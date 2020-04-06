MACD Trader Pro es un asesor experto innovador que combina la probada estrategia MACD con un eficiente sistema de Grid Trading. Este asesor está diseñado para el trading automático en los mercados financieros y muestra los mejores resultados en el par de divisas GBPUSD, aunque opera con éxito en todos los principales instrumentos de trading incluyendo EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY y otros pares majors.

La singularidad de este EA radica en un enfoque inteligente para analizar señales del mercado y construir una red adaptativa de órdenes, lo que permite maximizar las ganancias tanto en condiciones de mercado con tendencia como laterales. El asesor funciona eficazmente con metales preciosos como el oro (XAUUSD), plata (XAGUSD), productos energéticos incluyendo petróleo WTI, Brent, gas natural, así como con criptomonedas BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD y otros activos digitales. El sistema utiliza múltiples filtros y algoritmos avanzados de protección de capital para garantizar un trading estable.

Características clave y ventajas

Estrategia MACD avanzada

El asesor implementa múltiples tipos de señales incluyendo cruces de líneas MACD, cruces del nivel cero y un modo combinado. El análisis multitemporal permite obtener señales en diferentes marcos de tiempo, y los periodos configurables del indicador aseguran una completa personalización de los parámetros MACD. La filtración inteligente excluye señales falsas y débiles, mejorando la precisión de las entradas al mercado.

Sistema Grid Trading

El promedio adaptativo de posiciones añade automáticamente órdenes en movimientos adversos del precio. La configuración flexible del paso de la red permite establecer parámetros separados para compras y ventas. El aumento progresivo del lote usa un multiplicador para reforzar las posiciones, y el control del riesgo máximo limita la cantidad de órdenes simultáneas.

Gestión inteligente del capital

El cálculo automático del lote se basa en el tamaño del depósito y el nivel de riesgo definido. La verificación de suficiencia de margen reduce automáticamente el tamaño del lote cuando hay falta de fondos. La normalización de volúmenes asegura el cumplimiento con los requisitos del bróker respecto al mínimo paso del lote, y el control del tamaño máximo de posición protege contra riesgos excesivos.

Sistema de protección integral

El Trailing Stop permite mover dinámicamente el stop loss siguiendo movimientos favorables. El Break Even traslada automáticamente la posición a punto de equilibrio cuando se alcanza una ganancia predeterminada. El control del spread permite operar sólo en condiciones de mercado aceptables, y los filtros temporales y de distancia previenen entradas frecuentes al mercado.

Descripción detallada de parámetros

MAIN SETTINGS – Configuración principal

FirstOrderSize – Tamaño del primer orden en lotes para la posición inicial

EnableAutolot – Activación del cálculo automático del tamaño del lote basado en el balance

AutolotDeposit – Tamaño del depósito en la moneda de la cuenta para calcular un lote

SIGNALS – Configuración de señales

FastEMA – Período de la media móvil exponencial rápida para MACD

SlowEMA – Período de la media móvil exponencial lenta para MACD

SignalEMA – Período de la línea de señal del indicador MACD

AppliedPrice – Tipo de precio para el cálculo del indicador (Close, Open, High, Low)

MaxBars – Número máximo de barras para análisis histórico

SignalsType – Tipo de señales de trading (cruce de líneas, nivel cero, ambos)

SignalTimeframe – Marco temporal para recibir señales de trading

FILTERS – Filtros de entrada

MinTimeBuyOrders – Tiempo mínimo en minutos entre aperturas de órdenes de compra

MinTimeSellOrders – Tiempo mínimo en minutos entre aperturas de órdenes de venta

GRIDS SETTINGS – Configuración de la red

MinStepBuyOrders – Paso mínimo en puntos entre órdenes de compra

MinStepSellOrders – Paso mínimo en puntos entre órdenes de venta

OrderMultiplier – Multiplicador para aumentar el tamaño de órdenes promedio

STOP LOSS & TAKE PROFIT – Niveles de cierre

StopLossPoints – Tamaño del stop loss en puntos (0 desactiva la función)

TakeProfitPoints – Tamaño del take profit en puntos (0 desactiva la función)

TRAILING AND BREAKEVEN – Trailing y punto de equilibrio

EnableTrailingStop – Activación del trailing stop

TrailingStartPoints – Ganancia en puntos para activar el trailing

TrailingStopPoints – Distancia del precio actual al trailing stop

TrailingStepPoints – Paso mínimo para actualizar el trailing stop

EnableBreakEven – Activación de la función punto de equilibrio

BreakEvenStartPoints – Ganancia en puntos para activar el punto de equilibrio

BreakEvenOffsetPoints – Desplazamiento del punto de equilibrio relativo al precio de entrada

PROTECTION SETTINGS – Configuración de protección

MaxSlippage – Deslizamiento máximo permitido en puntos

MaxSpread – Spread máximo para entrar al mercado

MaxOrders – Número máximo de órdenes simultáneas

MaxOrderSize – Tamaño máximo de una orden en lotes

OneOrderPerCandle – Restricción a una orden por vela

ADVISOR SETTINGS – Configuración del asesor

MagicNumber – Identificador único de órdenes del asesor

OrderComment – Comentario para todas las órdenes

AllowBuy – Permiso para abrir posiciones de compra

AllowSell – Permiso para abrir posiciones de venta

AllowNewOrders – Permiso para abrir nuevas órdenes tras cierre

Especificaciones técnicas

El asesor opera en la plataforma MetaTrader 5 con ejecución de órdenes tipo Market Execution. El balance inicial recomendado es de 1000 USD para un trading cómodo. El apalancamiento sugerido es 1:500. Compatible con cuentas de tipo Netting y Hedging.

El algoritmo analiza señales MACD en el timeframe seleccionado, verifica filtros de tiempo, distancia y spread, abre la posición inicial tras recibir señal, construye la red de órdenes en movimientos adversos, gestiona posiciones abiertas con trailing y break even, y cierra posiciones al alcanzar niveles objetivos.

Recomendaciones de uso

El asesor ya está optimizado para el par GBPUSD. Para un uso básico, basta activar las funciones EnableTrailingStop y EnableBreakEven poniendo true. Sin embargo, se recomienda realizar una optimización adicional según las condiciones de su bróker, considerando aspectos como el spread, comisiones, velocidad de ejecución y otras características de trading.

Condiciones de prueba

Los resultados mostrados no constituyen recomendación de trading, sino que demuestran el potencial funcionamiento del asesor bajo ciertas condiciones.

Bróker: RoboForex

Apalancamiento: 1:500

Balance inicial: 1000 USD

Par de divisas: GBP/USD

IMPORTANTE

Parámetros de trading como spread, comisiones, velocidad de ejecución y condiciones de liquidez pueden variar significativamente entre brókers, afectando la efectividad y resultados del asesor.

RECOMENDACIONES

Antes de usar el asesor en cuenta real, pruebe y optimice los parámetros según las condiciones de su bróker. Considere diferencias en spreads, comisiones, horarios de servidores, tipos de cuenta y velocidad de ejecución. Se recomienda fuertemente realizar pruebas en cuenta demo, especialmente al cambiar de bróker o instrumento de trading. En tales casos, la reoptimización es obligatoria.

Este asesor está dirigido a traders que comprenden estrategias de grid y gestión de riesgos. Resultados pasados no garantizan rentabilidad futura. Asegúrese de probar en demo y entender todos los riesgos antes de operar en real.



