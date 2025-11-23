META i9

5

META i9 – 양자 적응형 트레이딩 엔진 기술 레퍼런스

META i9는 3-레이어 아키텍처 기반의 완전 자율형 자동매매 EA입니다:
Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) 양자 상태 패턴 분석
Neuro-Fractal Engine (NFE) 뉴로-프랙탈 엔진
 Self-Correcting Trade Memory (SCTM) 자체 교정 트레이드 메모리

META i9 구매 시 META i7을 무료로 제공합니다! (단 1주일 동안만 제공되는 한정 혜택)

META i7이 두 개의 협력 신경망을 사용한다면, META i9는 그 이상을 제공합니다:
더 깊은 패턴 인식과 초당 더 많은 의사결정을 수행할 수 있도록 신경 아키텍처가 크게 확장 및 최적화되었습니다.
뿐만 아니라 META i9는 시장 프랙탈, 가격 사이클, 유동성 흐름, 숨겨진 시장 힘을 실시간으로 모델링하여 매우 정밀한 트레이딩 결정을 내려줍니다.
META i9는 단순한 “예측”이 아닌 시장 구조를 더 높은 인지 수준에서 해석하며, 변화하는 시장 조건에 따라 전략을 동적으로 조정합니다.

학습 시스템 SCTM은 완전히 재구성 및 기술적 최적화를 거쳤습니다.
이제 훨씬 더 많은 데이터를 저장하여 시장의 미세 구조를 포착하고, 더 정교한 의사결정 정보를 도출할 수 있습니다.
META i7처럼 EA는 모든 거래에서 학습하지만, 강화된 학습 구조는 패턴 인식 정확도, 모델 적응 속도, 오류 교정 효율을 크게 개선합니다.
그 결과 EA는 더욱 안정적이고 데이터 기반의 트레이딩 행동을 보여주며 장기적인 성능 안정성이 향상됩니다.

왜 백테스트에서 손실이 보이지 않는가:

META i9는 방대한 빅데이터 분석과 과거 거래 성과 데이터셋을 기반으로 한 고급 학습 시스템을 사용합니다.
각 거래는 실시간 정량 평가를 거쳐 효율 및 시장 상황에 따라 분류되고, 내부 경험 데이터베이스에 저장됩니다.
실거래에서 손익이 발생하면 해당 의사결정 모델은 자동으로 재보정되고, 최적화된 행동 패턴으로 즉시 대체됩니다. 이는 시스템의 적응형 자기학습 메커니즘을 지속적으로 향상시킵니다.

즉:
시스템에는 과거 실수를 학습하고 반복을 방지하는 적응형 메모리 메커니즘이 포함되어 있습니다.
과거 패턴의사결정 구조는 분석 후 내부 컨텍스트 메모리에 통합되어 향후 거래의 품질을 향상합니다.
이는 전체적인 성과를 지속적으로 향상시키며, 시장에서 점점 더 정확하고 안정적인 행동을 이끌어냅니다.

META i9는 단순히 반응하는 것이 아니라, 한 단계 앞서 생각하고, 행동하며, 지속적으로 진화합니다 — 그리고 그 향상은 확실히 체감됩니다.

가격 = 구매 수량 기준
종목 = XAUUSD
타임프레임 = H1
최소 예치금 = 150$
모든 브로커 사용 가능 =
시그널 = METAi9
METAi9 XT
기술 자료 = 블로그
+ 실수를 자동으로 학습
+ 다중 계층형 AI 아키텍처
+ GPT-5 감독 제어
+ QSPA, NFE, STCM(확장) 로직

+ 확장된 신경망 구조
META i9 구매 시 META i7 무료 제공!
(1주일 한정 오퍼)


또한 EA는 여러 검증된 개념을 하나의 지능형 시스템으로 통합합니다.  META i9는 지능형 트레이딩의 차세대 진화입니다.
META i9는 상호 결합된 세 가지 핵심 모듈을 통합하며, 이 모듈들은 함께 작동할 때 최대의 성능을 발휘합니다:

    (1) Quantum-State Pattern Analysis (QSPA)

    이 모듈은 기존 인디케이터로는 확인하기 어려운 심층 시장 구조를 식별합니다.
    가격 반응, 미세 유동성 변화, 변동성 클러스터, 숨겨진 수요/공급 압력을 분석합니다.
    이를 기반으로 QSPA는 트렌드 형성, 돌파 지점, 주요 반전 지점을 조기에 파악합니다.

    목적:
    QSPA는 양자화된 시장 상태를 활용하여 고정 신호가 아닌 “확률” 기반 예측을 생성합니다.

    (2) Neuro-Fractal Engine (NFE)

    NFE는 신경망과 프랙탈 시장 분석을 결합합니다.
    여러 시간대의 반복 패턴을 분석하고, 프랙탈 트렌드 안정성을 측정하며, 실제 트렌드와 단순한 시장 소음을 구별합니다.
    이를 통해 META i9는 트렌드, 박스권, 전환 구간을 정확하게 식별할 수 있습니다.

    목적:
    ● 트렌드 시장 → 돌파 전략 ● 박스권 시장 → 평균 회귀 전략 을 최적으로 적용합니다.

    (3) Self-Correcting Trade Memory (SCTM)

    모든 거래는 시간, 변동성, 스프레드, 가격 행동, 뉴스 상황 등과 함께 저장되며 이후 재평가됩니다.
    손실을 발생시킨 결정이 있을 경우 시스템은 해당 오류를 자동으로 기록하고 유사 패턴의 가중치를 줄입니다.
    향상된 행동 분석 및 가중치 알고리즘 덕분에 이 과정은 더욱 효율적이고 빠르게 수행됩니다.

    왜 효과적인가:
    시스템은 비효율적인 의사결정 경로를 점진적으로 제거합니다.
    그래서 백테스트에서 손실이 “사라지는 것처럼 보이는” 것입니다 — EA가 실제로 학습하고, 즉시 원인을 수정하기 때문입니다.

GPT-5 통합 양자 제어 레이어

META i9에는 GPT-5 기반의 감독·최적화 모듈이 통합되어 있습니다.
이 모듈은 QSPA, NFE, SCTM의 신호를 모니터링하고, 문맥적 이상을 탐지하며, 잘못된 의사결정을 수정합니다.
GPT-5는 전체 전략의 안정성을 강화하는 지능형 감독자로 기능합니다.

이 추가 레이어는 오해석을 줄이고 정확도를 높이며 자산 곡선의 안정성을 크게 향상합니다.
GPT-5는 독립적인 트레이딩 시스템이 아니라 내부 모듈의 출력을 검증·최적화하는 문맥 기반 의사결정 레이어입니다.

전체 개념:

META i9프랙탈 패턴 인식양자 기반 AI 최적화를 결합합니다.
모든 결정은 과거 분석, 현재 시장 상황, AI 예측에 기반해 이루어지며,
오류를 방지하고 결정을 최적화하도록 설계되어 있습니다.
결과적으로 시스템은 거래할수록 더 똑똑해지며, 정확하고 적응적인 진화형 트레이딩을 제공합니다.

리뷰 7
V4UK
105
V4UK 2026.01.02 05:30 
 

I installed Meta i9 about a month ago, and it has been performing very well. Running it on a low-risk setting and a low-leverage account, it has already paid for itself. The installation was straightforward—essentially plug-and-play. The developer has been responsive, answering my questions promptly and always to the point. Thank you, Sophie!

fxministry1
849
fxministry1 2025.12.29 21:34 
 

This EA has exceeded my expectations. I had a few weeks of inaction; no trades were being triggered. But a few have been initiated and were all profitable. The EA appears to have a recovery mechanism for higher-risk settings, which I have on a demo account. However, I use default settings and the lowest risk level on real money. One tip >> you need to allow access to these links https://investinglive.com/ https://www.fxstreet.com/ https://api.openai.com https://worldtimeserver.com/

Matias Hernan Nulman
540
Matias Hernan Nulman 2025.12.09 05:06 
 

Just installed the EA yesterday. There are no trades yet, but it seems promising. I will update this review in a few months.

필터:
Aditya Parwito
198
Aditya Parwito 2026.01.14 02:27 
 

I have purchased a total of 12 different Expert Advisors, and among all of them, Meta i9 is one of the most profitable EAs I’ve used so far. What I appreciate most about Meta i9 is its consistency and risk management. The trading logic is not aggressive, yet it manages to deliver solid results over time. The EA handles market conditions well and avoids unnecessary overtrading, which is something many other EAs fail to do.

Meta Sophie Agapova
514
개발자의 답변 Meta Sophie Agapova 2026.01.14 10:59
Hi, thank you for your great feedback. I’m very pleased to hear that META i9 stands out among your EAs for profitability, consistency, and risk control. Your comments about disciplined trading and avoiding overtrading mean a lot. I appreciate your support.
V4UK
105
V4UK 2026.01.02 05:30 
 

I installed Meta i9 about a month ago, and it has been performing very well. Running it on a low-risk setting and a low-leverage account, it has already paid for itself. The installation was straightforward—essentially plug-and-play. The developer has been responsive, answering my questions promptly and always to the point. Thank you, Sophie!

Meta Sophie Agapova
514
개발자의 답변 Meta Sophie Agapova 2026.01.14 10:58
Hi there, thank you very much for your kind feedback. I’m glad to hear META i9 is performing well for you and that the setup was smooth. I appreciate your trust and wish you continued success.
fxministry1
849
fxministry1 2025.12.29 21:34 
 

This EA has exceeded my expectations. I had a few weeks of inaction; no trades were being triggered. But a few have been initiated and were all profitable. The EA appears to have a recovery mechanism for higher-risk settings, which I have on a demo account. However, I use default settings and the lowest risk level on real money. One tip >> you need to allow access to these links https://investinglive.com/ https://www.fxstreet.com/ https://api.openai.com https://worldtimeserver.com/

Meta Sophie Agapova
514
개발자의 답변 Meta Sophie Agapova 2026.01.14 10:57
Hi there and thank you very much for your detailed and honest review. Periods without trades are normal, as the EA waits for high-quality setups. I’m glad to hear the recent trades were profitable. Your tip about allowing the external links is also correct and very helpful for other users. I appreciate your support.
Matias Hernan Nulman
540
Matias Hernan Nulman 2025.12.09 05:06 
 

Just installed the EA yesterday. There are no trades yet, but it seems promising. I will update this review in a few months.

Meta Sophie Agapova
514
개발자의 답변 Meta Sophie Agapova 2025.12.09 10:29
Hi there, thank you for your feedback.
It’s normal if the first trades take a bit of time.
Feel free to reach out if you need anything, and I appreciate your future update.
Mippie
546
Mippie 2025.12.07 16:53 
 

Good EA. Easy to install, works as described, and the developer provides excellent support. Happy with the results so far.

Meta Sophie Agapova
514
개발자의 답변 Meta Sophie Agapova 2025.12.09 10:30
Hi there, thank you for the kind words and your support.
I’m glad to hear everything works smoothly and that you’re happy with the results so far.
If you ever need assistance, I’m always here to help.
Szabolcs Kerekes
77
Szabolcs Kerekes 2025.12.01 01:32 
 

I just bought the EA, currently running on a live account. We'll be back in a short time to update.

Meta Sophie Agapova
514
개발자의 답변 Meta Sophie Agapova 2025.12.01 10:16
Hi there, thank you for your purchase.
I’m glad to hear you’re already running it on a live account.
Feel free to share your results, I’m here if you need any support.
Ping Kuen Ho
176
Ping Kuen Ho 2025.11.28 01:43 
 

I have just brought this ea and applied it to my real account. I feel that this ea trades safely and make reasonable profit after backtesting. I will update the result later.

Meta Sophie Agapova
514
개발자의 답변 Meta Sophie Agapova 2025.12.01 10:14
Hi there, thank you for your purchase and your positive first impression.
Glad to hear the EA performed well.
If you need anything, I’m here to help.
I look forward to your results.
리뷰 답변