

선택한 타임프레임 전반에 걸친 종목 스캐너가 계획되어 있습니다. 이는 상위 타임프레임의 조정 구간 내에서 하위 타임프레임 추세의 시작을 식별하는 필터로 사용할 수 있으며, 고확률 진입 포인트를 찾기 위한 추가 확인 요소를 제공합니다.