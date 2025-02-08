Golden Eagle Pro EA

간략한 설명



Golden Eagle Pro EA

는 여러 지표와 다중 시간대 분석(MA on D1, ATR on M30, Fractals on M5)을 사용하는 강력한 자동 거래 보조 프로그램입니다. 이 프로그램은 유연한 리스크 관리 설정(고정 로트, 잔고 비율, 리스크 수준 선택)과 고급 트레일링 스톱 및 손익분기점 기능을 포함하고 있습니다. 이 소프트웨어는 테스트를 통과했으며 금 선물 거래와 XAU/USD 통화쌍 거래에 권장됩니다. 이 프로그램은 다양한 도구와 시간대에서 거래할 수 있으며 시장 상황에 맞게 파라미터를 최적화할 수 있습니다.





한정된 제안! Golden Eagle Pro EA 는 특별 가격으로 제공됩니다: • 첫 10개 구매 — 30 USD • 다음 10개 구매 — 65 USD • 최종 가격 — 1000 USD 참고: 각 단계에서 제공되는 라이센스 수는 제한되어 있습니다!

1. 일반 개념 및 특징

다중 시간대 분석 주요 추세 방향을 정확히 파악하기 위해 일간 차트(D1)에서 이동 평균(MA)을 사용합니다.

30분 차트(M30)에서 ATR 지표를 사용하여 변동성을 분석하고, 저활성 기간을 제외합니다.

또한 5분 차트(M5)에서 프랙탈(Fractals) 신호를 사용하여 가장 유망한 진입 지점을 찾습니다. 리스크 및 자본 관리 거래 크기에 대한 확신을 위해 고정 로트(Fixed Lot)로 거래할 수 있습니다.

또는 동적 계산을 통해 잔고의 비율에 따라 로트를 설정하고 리스크 수준을 선택할 수 있습니다(낮음, 중간, 높음).

마진 요구 사항을 확인하고 마진이 부족할 경우 자동으로 로트를 축소하는 기능이 내장되어 있습니다. 유연한 Stop Loss 및 Take Profit 설정 거래에 대한 최대 제어를 위해 설정된 SL/TP 수준을 포인트 단위로 조정할 수 있습니다.

트레일링 스톱 기능을 활성화하여 가격의 움직임을 추적하고 이익이 발생하면 자동으로 보호용 스톱을 이동시킬 수 있습니다.

손익분기점(Break Even) 기능을 통해 포지션을 진입점으로 이동시켜 리스크를 최소화할 수 있습니다. 추가 매개변수 변동성이 큰 시장 조건을 필터링하기 위해 최대 허용 스프레드 설정이 가능합니다.

거래 내역을 차트에 시각화하여 진입/출구 화살표 및 이익/손실 정보를 표시합니다. 테스트 용이성 보조 프로그램은 테스트 모드(OnTester)에서 정상적으로 작동하여 최적화된 설정을 위한 총 이익/손실을 제공합니다.

역사적 데이터를 사용하여 최적의 파라미터를 선택하는 것이 권장됩니다.

2. 보조 프로그램 매개변수 및 목적

아래는 입력 매개변수(Inputs) 및 그 간단한 설명입니다.

그룹: MA ATR Fractals 전략

MAPeriodD1 (기본값: 200)

일간 차트(D1)에서의 이동 평균 기간입니다. 값이 클수록 더 큰 글로벌 트렌드를 고려합니다. MAMethod (기본값: MODE_SMA)

이동 평균 계산 방법(SMA, EMA 등)을 선택합니다. MAPriceApplied (기본값: PRICE_CLOSE)

MA 계산에 사용될 가격입니다 (종가, 시가, 중간가 등). ATRPeriodM30 (기본값: 14)

30분 차트(M30)에서의 ATR 지표 기간입니다. 변동성 평가에 사용됩니다. ATRMultiplier (기본값: 1.0)

변동성 필터의 강도를 조정하는 배수입니다. FractalPeriodM5 (기본값: 5)

5분 차트(M5)에서의 프랙탈 지표 기간입니다. 지역적 극값을 찾는 데 사용됩니다.

그룹: 로트 및 리스크 설정

LotMode (기본값: LOT MODE PERCENTAGE) LOT MODE FIXED – 고정 로트 (FixedLotSize 파라미터 사용)

LOT MODE PERCENTAGE – 계좌 잔고 비율로 로트 크기 계산, 리스크 수준 선택 FixedLotSize (기본값: 0.01)

고정 로트, LOT MODE FIXED일 경우에만 적용됩니다. RiskLevel (기본값: RISK MEDIUM) RISK LOW – 보수적 리스크 (잔고의 1%)

RISK MEDIUM – 중간 리스크 (2%)

RISK HIGH – 공격적 리스크 (5%)

그룹: StopLoss & TakeProfit

StopLossPoints (기본값: 2800)

스톱로스 크기를 포인트 단위로 설정합니다 (진입 가격으로부터 계산). TakeProfitPoints (기본값: 400)

테이크 프로핏 크기를 포인트 단위로 설정합니다 (진입 가격으로부터 계산).

그룹: 트레일링 및 브레이크이븐

EnableTrailingStop (기본값: false)

트레일링 스톱 기능을 켜거나 끕니다. TrailingStartPoints (기본값: 150)

트레일링 스톱이 활성화되는 이익 수준 (포인트 단위). TrailingStopPoints (기본값: 100)

트레일링 중에 스톱로스를 설정할 가격과의 거리. TrailingStepPoints (기본값: 50)

스톱로스를 조정할 때 최소 단계 (포인트 단위). EnableBreakEven (기본값: false)

브레이크이븐 기능을 켜거나 끕니다. BreakEvenStartPoints (기본값: 100)

브레이크이븐을 활성화하는 이익 수준 (포인트 단위). BreakEvenOffsetPoints (기본값: 20)

손익분기점 시 스톱로스가 이동하는 거리 (포인트 단위).

그룹: 추가 설정

MaxSpreadPoints (기본값: 300)

허용되는 최대 스프레드. 이 값 이상일 경우 새로운 거래가 열리지 않습니다. MagicNumber (기본값: 33)

고유한 식별 번호로, 다른 거래와 구분하기 위해 사용됩니다. TradeComment (기본값: "GoldenEagleAI")

거래에 대한 주석으로, 거래 내역 및 거래창에 표시됩니다.

그룹: 시장 검증 추가 기능

EnableShowHistoryDeals (기본값: true)

차트에 거래 내역을 표시할지 여부입니다. ColorBuyDeals (기본값: clrLime)

매수 거래를 나타내는 색상입니다. ColorSellDeals (기본값: clrRed)

매도 거래를 나타내는 색상입니다. FontSizeForDeals (기본값: 10)

종료된 거래에 대한 텍스트 크기입니다.

3. 사용 권장 사항

시간대 및 도구 선택

이 보조 프로그램은 금 선물과 XAU/USD 통화쌍 거래에 이상적입니다. 그러나 다른 통화 쌍과 시간대에서 테스트를 진행하고, 시장에 맞게 파라미터를 최적화할 수 있습니다. 파라미터 최적화

MetaTrader 5의 전략 테스터와 최적화 기능을 사용하세요. MAPeriodD1, ATRPeriodM30 및 FractalPeriodM5를 시장에 맞게 설정하세요. 또한 StopLossPoints와 TakeProfitPoints는 도구의 변동성에 맞게 조정해야 합니다. 리스크 관리

작은 예치금이나 보수적인 거래를 원한다면 RISK LOW나 작은 고정 로트를 사용하세요. 공격적인 거래에는 RISK HIGH를 사용하되 리스크에 대한 준비가 필요합니다. 스프레드 통제

MaxSpreadPoints 파라미터를 활용하여 급격히 확장된 스프레드(예: 뉴스 발표 시)로 인한 고비용 진입을 피할 수 있습니다. 데모 계좌 테스트

데모 계좌에서 보조 프로그램을 테스트하여 설정이 기대와 일치하는지 확인하세요.

4. 장점

다중 시간대 분석 은 여러 시간대의 신호를 결합하여 잘못된 신호를 차단합니다.

은 여러 시간대의 신호를 결합하여 잘못된 신호를 차단합니다. 편리한 트레일링 스톱 및 브레이크이븐 은 이익을 보호하고 자본을 유지합니다.

은 이익을 보호하고 자본을 유지합니다. 유연한 자금 관리 시스템 (고정 로트 또는 잔고 비율 및 3단계 리스크 조정).

(고정 로트 또는 잔고 비율 및 3단계 리스크 조정). 차트에서 거래 시각화는 분석을 간소화하고 진입 및 출구 지점을 명확하게 보여줍니다.

5. 면책 조항

이 보조 프로그램은 수익을 보장하지 않으며 손실의 위험을 배제하지 않습니다.

손실의 위험을 배제하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익률의 보증이 아닙니다.

잃을 준비가 된 금액을 사용하고 리스크 관리 원칙을 준수하세요.

6. 결론

Golden Eagle Pro EA

는 리스크 관리와 다중 시간대 분석을 활용한 자동 전략을 사용하는 트레이더들에게 완벽한 솔루션입니다. 거래 스타일에 맞게 파라미터를 설정하고 역사적 데이터 및 데모 계좌에서 테스트 후 실제 거래로 전환하세요.

추가 질문이나 파라미터 최적화에 대한 조언이 필요하다면 MQL5.com에서 저자에게 개인 메시지를 통해 연락할 수 있습니다. 성공적인 안전한 거래를 기원합니다!