MACD Trader Pro
- Experts
- Vladimir Shumikhin
- Version: 1.3
- Mise à jour: 30 juin 2025
- Activations: 10
MACD Trader Pro est un expert advisor innovant qui combine la stratégie éprouvée MACD avec un système efficace de Grid Trading. Cet expert advisor est conçu pour le trading automatique sur les marchés financiers et montre ses meilleurs résultats sur la paire de devises GBPUSD, tout en fonctionnant avec succès sur tous les principaux instruments de trading, y compris EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY et d’autres paires majeures.
L’unicité de cet EA réside dans son approche intelligente de l’analyse des signaux de marché et la construction d’une grille adaptative d’ordres, ce qui permet de maximiser les profits tant dans les marchés en tendance que dans les marchés latéraux. L’expert advisor fonctionne efficacement avec les métaux précieux tels que l’or (XAUUSD), l’argent (XAGUSD), les produits énergétiques incluant le pétrole WTI, Brent, le gaz naturel, ainsi qu’avec les cryptomonnaies BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD et autres actifs numériques. Le système utilise de multiples filtres et des algorithmes avancés de protection du capital pour assurer un trading stable.
Fonctionnalités clés et avantages
Stratégie MACD avancée
L’expert advisor implémente plusieurs types de signaux, incluant le croisement des lignes MACD, le franchissement du niveau zéro, et un mode combiné. L’analyse multi-timeframes permet de recevoir des signaux sur différentes périodes, tandis que les périodes personnalisables de l’indicateur offrent une personnalisation complète des paramètres MACD. Une filtration intelligente élimine les signaux faibles ou faux, augmentant ainsi la précision des entrées.
Système de Grid Trading
La moyenne adaptative des positions ajoute automatiquement des ordres lors des mouvements défavorables du prix. Les réglages flexibles du pas de la grille permettent d’établir des paramètres séparés pour les achats et les ventes. L’augmentation progressive des lots utilise un multiplicateur pour renforcer les positions, tandis que le contrôle du risque maximal limite le nombre d’ordres simultanés.
Gestion intelligente du capital
Le calcul automatique du lot se base sur la taille du dépôt et le niveau de risque défini. La vérification de la marge disponible réduit automatiquement la taille du lot en cas de fonds insuffisants. La normalisation des volumes assure la conformité aux exigences du broker concernant le pas minimum du lot, et le contrôle de la taille maximale des positions protège contre les risques excessifs.
Système complet de protection
Le Trailing Stop permet un déplacement dynamique du stop-loss suivant les mouvements favorables. Le Break Even déplace automatiquement la position en zone de non-perte dès qu’un profit défini est atteint. Le contrôle du spread autorise le trading uniquement dans des conditions de marché acceptables, tandis que des filtres temporels et de distance évitent les entrées fréquentes.
Description détaillée des paramètres
PARAMÈTRES PRINCIPAUX (MAIN SETTINGS)
-
FirstOrderSize - Taille du premier ordre en lots pour la position initiale
-
EnableAutolot - Activation du calcul automatique de la taille du lot basé sur le solde
-
AutolotDeposit - Taille du dépôt en devise du compte pour le calcul d’un lot
SIGNALS – Paramètres des signaux
-
FastEMA - Période de la moyenne mobile exponentielle rapide pour le MACD
-
SlowEMA - Période de la moyenne mobile exponentielle lente pour le MACD
-
SignalEMA - Période de la ligne de signal du MACD
-
AppliedPrice - Type de prix pour le calcul de l’indicateur (Close, Open, High, Low)
-
MaxBars - Nombre maximal de barres pour l’analyse historique
-
SignalsType - Type de signaux de trading (croisement des lignes, niveau zéro, les deux)
-
SignalTimeframe - Timeframe pour recevoir les signaux de trading
FILTRES – Filtres d’entrée
-
MinTimeBuyOrders - Temps minimum en minutes entre les ouvertures d’ordres d’achat
-
MinTimeSellOrders - Temps minimum en minutes entre les ouvertures d’ordres de vente
PARAMÈTRES DE LA GRILLE (GRIDS SETTINGS)
-
MinStepBuyOrders - Pas minimum en points entre ordres d’achat
-
MinStepSellOrders - Pas minimum en points entre ordres de vente
-
OrderMultiplier - Multiplicateur pour augmenter la taille des ordres de moyenne
STOP LOSS & TAKE PROFIT
-
StopLossPoints - Taille du stop-loss en points (0 désactive la fonction)
-
TakeProfitPoints - Taille du take-profit en points (0 désactive la fonction)
TRAILING ET BREAK EVEN
-
EnableTrailingStop - Activation du trailing stop
-
TrailingStartPoints - Profit en points pour activer le trailing
-
TrailingStopPoints - Distance du prix actuel au trailing stop
-
TrailingStepPoints - Pas minimum pour la mise à jour du trailing stop
-
EnableBreakEven - Activation de la fonction break even
-
BreakEvenStartPoints - Profit en points pour activer le break even
-
BreakEvenOffsetPoints - Décalage du break even par rapport au prix d’entrée
PARAMÈTRES DE PROTECTION
-
MaxSlippage - Glissement maximum autorisé en points
-
MaxSpread - Spread maximum pour l’entrée en position
-
MaxOrders - Nombre maximum d’ordres simultanés
-
MaxOrderSize - Taille maximale d’un ordre en lots
-
OneOrderPerCandle - Limite d’un ordre par bougie
PARAMÈTRES DU CONSEILLER
-
MagicNumber - Identifiant unique des ordres de l’expert advisor
-
OrderComment - Commentaire texte pour tous les ordres
-
AllowBuy - Autorisation d’ouvrir des positions d’achat
-
AllowSell - Autorisation d’ouvrir des positions de vente
-
AllowNewOrders - Autorisation d’ouvrir de nouveaux ordres après fermeture
Caractéristiques techniques
L’expert advisor fonctionne sur la plateforme MetaTrader 5 avec un type d’exécution d’ordre Market Execution. Le solde initial recommandé est à partir de 1000 USD pour un trading confortable. L’effet de levier conseillé est de 1:500. L’EA est compatible avec les types de comptes Netting et Hedging.
L’algorithme inclut l’analyse des signaux MACD sur le timeframe choisi, la vérification des filtres de trading basés sur le temps, la distance et le spread, l’ouverture de la position initiale sur signal, la construction de la grille d’ordres en cas de mouvement de prix défavorable, la gestion des positions ouvertes via trailing stop et break even, ainsi que la clôture des positions à l’atteinte des objectifs.
Recommandations d’utilisation
L’expert advisor est déjà optimisé pour la paire GBPUSD. Pour un fonctionnement de base, il suffit d’activer les fonctions EnableTrailingStop et EnableBreakEven en mettant la valeur à true. Cependant, il est conseillé de procéder à une optimisation supplémentaire selon les conditions spécifiques de votre broker, car de nombreux paramètres comme le spread, les commissions, la vitesse d’exécution et d’autres particularités peuvent influencer la performance.
Conditions de test
Les résultats présentés ne constituent pas une recommandation de trading mais illustrent le potentiel de l’EA dans certaines conditions.
-
Broker : RoboForex
-
Effet de levier : 1:500
-
Solde initial : 1000 USD
-
Paire de devises : GBP/USD
IMPORTANT
Les paramètres de trading tels que spread, commissions, vitesse d’exécution et conditions de liquidité peuvent varier considérablement d’un broker à l’autre. Cela impacte directement la performance de l’expert advisor et les résultats obtenus.
RECOMMANDATIONS
Avant d’utiliser l’EA sur un compte réel, testez et optimisez impérativement les paramètres selon les conditions de votre broker. Prenez en compte les différences de spreads, commissions, horaires des serveurs, types de comptes et vitesse d’exécution. Il est fortement recommandé de faire des tests sur un compte démo, notamment lors d’un changement de broker ou d’instrument de trading. Dans ce cas, une ré-optimisation est indispensable.
Cet expert advisor est destiné aux traders connaissant les principes des stratégies en grille et de gestion des risques. Les résultats passés ne garantissent pas de profits futurs. Veuillez impérativement effectuer des tests en démo et bien comprendre tous les risques avant de trader en réel.