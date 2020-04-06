MACD Trader Pro は、実績のあるMACD戦略と効果的なグリッドトレーディングシステムを統合した革新的なトレーディングアドバイザーです。本アドバイザーは金融市場での自動取引向けに設計されており、GBPUSD通貨ペアで最良のパフォーマンスを発揮しますが、EURUSD、USDJPY、USDCAD、AUDUSD、NZDUSD、USDCHF、EURGBP、EURJPY、GBPJPYなど主要な通貨ペア全般でも成功裏に取引を行います。

本EAの独自性は、市場シグナルのインテリジェントな分析と適応型グリッドオーダーの構築にあり、トレンド相場だけでなくレンジ相場においても利益を最大化します。金（XAUUSD）、銀（XAGUSD）などの貴金属、WTI・ブレント原油、天然ガスなどのエネルギー商品、さらにBTCUSD、ETHUSD、LTCUSDなどの暗号通貨やその他のデジタル資産にも効果的に対応します。システムは複数のフィルターと高度な資金保護アルゴリズムを用いて安定した取引を実現します。

主な特徴と利点

高度なMACD戦略

MACDラインのクロス、ゼロラインのクロス、複合モードなど複数のシグナルタイプを実装。マルチタイムフレーム分析で異なる時間軸のシグナルを取得可能。MACDのパラメータは完全にカスタマイズでき、インテリジェントなフィルタリングで誤ったシグナルや弱いシグナルを排除し、エントリーの精度を高めます。

グリッドトレーディングシステム

価格の逆行時に自動的に注文を追加する適応型ポジション平均化機能を搭載。買い注文と売り注文に対して個別にグリッド間隔を設定可能。ロットサイズはマルチプライヤーで段階的に増加し、最大リスク管理により同時発注数を制限します。

資金管理の知能化

ロット計算は口座残高とリスクレベルに基づき自動。証拠金不足時にはロットサイズを自動調整。ボリューム正規化でブローカーの最小ロット単位に対応し、最大ポジションサイズの管理で過剰リスクを回避します。

包括的な保護システム

利益追従型のトレーリングストップ、自動的に損益分岐点へ移行するブレークイーブン機能を搭載。スプレッド管理により許容範囲内のみで取引し、時間・距離のフィルターが頻繁な市場エントリーを防止します。

パラメーター詳細

MAIN SETTINGS - 基本設定

FirstOrderSize - 初期ポジションのロットサイズ

EnableAutolot - 残高に基づく自動ロット計算の有効化

AutolotDeposit - 1ロットあたりの計算に用いる口座通貨の預託額

SIGNALS - シグナル設定

FastEMA - MACD用高速指数移動平均期間

SlowEMA - MACD用低速指数移動平均期間

SignalEMA - MACDシグナルライン期間

AppliedPrice - 指標計算に用いる価格タイプ（終値、始値、高値、安値）

MaxBars - 過去データ分析の最大バー数

SignalsType - シグナル種別（ラインクロス、ゼロラインクロス、両方）

SignalTimeframe - シグナル取得のタイムフレーム

FILTERS - エントリーフィルター

MinTimeBuyOrders - 買い注文間の最小時間（分）

MinTimeSellOrders - 売り注文間の最小時間（分）

GRIDS SETTINGS - グリッド設定

MinStepBuyOrders - 買い注文間の最小ステップ（ポイント）

MinStepSellOrders - 売り注文間の最小ステップ（ポイント）

OrderMultiplier - 平均化注文のロット増倍率

STOP LOSS & TAKE PROFIT - 損切り・利確設定

StopLossPoints - ストップロスのポイント数（0で無効）

TakeProfitPoints - テイクプロフィットのポイント数（0で無効）

TRAILING AND BREAKEVEN - トレーリング＆ブレークイーブン

EnableTrailingStop - トレーリングストップの有効化

TrailingStartPoints - トレーリング開始利益ポイント

TrailingStopPoints - トレーリングストップ距離

TrailingStepPoints - トレーリング更新の最小ステップ

EnableBreakEven - ブレークイーブン機能の有効化

BreakEvenStartPoints - ブレークイーブン開始利益ポイント

BreakEvenOffsetPoints - エントリープライスからのブレークイーブンオフセット

PROTECTION SETTINGS - 保護設定

MaxSlippage - 最大スリッページ（ポイント）

MaxSpread - 最大許容スプレッド

MaxOrders - 最大同時注文数

MaxOrderSize - 1注文あたりの最大ロット数

OneOrderPerCandle - 1本のローソク足あたり1注文制限

ADVISOR SETTINGS - アドバイザー設定

MagicNumber - EA注文のユニークID

OrderComment - 注文コメント

AllowBuy - 買い注文許可

AllowSell - 売り注文許可

AllowNewOrders - 注文クローズ後の新規注文許可

技術仕様

MetaTrader 5プラットフォーム対応、注文タイプはマーケットエクスキューション。推奨初期残高は1000米ドル以上。推奨レバレッジは1:500。NettingおよびHedging両方の口座タイプに対応。

アルゴリズムは選択されたタイムフレームのMACDシグナル分析、時間・距離・スプレッドによるフィルタリング、シグナル発生時の初期ポジションオープン、価格逆行時のグリッドオーダー構築、トレーリング＆ブレークイーブンによるポジション管理、目標到達時のクローズを含みます。

利用推奨

GBPUSDペア向けに最適化済み。基本利用には EnableTrailingStop と EnableBreakEven を true に設定するだけで十分ですが、スプレッドや手数料、注文実行速度などブローカーの条件に応じて更なる最適化を推奨します。

テスト条件

提供結果は取引推奨ではなく、特定条件下でのEA性能を示したものです。

ブローカー: RoboForex

レバレッジ: 1:500

初期残高: 1000 USD

通貨ペア: GBP/USD

注意事項

スプレッド、手数料、実行速度、流動性条件はブローカーごとに大きく異なり、EAのパフォーマンスに直接影響します。

推奨事項

実口座運用前に必ずデモ口座でテスト・最適化を行い、ブローカー変更や取引商品の変更時には再最適化を強く推奨します。

本トレーディングアドバイザーはグリッド戦略およびリスク管理の原則を理解したトレーダー向けです。過去の結果は将来の利益を保証するものではありません。リアルトレード開始前に必ずデモ口座で十分な検証を行い、リスクを理解した上でご利用ください。



