Vital Structure MT5

HH / HL / LH / LL 스윙 라벨링, 자동 추세선, 그리고 멀티 타임프레임(MTF) 지지/저항 핵심 레벨을 위한 마켓 스트럭처(시장 구조) 인디케이터.

Vital Structure는 프라이스 액션, 시장 구조, 추세선, 지지·저항, 멀티 타임프레임 분석을 사용하는 트레이더를 위한 차트 분석 도구입니다. 확정된 스윙 포인트를 식별하고, 구조(HH/HL/LH/LL)를 분류하며, 구조 기반 추세선을 그려주고, 상위 타임프레임의 핵심 레벨을 표시하여 추세와 중요한 반응 구간을 시각화하는 데 도움을 줍니다.

주요 기능

1) 시장 구조 (HH / HL / LH / LL)

  • 설정 가능한 룩백(lookback) 창을 사용해 스윙 고점/저점을 감지

  • 스윙을 Higher High / Lower High / Higher Low / Lower Low 로 분류

  • 선택 사항: 스윙 화살표 및 텍스트 라벨

  • 선택 사항: ATR 기반 필터링으로 변동성이 큰 시장에서 작은 스윙을 줄임

2) 자동 추세선 (구조 기반)

  • 최근 스윙 포인트로부터 추세선을 생성

  • 감지된 구조에 따라 상승 추세선 또는 하락 추세선을 그림

  • 추세선이 이탈(브레이크)되면, 과거 선을 유지(점선 스타일)하고 새로운 선을 탐색할 수 있음

3) MTF 지지/저항 핵심 레벨

  • 현재 차트 타임프레임 대비 상위 타임프레임을 스캔

  • 중요한 스윙 레벨을 감지하고 핵심 지지/저항 레벨을 표시

  • 선택 사항: 레벨을 존(Zone)으로 병합(핍 단위)

  • 차트를 깔끔하게 유지하기 위해 표시 레벨 최대 개수를 제한

일반적인 사용 사례

  • HH/HL 및 LH/LL 시퀀스를 통해 추세 상태를 식별

  • 구조 추세선을 활용해 되돌림(pullback), 돌파(break), 리테스트(retest) 분석

  • 상위 타임프레임 레벨로 맥락, 목표, 무효화(invalidation) 구간 설정

  • 구조 + 추세선 + 핵심 레벨 정렬을 결합한 다중 요인 분석

입력값(개요)

시장 구조

  • Window (스윙 민감도)

  • ATR Multiplier (변동성 필터 강도)

  • 화살표 표시/숨김

  • HH/HL/LH/LL 라벨 표시/숨김

  • 색상 및 표시 설정

추세선

  • 구조 추세선 활성화/비활성화

  • 스캔 깊이 / 룩백

  • 터치 허용 오차(핍)

  • 최소 기울기 필터

  • 라인 스타일(활성 / 이탈 후 히스토리)

핵심 레벨(MTF S/R)

  • MTF 스캔 활성화/비활성화

  • 병합 거리(핍)

  • 최소 터치 횟수 / 강도 규칙

  • 표시할 최대 레벨 수

참고 및 제한 사항

  • 스윙은 선택한 Window 이후에 확정됩니다. 확정되기 전까지 최근 봉은 업데이트될 수 있습니다.

  • 이 인디케이터는 차트 분석용이며, 거래를 실행하지 않습니다.

  • DLL 없음. 외부 의존성 없음.

keziah4881
34
keziah4881 2026.01.05 12:19 
 

amazing

