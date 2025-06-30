MACD Trader Pro est un expert advisor innovant qui combine la stratégie éprouvée MACD avec un système efficace de Grid Trading. Cet expert advisor est conçu pour le trading automatique sur les marchés financiers et montre ses meilleurs résultats sur la paire de devises GBPUSD, tout en fonctionnant avec succès sur tous les principaux instruments de trading, y compris EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY et d’autres paires majeures.

L’unicité de cet EA réside dans son approche intelligente de l’analyse des signaux de marché et la construction d’une grille adaptative d’ordres, ce qui permet de maximiser les profits tant dans les marchés en tendance que dans les marchés latéraux. L’expert advisor fonctionne efficacement avec les métaux précieux tels que l’or (XAUUSD), l’argent (XAGUSD), les produits énergétiques incluant le pétrole WTI, Brent, le gaz naturel, ainsi qu’avec les cryptomonnaies BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD et autres actifs numériques. Le système utilise de multiples filtres et des algorithmes avancés de protection du capital pour assurer un trading stable.

Fonctionnalités clés et avantages

Stratégie MACD avancée

L’expert advisor implémente plusieurs types de signaux, incluant le croisement des lignes MACD, le franchissement du niveau zéro, et un mode combiné. L’analyse multi-timeframes permet de recevoir des signaux sur différentes périodes, tandis que les périodes personnalisables de l’indicateur offrent une personnalisation complète des paramètres MACD. Une filtration intelligente élimine les signaux faibles ou faux, augmentant ainsi la précision des entrées.

Système de Grid Trading

La moyenne adaptative des positions ajoute automatiquement des ordres lors des mouvements défavorables du prix. Les réglages flexibles du pas de la grille permettent d’établir des paramètres séparés pour les achats et les ventes. L’augmentation progressive des lots utilise un multiplicateur pour renforcer les positions, tandis que le contrôle du risque maximal limite le nombre d’ordres simultanés.

Gestion intelligente du capital

Le calcul automatique du lot se base sur la taille du dépôt et le niveau de risque défini. La vérification de la marge disponible réduit automatiquement la taille du lot en cas de fonds insuffisants. La normalisation des volumes assure la conformité aux exigences du broker concernant le pas minimum du lot, et le contrôle de la taille maximale des positions protège contre les risques excessifs.

Système complet de protection

Le Trailing Stop permet un déplacement dynamique du stop-loss suivant les mouvements favorables. Le Break Even déplace automatiquement la position en zone de non-perte dès qu’un profit défini est atteint. Le contrôle du spread autorise le trading uniquement dans des conditions de marché acceptables, tandis que des filtres temporels et de distance évitent les entrées fréquentes.

Description détaillée des paramètres

PARAMÈTRES PRINCIPAUX (MAIN SETTINGS)

FirstOrderSize - Taille du premier ordre en lots pour la position initiale

EnableAutolot - Activation du calcul automatique de la taille du lot basé sur le solde

AutolotDeposit - Taille du dépôt en devise du compte pour le calcul d’un lot

SIGNALS – Paramètres des signaux

FastEMA - Période de la moyenne mobile exponentielle rapide pour le MACD

SlowEMA - Période de la moyenne mobile exponentielle lente pour le MACD

SignalEMA - Période de la ligne de signal du MACD

AppliedPrice - Type de prix pour le calcul de l’indicateur (Close, Open, High, Low)

MaxBars - Nombre maximal de barres pour l’analyse historique

SignalsType - Type de signaux de trading (croisement des lignes, niveau zéro, les deux)

SignalTimeframe - Timeframe pour recevoir les signaux de trading

FILTRES – Filtres d’entrée

MinTimeBuyOrders - Temps minimum en minutes entre les ouvertures d’ordres d’achat

MinTimeSellOrders - Temps minimum en minutes entre les ouvertures d’ordres de vente

PARAMÈTRES DE LA GRILLE (GRIDS SETTINGS)

MinStepBuyOrders - Pas minimum en points entre ordres d’achat

MinStepSellOrders - Pas minimum en points entre ordres de vente

OrderMultiplier - Multiplicateur pour augmenter la taille des ordres de moyenne

STOP LOSS & TAKE PROFIT

StopLossPoints - Taille du stop-loss en points (0 désactive la fonction)

TakeProfitPoints - Taille du take-profit en points (0 désactive la fonction)

TRAILING ET BREAK EVEN

EnableTrailingStop - Activation du trailing stop

TrailingStartPoints - Profit en points pour activer le trailing

TrailingStopPoints - Distance du prix actuel au trailing stop

TrailingStepPoints - Pas minimum pour la mise à jour du trailing stop

EnableBreakEven - Activation de la fonction break even

BreakEvenStartPoints - Profit en points pour activer le break even

BreakEvenOffsetPoints - Décalage du break even par rapport au prix d’entrée

PARAMÈTRES DE PROTECTION

MaxSlippage - Glissement maximum autorisé en points

MaxSpread - Spread maximum pour l’entrée en position

MaxOrders - Nombre maximum d’ordres simultanés

MaxOrderSize - Taille maximale d’un ordre en lots

OneOrderPerCandle - Limite d’un ordre par bougie

PARAMÈTRES DU CONSEILLER

MagicNumber - Identifiant unique des ordres de l’expert advisor

OrderComment - Commentaire texte pour tous les ordres

AllowBuy - Autorisation d’ouvrir des positions d’achat

AllowSell - Autorisation d’ouvrir des positions de vente

AllowNewOrders - Autorisation d’ouvrir de nouveaux ordres après fermeture

Caractéristiques techniques

L’expert advisor fonctionne sur la plateforme MetaTrader 5 avec un type d’exécution d’ordre Market Execution. Le solde initial recommandé est à partir de 1000 USD pour un trading confortable. L’effet de levier conseillé est de 1:500. L’EA est compatible avec les types de comptes Netting et Hedging.

L’algorithme inclut l’analyse des signaux MACD sur le timeframe choisi, la vérification des filtres de trading basés sur le temps, la distance et le spread, l’ouverture de la position initiale sur signal, la construction de la grille d’ordres en cas de mouvement de prix défavorable, la gestion des positions ouvertes via trailing stop et break even, ainsi que la clôture des positions à l’atteinte des objectifs.

Recommandations d’utilisation

L’expert advisor est déjà optimisé pour la paire GBPUSD. Pour un fonctionnement de base, il suffit d’activer les fonctions EnableTrailingStop et EnableBreakEven en mettant la valeur à true. Cependant, il est conseillé de procéder à une optimisation supplémentaire selon les conditions spécifiques de votre broker, car de nombreux paramètres comme le spread, les commissions, la vitesse d’exécution et d’autres particularités peuvent influencer la performance.

Conditions de test

Les résultats présentés ne constituent pas une recommandation de trading mais illustrent le potentiel de l’EA dans certaines conditions.

Broker : RoboForex

Effet de levier : 1:500

Solde initial : 1000 USD

Paire de devises : GBP/USD

IMPORTANT

Les paramètres de trading tels que spread, commissions, vitesse d’exécution et conditions de liquidité peuvent varier considérablement d’un broker à l’autre. Cela impacte directement la performance de l’expert advisor et les résultats obtenus.

RECOMMANDATIONS

Avant d’utiliser l’EA sur un compte réel, testez et optimisez impérativement les paramètres selon les conditions de votre broker. Prenez en compte les différences de spreads, commissions, horaires des serveurs, types de comptes et vitesse d’exécution. Il est fortement recommandé de faire des tests sur un compte démo, notamment lors d’un changement de broker ou d’instrument de trading. Dans ce cas, une ré-optimisation est indispensable.

Cet expert advisor est destiné aux traders connaissant les principes des stratégies en grille et de gestion des risques. Les résultats passés ne garantissent pas de profits futurs. Veuillez impérativement effectuer des tests en démo et bien comprendre tous les risques avant de trader en réel.



