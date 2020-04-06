MACD Trader Pro
- Asesores Expertos
- Vladimir Shumikhin
- Versión: 1.3
- Actualizado: 30 junio 2025
- Activaciones: 10
MACD Trader Pro es un asesor experto innovador que combina la probada estrategia MACD con un eficiente sistema de Grid Trading. Este asesor está diseñado para el trading automático en los mercados financieros y muestra los mejores resultados en el par de divisas GBPUSD, aunque opera con éxito en todos los principales instrumentos de trading incluyendo EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY y otros pares majors.
La singularidad de este EA radica en un enfoque inteligente para analizar señales del mercado y construir una red adaptativa de órdenes, lo que permite maximizar las ganancias tanto en condiciones de mercado con tendencia como laterales. El asesor funciona eficazmente con metales preciosos como el oro (XAUUSD), plata (XAGUSD), productos energéticos incluyendo petróleo WTI, Brent, gas natural, así como con criptomonedas BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD y otros activos digitales. El sistema utiliza múltiples filtros y algoritmos avanzados de protección de capital para garantizar un trading estable.
Características clave y ventajas
Estrategia MACD avanzada
El asesor implementa múltiples tipos de señales incluyendo cruces de líneas MACD, cruces del nivel cero y un modo combinado. El análisis multitemporal permite obtener señales en diferentes marcos de tiempo, y los periodos configurables del indicador aseguran una completa personalización de los parámetros MACD. La filtración inteligente excluye señales falsas y débiles, mejorando la precisión de las entradas al mercado.
Sistema Grid Trading
El promedio adaptativo de posiciones añade automáticamente órdenes en movimientos adversos del precio. La configuración flexible del paso de la red permite establecer parámetros separados para compras y ventas. El aumento progresivo del lote usa un multiplicador para reforzar las posiciones, y el control del riesgo máximo limita la cantidad de órdenes simultáneas.
Gestión inteligente del capital
El cálculo automático del lote se basa en el tamaño del depósito y el nivel de riesgo definido. La verificación de suficiencia de margen reduce automáticamente el tamaño del lote cuando hay falta de fondos. La normalización de volúmenes asegura el cumplimiento con los requisitos del bróker respecto al mínimo paso del lote, y el control del tamaño máximo de posición protege contra riesgos excesivos.
Sistema de protección integral
El Trailing Stop permite mover dinámicamente el stop loss siguiendo movimientos favorables. El Break Even traslada automáticamente la posición a punto de equilibrio cuando se alcanza una ganancia predeterminada. El control del spread permite operar sólo en condiciones de mercado aceptables, y los filtros temporales y de distancia previenen entradas frecuentes al mercado.
Descripción detallada de parámetros
MAIN SETTINGS – Configuración principal
-
FirstOrderSize – Tamaño del primer orden en lotes para la posición inicial
-
EnableAutolot – Activación del cálculo automático del tamaño del lote basado en el balance
-
AutolotDeposit – Tamaño del depósito en la moneda de la cuenta para calcular un lote
SIGNALS – Configuración de señales
-
FastEMA – Período de la media móvil exponencial rápida para MACD
-
SlowEMA – Período de la media móvil exponencial lenta para MACD
-
SignalEMA – Período de la línea de señal del indicador MACD
-
AppliedPrice – Tipo de precio para el cálculo del indicador (Close, Open, High, Low)
-
MaxBars – Número máximo de barras para análisis histórico
-
SignalsType – Tipo de señales de trading (cruce de líneas, nivel cero, ambos)
-
SignalTimeframe – Marco temporal para recibir señales de trading
FILTERS – Filtros de entrada
-
MinTimeBuyOrders – Tiempo mínimo en minutos entre aperturas de órdenes de compra
-
MinTimeSellOrders – Tiempo mínimo en minutos entre aperturas de órdenes de venta
GRIDS SETTINGS – Configuración de la red
-
MinStepBuyOrders – Paso mínimo en puntos entre órdenes de compra
-
MinStepSellOrders – Paso mínimo en puntos entre órdenes de venta
-
OrderMultiplier – Multiplicador para aumentar el tamaño de órdenes promedio
STOP LOSS & TAKE PROFIT – Niveles de cierre
-
StopLossPoints – Tamaño del stop loss en puntos (0 desactiva la función)
-
TakeProfitPoints – Tamaño del take profit en puntos (0 desactiva la función)
TRAILING AND BREAKEVEN – Trailing y punto de equilibrio
-
EnableTrailingStop – Activación del trailing stop
-
TrailingStartPoints – Ganancia en puntos para activar el trailing
-
TrailingStopPoints – Distancia del precio actual al trailing stop
-
TrailingStepPoints – Paso mínimo para actualizar el trailing stop
-
EnableBreakEven – Activación de la función punto de equilibrio
-
BreakEvenStartPoints – Ganancia en puntos para activar el punto de equilibrio
-
BreakEvenOffsetPoints – Desplazamiento del punto de equilibrio relativo al precio de entrada
PROTECTION SETTINGS – Configuración de protección
-
MaxSlippage – Deslizamiento máximo permitido en puntos
-
MaxSpread – Spread máximo para entrar al mercado
-
MaxOrders – Número máximo de órdenes simultáneas
-
MaxOrderSize – Tamaño máximo de una orden en lotes
-
OneOrderPerCandle – Restricción a una orden por vela
ADVISOR SETTINGS – Configuración del asesor
-
MagicNumber – Identificador único de órdenes del asesor
-
OrderComment – Comentario para todas las órdenes
-
AllowBuy – Permiso para abrir posiciones de compra
-
AllowSell – Permiso para abrir posiciones de venta
-
AllowNewOrders – Permiso para abrir nuevas órdenes tras cierre
Especificaciones técnicas
El asesor opera en la plataforma MetaTrader 5 con ejecución de órdenes tipo Market Execution. El balance inicial recomendado es de 1000 USD para un trading cómodo. El apalancamiento sugerido es 1:500. Compatible con cuentas de tipo Netting y Hedging.
El algoritmo analiza señales MACD en el timeframe seleccionado, verifica filtros de tiempo, distancia y spread, abre la posición inicial tras recibir señal, construye la red de órdenes en movimientos adversos, gestiona posiciones abiertas con trailing y break even, y cierra posiciones al alcanzar niveles objetivos.
Recomendaciones de uso
El asesor ya está optimizado para el par GBPUSD. Para un uso básico, basta activar las funciones EnableTrailingStop y EnableBreakEven poniendo true. Sin embargo, se recomienda realizar una optimización adicional según las condiciones de su bróker, considerando aspectos como el spread, comisiones, velocidad de ejecución y otras características de trading.
Condiciones de prueba
Los resultados mostrados no constituyen recomendación de trading, sino que demuestran el potencial funcionamiento del asesor bajo ciertas condiciones.
-
Bróker: RoboForex
-
Apalancamiento: 1:500
-
Balance inicial: 1000 USD
-
Par de divisas: GBP/USD
IMPORTANTE
Parámetros de trading como spread, comisiones, velocidad de ejecución y condiciones de liquidez pueden variar significativamente entre brókers, afectando la efectividad y resultados del asesor.
RECOMENDACIONES
Antes de usar el asesor en cuenta real, pruebe y optimice los parámetros según las condiciones de su bróker. Considere diferencias en spreads, comisiones, horarios de servidores, tipos de cuenta y velocidad de ejecución. Se recomienda fuertemente realizar pruebas en cuenta demo, especialmente al cambiar de bróker o instrumento de trading. En tales casos, la reoptimización es obligatoria.
Este asesor está dirigido a traders que comprenden estrategias de grid y gestión de riesgos. Resultados pasados no garantizan rentabilidad futura. Asegúrese de probar en demo y entender todos los riesgos antes de operar en real.