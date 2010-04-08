MACD Trader Pro
- Experts
- Vladimir Shumikhin
- 버전: 1.3
- 업데이트됨: 30 6월 2025
- 활성화: 10
MACD Trader Pro는 검증된 MACD 전략과 효율적인 그리드 트레이딩 시스템을 결합한 혁신적인 자동매매 전문가(EA)입니다. 이 EA는 금융 시장에서 자동 거래를 위해 개발되었으며, GBPUSD 통화쌍에서 최고의 성과를 보이지만 EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY 등 주요 통화쌍 전반에서도 성공적으로 거래합니다.
이 EA의 독특한 점은 시장 신호 분석과 적응형 주문 그리드 구축에 지능적인 접근 방식을 적용하여 추세 시장과 횡보 시장 모두에서 수익을 극대화할 수 있다는 점입니다. 또한 XAUUSD(금), XAGUSD(은)와 같은 귀금속, WTI, Brent, 천연가스 등 에너지 상품, BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD 등 주요 암호화폐 및 기타 디지털 자산과도 효과적으로 작동합니다. 이 시스템은 다중 필터와 고급 자본 보호 알고리즘을 사용하여 안정적인 거래를 보장합니다.
주요 기능 및 장점
고급 MACD 전략
-
MACD 선 교차, 0선 교차, 복합 모드 등 다양한 신호 타입을 구현
-
멀티 타임프레임 분석으로 여러 시간대에서 신호 수신 가능
-
사용자 지정 가능한 MACD 기간으로 완전한 맞춤 설정 지원
-
지능형 필터링으로 잘못된 신호와 약한 신호를 제거하여 진입 정확도 향상
그리드 트레이딩 시스템
-
적응형 포지션 평균화로 불리한 가격 움직임 시 자동 주문 추가
-
매수/매도에 대해 개별 설정 가능한 유연한 그리드 간격
-
멀티플라이어를 이용한 점진적 로트 증가
-
최대 위험 관리로 동시 주문 수 제한
지능형 자본 관리
-
예치금 크기와 리스크 수준에 따른 자동 로트 계산
-
마진 부족 시 자동 로트 축소
-
최소 로트 스텝에 맞춘 거래량 정상화
-
최대 포지션 크기 제한으로 과도한 위험 방지
종합 보호 시스템
-
추적 손절매(Trailing Stop)로 수익 움직임에 따라 동적 손절 조정
-
목표 수익 도달 시 자동 손익분기점 전환(Break Even)
-
허용 스프레드 내에서만 거래하도록 스프레드 관리
-
빈번한 진입을 막는 시간 및 거리 필터 적용
상세 파라미터 설명
MAIN SETTINGS - 주요 설정
-
FirstOrderSize: 초기 주문 로트 크기
-
EnableAutolot: 잔고 기반 자동 로트 계산 활성화
-
AutolotDeposit: 1로트 계산 기준 예치금 금액
SIGNALS - 신호 설정
-
FastEMA: MACD 빠른 EMA 기간
-
SlowEMA: MACD 느린 EMA 기간
-
SignalEMA: MACD 신호선 기간
-
AppliedPrice: 지표 계산에 사용할 가격 유형 (종가, 시가, 고가, 저가)
-
MaxBars: 분석할 최대 바 수
-
SignalsType: 신호 유형 (선 교차, 0선 교차, 둘 다)
-
SignalTimeframe: 신호를 받을 타임프레임
FILTERS - 진입 필터
-
MinTimeBuyOrders: 매수 주문 간 최소 시간(분)
-
MinTimeSellOrders: 매도 주문 간 최소 시간(분)
GRIDS SETTINGS - 그리드 설정
-
MinStepBuyOrders: 매수 주문 간 최소 거리(포인트)
-
MinStepSellOrders: 매도 주문 간 최소 거리(포인트)
-
OrderMultiplier: 평균 주문 크기 증가용 배수
STOP LOSS & TAKE PROFIT - 손절/익절 설정
-
StopLossPoints: 손절매 크기(포인트, 0은 비활성화)
-
TakeProfitPoints: 익절매 크기(포인트, 0은 비활성화)
TRAILING AND BREAKEVEN - 트레일링 및 손익분기점
-
EnableTrailingStop: 트레일링 스톱 활성화
-
TrailingStartPoints: 트레일링 시작 수익 포인트
-
TrailingStopPoints: 현재 가격과 트레일링 스톱 간 거리
-
TrailingStepPoints: 트레일링 업데이트 최소 스텝
-
EnableBreakEven: 손익분기점 기능 활성화
-
BreakEvenStartPoints: 손익분기점 시작 수익 포인트
-
BreakEvenOffsetPoints: 진입 가격 대비 손익분기점 오프셋
PROTECTION SETTINGS - 보호 설정
-
MaxSlippage: 최대 슬리피지(포인트)
-
MaxSpread: 최대 허용 스프레드
-
MaxOrders: 최대 동시 주문 수
-
MaxOrderSize: 주문당 최대 로트 크기
-
OneOrderPerCandle: 캔들 당 주문 제한
ADVISOR SETTINGS - EA 설정
-
MagicNumber: 고유 주문 식별자
-
OrderComment: 모든 주문에 적용할 코멘트
-
AllowBuy: 매수 포지션 허용
-
AllowSell: 매도 포지션 허용
-
AllowNewOrders: 주문 종료 후 신규 주문 허용
기술 사양
-
MetaTrader 5 플랫폼에서 Market Execution 방식으로 작동
-
권장 초기 잔고: 최소 1,000 USD
-
권장 레버리지: 1:500
-
Netting 및 Hedging 계좌 유형 모두 지원
-
MACD 신호 분석, 시간/거리/스프레드 필터, 신호 수신 시 초기 포지션 진입, 불리한 움직임 시 그리드 주문 구축, 트레일링 및 손익분기점 관리, 목표 달성 시 포지션 청산 포함
사용 권장 사항
-
기본적으로 GBPUSD에 최적화됨
-
EnableTrailingStop 및 EnableBreakEven 기능을 true로 활성화하면 기본 작동 가능
-
브로커별 스프레드, 수수료, 주문 실행 속도 등 조건에 따라 추가 최적화 필요
테스트 조건
-
브로커: RoboForex
-
레버리지: 1:500
-
초기 잔고: 1,000 USD
-
통화쌍: GBP/USD
중요 사항
-
스프레드, 수수료, 실행 속도, 유동성 조건 등은 브로커마다 다르며, 이는 EA 성능에 직접적 영향을 줌
-
실계좌 사용 전 반드시 데모 계좌에서 테스트 및 최적화 권장
-
브로커 또는 거래 상품 변경 시 재최적화 필수
최종 안내
이 EA는 그리드 전략과 리스크 관리를 이해하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않으므로, 실거래 전에 데모 테스트를 꼭 수행하고 모든 리스크를 충분히 인지하시기 바랍니다.