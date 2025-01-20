Stochastic Gold Scalper — 정밀 스캘핑을 위한 자동 거래 어드바이저

Stochastic Gold Scalper는 MetaTrader 5 플랫폼용 전문 자동 거래 어드바이저로, 캔들 패턴 분석과 Stochastic 오실레이터를 활용한 신호 필터링을 결합한 제품입니다. 이 접근법은 가장 정확한 진입점을 찾고, 위험을 최소화하며 잘못된 신호를 피할 수 있도록 설계되었습니다. 이 어드바이저는 M5와 같은 짧은 타임프레임에서 거래하는 데 이상적이며, 금, 통화쌍 및 지수와 같은 다양한 금융 상품에 사용할 수 있습니다.

주요 장점

캔들 분석과 Stochastic 필터의 조합

어드바이저는 Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Hammer, Doji 등과 같은 주요 캔들 패턴을 인식합니다. 모든 신호는 Stochastic 오실레이터를 통해 추가 검증되며, 잘못된 진입을 필터링하고 고품질 거래에 집중할 수 있도록 돕습니다. 유연한 리스크 관리

사용자는 고정된 거래량과 예치금 비율을 기준으로 한 자동 로트 계산 중에서 선택할 수 있습니다. 또한 최대 손실 한도를 관리하고 동시에 열릴 수 있는 거래 수를 제한하는 설정이 포함되어 있습니다. 효율적인 거래 관리

트레일링 스톱 및 손익분기점 설정 기능은 손실을 최소화하고 수익을 극대화할 수 있도록 설계되었습니다. 사용자는 포지션 관리를 위한 매개변수를 개인 맞춤 설정할 수 있습니다. 간편하고 직관적인 사용성

어드바이저는 간단한 인터페이스와 시각적 요소를 제공하며, 진입점, 종료점 및 손절매와 이익 실현 수준이 차트에 표시됩니다. 이를 통해 거래를 쉽게 모니터링하고 분석할 수 있습니다. 다용도

Stochastic Gold Scalper는 금(XAUUSD), 주요 통화쌍, 지수 등 다양한 거래 상품에 적합합니다. M5 타임프레임에서 사용을 권장하지만 다른 시간대에도 적응할 수 있습니다.

캔들 패턴 설명

Bullish Engulfing (강세 포괄):

흰색 캔들이 이전의 검은색 캔들을 완전히 덮어 상승 반전을 나타냅니다.

Bearish Engulfing (약세 포괄):

검은색 캔들이 이전의 흰색 캔들을 완전히 덮어 하락 반전을 나타냅니다.

Hammer (망치):

긴 하단 꼬리와 작은 몸통을 가진 캔들로, 매도 압력이 약화되고 상승 반전 가능성이 있음을 나타냅니다.

Inverted Hammer (역망치):

망치와 비슷하지만 긴 상단 꼬리가 있으며, 하락세 후 상승 반전 가능성을 나타냅니다.

Shooting Star (유성):

긴 상단 꼬리와 작은 몸통을 가진 캔들로, 하락 반전 가능성을 나타냅니다.

Doji (도지):

시가와 종가가 거의 동일한 캔들로, 시장의 불확실성을 나타냅니다.

Morning Star (샛별):

상승 반전을 나타내는 3개의 캔들 패턴: 긴 검은색 캔들, 작은 캔들(도지일 수 있음), 그리고 첫 번째 캔들의 중간 위에서 닫히는 긴 흰색 캔들.

Evening Star (금성):

샛별 패턴의 반대 형태로, 하락 반전을 나타냅니다.

Harami (하라미):

작은 캔들이 이전 캔들의 몸통 내부에 완전히 포함되어 있습니다. 상승형 또는 하락형 패턴일 수 있습니다.

Piercing Line (관통선):

흰색 캔들이 검은색 캔들의 종가 아래에서 시작하여 첫 번째 캔들의 중간 위에서 닫히며 상승 반전을 나타냅니다.

Dark Cloud Cover (어두운 구름 덮개):

검은색 캔들이 흰색 캔들의 종가 위에서 시작하지만, 첫 번째 캔들의 중간 아래에서 닫히며 하락 반전을 나타냅니다.

매개변수 세부 설명

일반 설정

TimeFrame — 어드바이저가 작동하는 타임프레임(권장: M5).

MagicNumber — 어드바이저 거래를 식별하는 고유 번호.

OrderComment — 모든 거래에 추가되는 텍스트 코멘트.

Stochastic 필터 설정

EnableStochFilter — Stochastic 필터를 활성화 또는 비활성화합니다.

KPeriod — 오실레이터의 빠른 선 계산 기간.

DPeriod — 느린 선의 평활화 기간.

Slowing — 오실레이터의 감속 매개변수.

StochMethod — 이동 평균 계산 방법(예: 단순, 지수).

OverboughtLevel 및 OversoldLevel — 과매수 및 과매도 영역을 결정하는 수준(예: 80 및 20).

리스크 관리

LotMethod — 거래량 계산 방법 선택: 고정 로트 또는 예치금 비율.

RiskPercentPerTrade — 개별 거래에서 위험을 감수할 예치금 비율.

MaxTradesAllowed — 동시에 열릴 수 있는 최대 거래 수.

MaxDrawdownPercent — 손실 한도에 도달했을 때 어드바이저가 거래를 중지하는 최대 드로우다운 수준.

거래 관리 설정

EnableTrailingStop — 트레일링 스톱 기능 활성화.

TrailingStartPoints — 트레일링 스톱을 활성화하기 위한 최소 수익 포인트.

TrailingStopPoints — 트레일링 스톱이 가격을 따라가는 포인트 간격.

EnableBreakEven — 손익분기점 기능 활성화.

BreakEvenStartPoints — 거래를 손익분기점으로 이동하기 위한 최소 수익 포인트.

BreakEvenOffset — 손익분기점에서 스톱 로스를 설정하기 위한 진입점에서의 포인트 간격.

결론

Stochastic Gold Scalper는 거래 자동화를 위한 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 캔들 패턴 분석과 Stochastic 필터의 조합은 높은 신호 정확도를 보장하며, 위험을 최소화하고 거래 결과를 개선합니다. 이 어드바이저는 경험 많은 트레이더와 거래 전략을 자동화하려는 초보자 모두에게 적합합니다.



