EA Pips Hunter

기술적인 내용을 설명하기 전에 반드시 알아야 할 두 가지가 있습니다:

  • PipsHunter는 실거래 모니터링 신호로 증명된 EA입니다. 이 EA는 실제 Pepperstone 계좌에서 수개월 동안 실시간으로 운용되고 있으며, 모든 모니터링 기록은 완전히 공개되어 있습니다. 시뮬레이션도 없고, 숨겨진 계정도 없으며, “완벽한 백테스트만” 보여주는 조작도 없습니다. 실거래 결과가 실제 성능을 그대로 확인시켜 줍니다.
  • 백테스트는 100% 정직합니다. 커브 피팅 없음, 데이터 조작 없음, 비현실적인 모델링 없음. 전략 테스터에서 보이는 결과가 실제 시장에서 EA가 수행하는 행동과 정확히 동일합니다. 마법도 없고, 금가루 같은 속임수도 없습니다. 단지 시간에 의해 검증된 안정적인 전략이며, 실거래와 백테스트 모두에서 일관되게 작동합니다. 이러한 이유로 PipsHunter는 MQL5 마켓에서 가장 투명하고 정직한 EA 중 하나이며, 인위적인 “성능 부스트” 없이 안전하고 안정적인 실제 거래 시스템을 구축한다는 단 하나의 원칙으로 만들어졌습니다.
  • 이 로봇은 단순히 안전한 것이 아니라, 엄격한 스톱로스 보호와 마틴게일·물타기 완전 배제로 인해 매우 안전합니다.

핵심 전략: 인트라데이 스캘핑 + 스윙 반전 논리

  • PipsHunter는 두 가지 전문 트레이딩 방식을 하나의 엔진에 결합합니다: 인트라데이 변동성을 포착하는 데이트레이딩 논리, 그리고 조정 구간에서 정확한 진입을 수행하는 스윙반전 논리.
  • 각 구매자는 "Katana", "Knife", "Razor" 세 가지 서로 다른 포트폴리오를 구성할 수 있는 세트 파일을 받습니다. 이를 통해 다양한 설정 조합을 계좌에 적용해 결과를 최대한 분산시킬 수 있습니다.
  • 모든 거래는 M15 타임프레임에서 이루어지며, 포지션을 여러 날 보유하지 않고도 빠르고 구조화된 트레이딩을 가능하게 합니다.
  • 평균 보유 시간: 약 17시간. 오래 기다릴 필요 없고, 추세 리스크 누적도 없습니다.
  • 마틴게일 없음, 그리드 없음, 물타기 없음 – 절대 사용하지 않음.
  • 모든 거래는 고정 스톱로스로 보호됩니다.
  • 동적 스톱로스 알고리즘은 빠른 시장에서 손실을 줄입니다.
  • 스프레드에 민감하지 않음 (RAW/ECN 계좌 추천)
  • 전 세계 어떤 브로커에서도 작동 (미국, 유럽, 영국, 아시아)
  • 완전 FIFO 규정 준수
  • 레버리지 1:30~1:1000 어느 것이든 사용 가능
  • 최소 시작 자본 200 USD

트레이더들이 PipsHunter를 선택하는 이유

  • 실거래 모니터링이 안정성을 확인함
  • 따라서 신호 기록이 충분히 차트에 반영되어 있어야 합니다. 백테스트는 실제 거래 행동을 반영합니다.
  • 인위적인 최적화에 의존하지 않음
  • 인트라데이 구조는 장기 트렌드 노출을 피함
  • 두 가지 전략 결합으로 적응력 증가
  • 엄격한 리스크 관리를 통한 매우 안전한 실행
  • 어떤 브로커, 어떤 지역, 어떤 레버리지에서도 작동

중요 참고 사항
 어떤 EA도 시장 위험을 완전히 제거할 수는 없지만, PipsHunter는 고정 스톱로스 보호를 사용하고 마틴게일이나 물타기와 같은 위험한 방식을 절대 사용하지 않도록 설계되어 있어 치명적인 계좌 손실 상황을 방지합니다.

결론

PipsHunter는 다음을 원하는 트레이더를 위해 설계된 깨끗하고 정직하며 투명한 인트라데이 시스템입니다:

  • 안정성
  • 안전성
  • 실거래 모니터링
  • 속임수 없음
  • 커브 피팅 없음

과장 없이 진정한 알고리즘 트레이딩을 원한다면 — PipsHunter는 바로 당신을 위한 EA입니다!


리뷰 6
DozerTrader
94
DozerTrader 2025.11.29 01:46 
 

Got this at launch because Ihor is simply that good at creating reversion EAs. Keen to test this one out as well before adding to my portfolio proper. So far from backtests seems like Razor is the one with best Return/DD and decent CAGR and net profit, and knife is most diversified. will test more and see. and is good to note that Ihor does not simply abandon his previous EAs, he constantly updates them too while creating new ones. When does he sleep? nobody knows...one thing though Ihor, would be good if you can consolidate all the forex pairs into one chart so that we only need to open one chart and load one set file (you can combine the set files into 1 set file with different symbol fields), this way my VPS wont be overloaded running way too many charts because many of us run several of your EAs...

Kalinskie Gilliam
644
Kalinskie Gilliam 2025.12.25 17:30 
 

Great EA, but agree with the others that charts need to be consolidated into one. My VPS cannot handle it otherwise. I will update my review when this feature is included.

liganss
577
liganss 2025.12.15 19:42 
 

I noticed an issue, there seems to be no spread filter. During periods of low liquidity, the spreads become excessively wide, and many positions are closed when the spread is large. Trades that should have been closed at breakeven end up incurring losses due to the wide spread, resulting in liquidation at unreasonable price levels.

