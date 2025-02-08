Golden Eagle Pro EA
1. 일반 개념 및 특징
-
다중 시간대 분석
- 주요 추세 방향을 정확히 파악하기 위해 일간 차트(D1)에서 이동 평균(MA)을 사용합니다.
- 30분 차트(M30)에서 ATR 지표를 사용하여 변동성을 분석하고, 저활성 기간을 제외합니다.
- 또한 5분 차트(M5)에서 프랙탈(Fractals) 신호를 사용하여 가장 유망한 진입 지점을 찾습니다.
-
리스크 및 자본 관리
- 거래 크기에 대한 확신을 위해 고정 로트(Fixed Lot)로 거래할 수 있습니다.
- 또는 동적 계산을 통해 잔고의 비율에 따라 로트를 설정하고 리스크 수준을 선택할 수 있습니다(낮음, 중간, 높음).
- 마진 요구 사항을 확인하고 마진이 부족할 경우 자동으로 로트를 축소하는 기능이 내장되어 있습니다.
-
유연한 Stop Loss 및 Take Profit 설정
- 거래에 대한 최대 제어를 위해 설정된 SL/TP 수준을 포인트 단위로 조정할 수 있습니다.
- 트레일링 스톱 기능을 활성화하여 가격의 움직임을 추적하고 이익이 발생하면 자동으로 보호용 스톱을 이동시킬 수 있습니다.
- 손익분기점(Break Even) 기능을 통해 포지션을 진입점으로 이동시켜 리스크를 최소화할 수 있습니다.
-
추가 매개변수
- 변동성이 큰 시장 조건을 필터링하기 위해 최대 허용 스프레드 설정이 가능합니다.
- 거래 내역을 차트에 시각화하여 진입/출구 화살표 및 이익/손실 정보를 표시합니다.
-
테스트 용이성
- 보조 프로그램은 테스트 모드(OnTester)에서 정상적으로 작동하여 최적화된 설정을 위한 총 이익/손실을 제공합니다.
- 역사적 데이터를 사용하여 최적의 파라미터를 선택하는 것이 권장됩니다.
2. 보조 프로그램 매개변수 및 목적
아래는 입력 매개변수(Inputs) 및 그 간단한 설명입니다.
그룹: MA ATR Fractals 전략
-
MAPeriodD1 (기본값: 200)
일간 차트(D1)에서의 이동 평균 기간입니다. 값이 클수록 더 큰 글로벌 트렌드를 고려합니다.
-
MAMethod (기본값: MODE_SMA)
이동 평균 계산 방법(SMA, EMA 등)을 선택합니다.
-
MAPriceApplied (기본값: PRICE_CLOSE)
MA 계산에 사용될 가격입니다 (종가, 시가, 중간가 등).
-
ATRPeriodM30 (기본값: 14)
30분 차트(M30)에서의 ATR 지표 기간입니다. 변동성 평가에 사용됩니다.
-
FractalPeriodM5 (기본값: 5)
5분 차트(M5)에서의 프랙탈 지표 기간입니다. 지역적 극값을 찾는 데 사용됩니다.
ATRMultiplier (기본값: 1.0)
변동성 필터의 강도를 조정하는 배수입니다.
그룹: 로트 및 리스크 설정
-
LotMode (기본값: LOT MODE PERCENTAGE)
- LOT MODE FIXED – 고정 로트 (FixedLotSize 파라미터 사용)
- LOT MODE PERCENTAGE – 계좌 잔고 비율로 로트 크기 계산, 리스크 수준 선택
-
FixedLotSize (기본값: 0.01)
고정 로트, LOT MODE FIXED일 경우에만 적용됩니다.
-
RiskLevel (기본값: RISK MEDIUM)
- RISK LOW – 보수적 리스크 (잔고의 1%)
- RISK MEDIUM – 중간 리스크 (2%)
- RISK HIGH – 공격적 리스크 (5%)
그룹: StopLoss & TakeProfit
-
StopLossPoints (기본값: 2800)
스톱로스 크기를 포인트 단위로 설정합니다 (진입 가격으로부터 계산).
-
TakeProfitPoints (기본값: 400)
테이크 프로핏 크기를 포인트 단위로 설정합니다 (진입 가격으로부터 계산).
그룹: 트레일링 및 브레이크이븐
-
EnableTrailingStop (기본값: false)
트레일링 스톱 기능을 켜거나 끕니다.
-
TrailingStartPoints (기본값: 150)
트레일링 스톱이 활성화되는 이익 수준 (포인트 단위).
-
TrailingStopPoints (기본값: 100)
트레일링 중에 스톱로스를 설정할 가격과의 거리.
-
TrailingStepPoints (기본값: 50)
스톱로스를 조정할 때 최소 단계 (포인트 단위).
-
EnableBreakEven (기본값: false)
브레이크이븐 기능을 켜거나 끕니다.
-
BreakEvenStartPoints (기본값: 100)
브레이크이븐을 활성화하는 이익 수준 (포인트 단위).
-
BreakEvenOffsetPoints (기본값: 20)
손익분기점 시 스톱로스가 이동하는 거리 (포인트 단위).
그룹: 추가 설정
-
MaxSpreadPoints (기본값: 300)
허용되는 최대 스프레드. 이 값 이상일 경우 새로운 거래가 열리지 않습니다.
-
MagicNumber (기본값: 33)
고유한 식별 번호로, 다른 거래와 구분하기 위해 사용됩니다.
-
TradeComment (기본값: "GoldenEagleAI")
거래에 대한 주석으로, 거래 내역 및 거래창에 표시됩니다.
그룹: 시장 검증 추가 기능
-
EnableShowHistoryDeals (기본값: true)
차트에 거래 내역을 표시할지 여부입니다.
-
ColorBuyDeals (기본값: clrLime)
매수 거래를 나타내는 색상입니다.
-
ColorSellDeals (기본값: clrRed)
매도 거래를 나타내는 색상입니다.
-
FontSizeForDeals (기본값: 10)
종료된 거래에 대한 텍스트 크기입니다.
3. 사용 권장 사항
-
시간대 및 도구 선택
이 보조 프로그램은 금 선물과 XAU/USD 통화쌍 거래에 이상적입니다. 그러나 다른 통화 쌍과 시간대에서 테스트를 진행하고, 시장에 맞게 파라미터를 최적화할 수 있습니다.
-
파라미터 최적화
MetaTrader 5의 전략 테스터와 최적화 기능을 사용하세요. MAPeriodD1, ATRPeriodM30 및 FractalPeriodM5를 시장에 맞게 설정하세요. 또한 StopLossPoints와 TakeProfitPoints는 도구의 변동성에 맞게 조정해야 합니다.
-
리스크 관리
작은 예치금이나 보수적인 거래를 원한다면 RISK LOW나 작은 고정 로트를 사용하세요. 공격적인 거래에는 RISK HIGH를 사용하되 리스크에 대한 준비가 필요합니다.
-
스프레드 통제
MaxSpreadPoints 파라미터를 활용하여 급격히 확장된 스프레드(예: 뉴스 발표 시)로 인한 고비용 진입을 피할 수 있습니다.
-
데모 계좌 테스트
데모 계좌에서 보조 프로그램을 테스트하여 설정이 기대와 일치하는지 확인하세요.
4. 장점
- 다중 시간대 분석은 여러 시간대의 신호를 결합하여 잘못된 신호를 차단합니다.
- 편리한 트레일링 스톱 및 브레이크이븐은 이익을 보호하고 자본을 유지합니다.
- 유연한 자금 관리 시스템 (고정 로트 또는 잔고 비율 및 3단계 리스크 조정).
- 차트에서 거래 시각화는 분석을 간소화하고 진입 및 출구 지점을 명확하게 보여줍니다.
5. 면책 조항
- 이 보조 프로그램은 수익을 보장하지 않으며 손실의 위험을 배제하지 않습니다.
- 과거 성과는 미래 수익률의 보증이 아닙니다.
- 잃을 준비가 된 금액을 사용하고 리스크 관리 원칙을 준수하세요.
6. 결론Golden Eagle Pro EA 는 리스크 관리와 다중 시간대 분석을 활용한 자동 전략을 사용하는 트레이더들에게 완벽한 솔루션입니다. 거래 스타일에 맞게 파라미터를 설정하고 역사적 데이터 및 데모 계좌에서 테스트 후 실제 거래로 전환하세요.
추가 질문이나 파라미터 최적화에 대한 조언이 필요하다면 MQL5.com에서 저자에게 개인 메시지를 통해 연락할 수 있습니다. 성공적인 안전한 거래를 기원합니다!
