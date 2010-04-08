MACD Trader Pro

MACD Trader Pro는 검증된 MACD 전략과 효율적인 그리드 트레이딩 시스템을 결합한 혁신적인 자동매매 전문가(EA)입니다. 이 EA는 금융 시장에서 자동 거래를 위해 개발되었으며, GBPUSD 통화쌍에서 최고의 성과를 보이지만 EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY 등 주요 통화쌍 전반에서도 성공적으로 거래합니다.

이 EA의 독특한 점은 시장 신호 분석과 적응형 주문 그리드 구축에 지능적인 접근 방식을 적용하여 추세 시장과 횡보 시장 모두에서 수익을 극대화할 수 있다는 점입니다. 또한 XAUUSD(금), XAGUSD(은)와 같은 귀금속, WTI, Brent, 천연가스 등 에너지 상품, BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD 등 주요 암호화폐 및 기타 디지털 자산과도 효과적으로 작동합니다. 이 시스템은 다중 필터와 고급 자본 보호 알고리즘을 사용하여 안정적인 거래를 보장합니다.

주요 기능 및 장점

고급 MACD 전략

MACD 선 교차, 0선 교차, 복합 모드 등 다양한 신호 타입을 구현

멀티 타임프레임 분석으로 여러 시간대에서 신호 수신 가능

사용자 지정 가능한 MACD 기간으로 완전한 맞춤 설정 지원

지능형 필터링으로 잘못된 신호와 약한 신호를 제거하여 진입 정확도 향상

그리드 트레이딩 시스템

적응형 포지션 평균화로 불리한 가격 움직임 시 자동 주문 추가

매수/매도에 대해 개별 설정 가능한 유연한 그리드 간격

멀티플라이어를 이용한 점진적 로트 증가

최대 위험 관리로 동시 주문 수 제한

지능형 자본 관리

예치금 크기와 리스크 수준에 따른 자동 로트 계산

마진 부족 시 자동 로트 축소

최소 로트 스텝에 맞춘 거래량 정상화

최대 포지션 크기 제한으로 과도한 위험 방지

종합 보호 시스템

추적 손절매(Trailing Stop)로 수익 움직임에 따라 동적 손절 조정

목표 수익 도달 시 자동 손익분기점 전환(Break Even)

허용 스프레드 내에서만 거래하도록 스프레드 관리

빈번한 진입을 막는 시간 및 거리 필터 적용

상세 파라미터 설명

MAIN SETTINGS - 주요 설정

FirstOrderSize: 초기 주문 로트 크기

EnableAutolot: 잔고 기반 자동 로트 계산 활성화

AutolotDeposit: 1로트 계산 기준 예치금 금액

SIGNALS - 신호 설정

FastEMA: MACD 빠른 EMA 기간

SlowEMA: MACD 느린 EMA 기간

SignalEMA: MACD 신호선 기간

AppliedPrice: 지표 계산에 사용할 가격 유형 (종가, 시가, 고가, 저가)

MaxBars: 분석할 최대 바 수

SignalsType: 신호 유형 (선 교차, 0선 교차, 둘 다)

SignalTimeframe: 신호를 받을 타임프레임

FILTERS - 진입 필터

MinTimeBuyOrders: 매수 주문 간 최소 시간(분)

MinTimeSellOrders: 매도 주문 간 최소 시간(분)

GRIDS SETTINGS - 그리드 설정

MinStepBuyOrders: 매수 주문 간 최소 거리(포인트)

MinStepSellOrders: 매도 주문 간 최소 거리(포인트)

OrderMultiplier: 평균 주문 크기 증가용 배수

STOP LOSS & TAKE PROFIT - 손절/익절 설정

StopLossPoints: 손절매 크기(포인트, 0은 비활성화)

TakeProfitPoints: 익절매 크기(포인트, 0은 비활성화)

TRAILING AND BREAKEVEN - 트레일링 및 손익분기점

EnableTrailingStop: 트레일링 스톱 활성화

TrailingStartPoints: 트레일링 시작 수익 포인트

TrailingStopPoints: 현재 가격과 트레일링 스톱 간 거리

TrailingStepPoints: 트레일링 업데이트 최소 스텝

EnableBreakEven: 손익분기점 기능 활성화

BreakEvenStartPoints: 손익분기점 시작 수익 포인트

BreakEvenOffsetPoints: 진입 가격 대비 손익분기점 오프셋

PROTECTION SETTINGS - 보호 설정

MaxSlippage: 최대 슬리피지(포인트)

MaxSpread: 최대 허용 스프레드

MaxOrders: 최대 동시 주문 수

MaxOrderSize: 주문당 최대 로트 크기

OneOrderPerCandle: 캔들 당 주문 제한

ADVISOR SETTINGS - EA 설정

MagicNumber: 고유 주문 식별자

OrderComment: 모든 주문에 적용할 코멘트

AllowBuy: 매수 포지션 허용

AllowSell: 매도 포지션 허용

AllowNewOrders: 주문 종료 후 신규 주문 허용

기술 사양

MetaTrader 5 플랫폼에서 Market Execution 방식으로 작동

권장 초기 잔고: 최소 1,000 USD

권장 레버리지: 1:500

Netting 및 Hedging 계좌 유형 모두 지원

MACD 신호 분석, 시간/거리/스프레드 필터, 신호 수신 시 초기 포지션 진입, 불리한 움직임 시 그리드 주문 구축, 트레일링 및 손익분기점 관리, 목표 달성 시 포지션 청산 포함

사용 권장 사항

기본적으로 GBPUSD에 최적화됨

EnableTrailingStop 및 EnableBreakEven 기능을 true로 활성화하면 기본 작동 가능

브로커별 스프레드, 수수료, 주문 실행 속도 등 조건에 따라 추가 최적화 필요

테스트 조건

브로커: RoboForex

레버리지: 1:500

초기 잔고: 1,000 USD

통화쌍: GBP/USD

중요 사항

스프레드, 수수료, 실행 속도, 유동성 조건 등은 브로커마다 다르며, 이는 EA 성능에 직접적 영향을 줌

실계좌 사용 전 반드시 데모 계좌에서 테스트 및 최적화 권장

브로커 또는 거래 상품 변경 시 재최적화 필수

최종 안내

이 EA는 그리드 전략과 리스크 관리를 이해하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않으므로, 실거래 전에 데모 테스트를 꼭 수행하고 모든 리스크를 충분히 인지하시기 바랍니다.



