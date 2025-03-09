MACD Trader Pro

MACD Trader Pro è un consulente di trading innovativo che combina una strategia MACD collaudata con un efficace sistema di Grid Trading. Il consulente è progettato per il trading automatico sui mercati finanziari e mostra i migliori risultati sulla coppia valutaria GBPUSD, ma opera con successo su tutti i principali strumenti di trading, inclusi EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY e altre coppie major.

L’unicità di questo EA risiede nell’approccio intelligente all’analisi dei segnali di mercato e nella costruzione di una griglia adattiva di ordini, che consente di massimizzare i profitti sia in condizioni di mercato trend che laterali. Il consulente funziona efficacemente anche con metalli preziosi come oro (XAUUSD), argento (XAGUSD), commodities energetiche come petrolio WTI, Brent, gas naturale, nonché con criptovalute BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD e altri asset digitali. Il sistema utilizza molteplici filtri e algoritmi avanzati di protezione del capitale per garantire un trading stabile.

Funzionalità chiave e vantaggi

Strategia MACD avanzata

Il consulente implementa diversi tipi di segnali, inclusi incroci delle linee MACD, attraversamento del livello zero e modalità combinata. L’analisi multi-timeframe consente di ottenere segnali da diversi intervalli temporali, mentre i periodi configurabili dell’indicatore offrono piena personalizzazione dei parametri MACD. La filtrazione intelligente esclude segnali falsi e deboli, aumentando la precisione degli ingressi.

Sistema di Grid Trading

La media adattativa delle posizioni aggiunge automaticamente ordini in caso di movimenti sfavorevoli del prezzo. Le impostazioni flessibili del passo della griglia permettono di definire parametri separati per acquisti e vendite. L’aumento progressivo del lotto utilizza un moltiplicatore per le posizioni di copertura, mentre il controllo del rischio massimo limita il numero di ordini simultanei.

Gestione intelligente del capitale

Il calcolo automatico del lotto si basa sulla dimensione del deposito e sul livello di rischio impostato. Il controllo della sufficienza del margine riduce automaticamente la dimensione del lotto in caso di fondi insufficienti. La normalizzazione dei volumi garantisce il rispetto dei requisiti del broker riguardo al lotto minimo, e il controllo della dimensione massima della posizione protegge da rischi eccessivi.

Sistema di protezione completo

Il Trailing Stop assicura lo spostamento dinamico dello stop loss a seguito del movimento favorevole del prezzo. Il Break Even sposta automaticamente la posizione in pareggio al raggiungimento di un profitto prefissato. Il controllo dello spread permette di operare solo in condizioni di mercato accettabili, mentre filtri temporali e di distanza evitano ingressi frequenti.

Descrizione dettagliata dei parametri

IMPOSTAZIONI PRINCIPALI

  • FirstOrderSize - Dimensione del primo ordine in lotti per la posizione iniziale

  • EnableAutolot - Attivazione del calcolo automatico della dimensione del lotto basato sul saldo

  • AutolotDeposit - Dimensione del deposito in valuta del conto per il calcolo di un lotto

SEGNALI

  • FastEMA - Periodo della media mobile esponenziale veloce per MACD

  • SlowEMA - Periodo della media mobile esponenziale lenta per MACD

  • SignalEMA - Periodo della linea di segnale dell’indicatore MACD

  • AppliedPrice - Tipo di prezzo usato per il calcolo dell’indicatore (Close, Open, High, Low)

  • MaxBars - Numero massimo di barre per l’analisi storica

  • SignalsType - Tipo di segnali di trading (incrocio linee, livello zero, entrambi)

  • SignalTimeframe - Timeframe per ricevere i segnali di trading

FILTRI

  • MinTimeBuyOrders - Tempo minimo in minuti tra aperture di posizioni long

  • MinTimeSellOrders - Tempo minimo in minuti tra aperture di posizioni short

IMPOSTAZIONI GRIGLIA

  • MinStepBuyOrders - Passo minimo in punti tra ordini di acquisto

  • MinStepSellOrders - Passo minimo in punti tra ordini di vendita

  • OrderMultiplier - Moltiplicatore per aumentare la dimensione degli ordini di media

STOP LOSS & TAKE PROFIT

  • StopLossPoints - Dimensione dello stop loss in punti (0 disabilita)

  • TakeProfitPoints - Dimensione del take profit in punti (0 disabilita)

TRAILING E BREAK EVEN

  • EnableTrailingStop - Attivazione del trailing stop

  • TrailingStartPoints - Profitto in punti per attivare il trailing

  • TrailingStopPoints - Distanza dal prezzo corrente per il trailing stop

  • TrailingStepPoints - Passo minimo per aggiornare il trailing stop

  • EnableBreakEven - Attivazione della funzione break even

  • BreakEvenStartPoints - Profitto in punti per attivare il break even

  • BreakEvenOffsetPoints - Offset del break even rispetto al prezzo di ingresso

IMPOSTAZIONI DI PROTEZIONE

  • MaxSlippage - Slippage massimo accettabile in punti

  • MaxSpread - Spread massimo per entrare nel mercato

  • MaxOrders - Numero massimo di ordini simultanei

  • MaxOrderSize - Dimensione massima di un ordine in lotti

  • OneOrderPerCandle - Limite a un ordine per candela

IMPOSTAZIONI CONSULENTE

  • MagicNumber - Identificatore unico degli ordini del consulente

  • OrderComment - Commento testuale per tutti gli ordini

  • AllowBuy - Permesso per aprire posizioni long

  • AllowSell - Permesso per aprire posizioni short

  • AllowNewOrders - Permesso per aprire nuovi ordini dopo chiusura

Specifiche tecniche

Il consulente funziona sulla piattaforma MetaTrader 5 con tipo di esecuzione Market Execution. Il saldo iniziale consigliato è da 1000 USD per un trading confortevole. La leva consigliata è 1:500. Il consulente è compatibile sia con conti Netting che Hedging.

L’algoritmo analizza i segnali MACD sul timeframe selezionato, verifica i filtri di trading basati su tempo, distanza e spread, apre la posizione iniziale al segnale, costruisce la griglia di ordini in caso di movimenti avversi, gestisce le posizioni aperte con trailing e break even, e chiude le posizioni al raggiungimento dei target.

Raccomandazioni per l’uso

Il consulente è già ottimizzato per la coppia GBPUSD. Per un uso base, è sufficiente abilitare EnableTrailingStop e EnableBreakEven impostandoli su true. Si consiglia comunque di ottimizzare ulteriormente in base alle condizioni del proprio broker, poiché vi sono molte variabili come spread, commissioni, velocità di esecuzione e altre caratteristiche del trading.

Condizioni di test

I risultati mostrati non costituiscono una raccomandazione di trading, ma dimostrano la potenziale efficacia in determinate condizioni.

  • Broker: RoboForex

  • Leva: 1:500

  • Saldo iniziale: 1000 USD

  • Coppia valutaria: GBP/USD

IMPORTANTE

Parametri di trading come spread, commissioni, velocità di esecuzione e condizioni di liquidità possono variare significativamente tra broker, influenzando direttamente l’efficacia e i risultati del consulente.

RACCOMANDAZIONI

Prima di utilizzare il consulente su conto reale, testare e ottimizzare i parametri in base alle condizioni del proprio broker. Considerare differenze in spread, commissioni, orari dei server, tipi di conto e velocità di esecuzione. È altamente raccomandato testare su conto demo, soprattutto in caso di cambio broker o strumento di trading, effettuando la ri-ottimizzazione obbligatoria.

Il consulente è destinato a trader che comprendono i principi delle strategie a griglia e della gestione del rischio. I risultati passati non garantiscono profitti futuri. Testare sempre su demo e comprendere tutti i rischi prima di operare con capitale reale.


