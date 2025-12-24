Trend Flow PRO

TREND FLOW PRO는 시장의 방향을 표시하는 리페인트 없는(Non-Repainting) 지표입니다. 추세 전환뿐만 아니라 주요 시장 참여자의 최초 및 반복 진입을 식별합니다. 차트의 BOS 표시는 실제 추세 전환과 상위 타임프레임의 핵심 레벨을 나타냅니다. 데이터는 리페인트되지 않으며 각 캔들 종료 후에도 차트에 그대로 남아 있습니다.

개인 메시지를 통해 전략 예제가 포함된 자세한 PDF 가이드를 요청하고 받아보세요.

지표의 주요 구성 요소:

BOS FLOW – 추세 파동과 실제 추세 전환을 나타냅니다. 이는 대형 시장 참여자의 진입과 그 존재에 대한 확인을 의미하며, 숫자로 표시됩니다.

BOS FILL – 추세 방향에 따라 캔들을 색칠합니다. “대형 플레이어”가 시장에 진입하는 구간과 추세가 전환되는 지점을 표시합니다.

신호 레벨:

BOS – 강도가 명확하지 않은 참여자의 진입(대개 메인 추세 내 조정 구간).

Move SL – 대형 참여자가 자신의 포지션을 이동시키는 과정을 시각적으로 보여줍니다. 트레이더는 이를 스탑로스 조정의 참고 지표로 활용할 수 있습니다.

Super BOS – 일반 BOS보다 우선순위가 높은 대형 참여자의 진입입니다. 일부 경우 확인 신호가 나타나면 BOS가 Super BOS로 업그레이드되며, 지표는 색상 변화로 이를 표시합니다.

Mega BOS – 추세 방향을 전환시킬 수 있는 가장 큰 시장 참여자들의 핵심 레벨입니다.

Mega BOS moved – Mega BOS 포지션의 이동과 시장에서의 지배력 확인을 의미합니다.

알림은 설정에서 활성화할 수 있습니다.

STRUCTURE

STRUCTURE는 정확한 시장 구조를 표시하며, 주요 고점과 저점 스윙 포인트 및 가장 최근의 구조 변화 위치를 포함합니다. min–max 조정의 번호는 추세의 지속 시간을 나타내며, 숫자가 클수록 구조 전환 가능성이 높아집니다.

MIN MAX – 모든 시장 참여자의 진입을 필터링 없이 표시하는 하위 구조로, 추세 움직임을 세부적으로 분석하는 데 유용합니다.

BREAK – 구조 붕괴(브레이크).

표시되는 모든 데이터와 지표 신호는 리페인트 없이 차트에 유지되어 완전한 투명성과 신뢰성을 제공합니다.

지표의 파라미터는 매우 유연하여, 사용자의 선호에 따라 표시 색상을 쉽게 변경할 수 있습니다.

EP – 진입 포인트

EP는 대형 참여자의 진입 후 조정이 발생했을 때 유리한 진입 구간을 표시합니다. 지표는 리페인트되지 않으므로 분석 결과를 즉시 차트에서 확인할 수 있습니다.

컴퓨터 성능에 맞게 설정에서 분석용 캔들 수를 늘리고, 지표와 함께 트레이딩 셋업을 분석하거나 검증할 수 있습니다.

EP 버튼을 통해 다음이 가능합니다:

  • 패널에서 한 번의 클릭으로 유리한 진입 구간 활성화
  • 모든 진입 포인트를 확인하거나 현재 BOS Flow에만 집중
  • 50% 이상 되돌림 레벨을 설정하여 가장 유리한 진입 포인트만 표시
  • 되돌림 비율을 none으로 설정하여 포지션 구축이나 그리드 트레이딩용으로 모든 진입 포인트 표시
  • 새로운 진입 포인트가 발생하면 터미널 신호 및 휴대폰 알림 수신

키보드의 (x) 키를 누르면 패널을 숨겨 차트에 표시되지 않게 할 수 있습니다.

스캐너 (개발 중)

선택한 타임프레임 전반에 걸친 종목 스캐너가 계획되어 있습니다. 이는 상위 타임프레임의 조정 구간 내에서 하위 타임프레임 추세의 시작을 식별하는 필터로 사용할 수 있으며, 고확률 진입 포인트를 찾기 위한 추가 확인 요소를 제공합니다.

