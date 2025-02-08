Golden Eagle Pro EA

5

Golden Eagle Pro EA

간략한 설명

Golden Eagle Pro EA 는 여러 지표와 다중 시간대 분석(MA on D1, ATR on M30, Fractals on M5)을 사용하는 강력한 자동 거래 보조 프로그램입니다. 이 프로그램은 유연한 리스크 관리 설정(고정 로트, 잔고 비율, 리스크 수준 선택)과 고급 트레일링 스톱 및 손익분기점 기능을 포함하고 있습니다. 이 소프트웨어는 테스트를 통과했으며 금 선물 거래와 XAU/USD 통화쌍 거래에 권장됩니다. 이 프로그램은 다양한 도구와 시간대에서 거래할 수 있으며 시장 상황에 맞게 파라미터를 최적화할 수 있습니다.


한정된 제안!

Golden Eagle Pro EA 는 특별 가격으로 제공됩니다:

• 첫 10개 구매 — 30 USD

• 다음 10개 구매 — 65 USD

• 최종 가격 — 1000 USD

참고: 각 단계에서 제공되는 라이센스 수는 제한되어 있습니다!

1. 일반 개념 및 특징

  1. 다중 시간대 분석

    • 주요 추세 방향을 정확히 파악하기 위해 일간 차트(D1)에서 이동 평균(MA)을 사용합니다.
    • 30분 차트(M30)에서 ATR 지표를 사용하여 변동성을 분석하고, 저활성 기간을 제외합니다.
    • 또한 5분 차트(M5)에서 프랙탈(Fractals) 신호를 사용하여 가장 유망한 진입 지점을 찾습니다.

  2. 리스크 및 자본 관리

    • 거래 크기에 대한 확신을 위해 고정 로트(Fixed Lot)로 거래할 수 있습니다.
    • 또는 동적 계산을 통해 잔고의 비율에 따라 로트를 설정하고 리스크 수준을 선택할 수 있습니다(낮음, 중간, 높음).
    • 마진 요구 사항을 확인하고 마진이 부족할 경우 자동으로 로트를 축소하는 기능이 내장되어 있습니다.

  3. 유연한 Stop Loss 및 Take Profit 설정

    • 거래에 대한 최대 제어를 위해 설정된 SL/TP 수준을 포인트 단위로 조정할 수 있습니다.
    • 트레일링 스톱 기능을 활성화하여 가격의 움직임을 추적하고 이익이 발생하면 자동으로 보호용 스톱을 이동시킬 수 있습니다.
    • 손익분기점(Break Even) 기능을 통해 포지션을 진입점으로 이동시켜 리스크를 최소화할 수 있습니다.

  4. 추가 매개변수

    • 변동성이 큰 시장 조건을 필터링하기 위해 최대 허용 스프레드 설정이 가능합니다.
    • 거래 내역을 차트에 시각화하여 진입/출구 화살표 및 이익/손실 정보를 표시합니다.

  5. 테스트 용이성

    • 보조 프로그램은 테스트 모드(OnTester)에서 정상적으로 작동하여 최적화된 설정을 위한 총 이익/손실을 제공합니다.
    • 역사적 데이터를 사용하여 최적의 파라미터를 선택하는 것이 권장됩니다.

2. 보조 프로그램 매개변수 및 목적

아래는 입력 매개변수(Inputs) 및 그 간단한 설명입니다.

그룹: MA ATR Fractals 전략

  1. MAPeriodD1 (기본값: 200)
    일간 차트(D1)에서의 이동 평균 기간입니다. 값이 클수록 더 큰 글로벌 트렌드를 고려합니다.

  2. MAMethod (기본값: MODE_SMA)
    이동 평균 계산 방법(SMA, EMA 등)을 선택합니다.

  3. MAPriceApplied (기본값: PRICE_CLOSE)
    MA 계산에 사용될 가격입니다 (종가, 시가, 중간가 등).

  4. ATRPeriodM30 (기본값: 14)
    30분 차트(M30)에서의 ATR 지표 기간입니다. 변동성 평가에 사용됩니다.

    5. ATRMultiplier (기본값: 1.0)
    변동성 필터의 강도를 조정하는 배수입니다.

  5. FractalPeriodM5 (기본값: 5)
    5분 차트(M5)에서의 프랙탈 지표 기간입니다. 지역적 극값을 찾는 데 사용됩니다.

그룹: 로트 및 리스크 설정

  1. LotMode (기본값: LOT MODE PERCENTAGE)

    • LOT MODE FIXED – 고정 로트 (FixedLotSize 파라미터 사용)
    • LOT MODE PERCENTAGE – 계좌 잔고 비율로 로트 크기 계산, 리스크 수준 선택

  2. FixedLotSize (기본값: 0.01)
    고정 로트, LOT MODE FIXED일 경우에만 적용됩니다.

  3. RiskLevel (기본값: RISK MEDIUM)

    • RISK LOW – 보수적 리스크 (잔고의 1%)
    • RISK MEDIUM – 중간 리스크 (2%)
    • RISK HIGH – 공격적 리스크 (5%)

그룹: StopLoss & TakeProfit

  1. StopLossPoints (기본값: 2800)
    스톱로스 크기를 포인트 단위로 설정합니다 (진입 가격으로부터 계산).

  2. TakeProfitPoints (기본값: 400)
    테이크 프로핏 크기를 포인트 단위로 설정합니다 (진입 가격으로부터 계산).

그룹: 트레일링 및 브레이크이븐

  1. EnableTrailingStop (기본값: false)
    트레일링 스톱 기능을 켜거나 끕니다.

  2. TrailingStartPoints (기본값: 150)
    트레일링 스톱이 활성화되는 이익 수준 (포인트 단위).

  3. TrailingStopPoints (기본값: 100)
    트레일링 중에 스톱로스를 설정할 가격과의 거리.

  4. TrailingStepPoints (기본값: 50)
    스톱로스를 조정할 때 최소 단계 (포인트 단위).

  5. EnableBreakEven (기본값: false)
    브레이크이븐 기능을 켜거나 끕니다.

  6. BreakEvenStartPoints (기본값: 100)
    브레이크이븐을 활성화하는 이익 수준 (포인트 단위).

  7. BreakEvenOffsetPoints (기본값: 20)
    손익분기점 시 스톱로스가 이동하는 거리 (포인트 단위).

그룹: 추가 설정

  1. MaxSpreadPoints (기본값: 300)
    허용되는 최대 스프레드. 이 값 이상일 경우 새로운 거래가 열리지 않습니다.

  2. MagicNumber (기본값: 33)
    고유한 식별 번호로, 다른 거래와 구분하기 위해 사용됩니다.

  3. TradeComment (기본값: "GoldenEagleAI")
    거래에 대한 주석으로, 거래 내역 및 거래창에 표시됩니다.

그룹: 시장 검증 추가 기능

  1. EnableShowHistoryDeals (기본값: true)
    차트에 거래 내역을 표시할지 여부입니다.

  2. ColorBuyDeals (기본값: clrLime)
    매수 거래를 나타내는 색상입니다.

  3. ColorSellDeals (기본값: clrRed)
    매도 거래를 나타내는 색상입니다.

  4. FontSizeForDeals (기본값: 10)
    종료된 거래에 대한 텍스트 크기입니다.

3. 사용 권장 사항

  1. 시간대 및 도구 선택
    이 보조 프로그램은 금 선물과 XAU/USD 통화쌍 거래에 이상적입니다. 그러나 다른 통화 쌍과 시간대에서 테스트를 진행하고, 시장에 맞게 파라미터를 최적화할 수 있습니다.

  2. 파라미터 최적화
    MetaTrader 5의 전략 테스터와 최적화 기능을 사용하세요. MAPeriodD1, ATRPeriodM30 및 FractalPeriodM5를 시장에 맞게 설정하세요. 또한 StopLossPoints와 TakeProfitPoints는 도구의 변동성에 맞게 조정해야 합니다.

  3. 리스크 관리
    작은 예치금이나 보수적인 거래를 원한다면 RISK LOW나 작은 고정 로트를 사용하세요. 공격적인 거래에는 RISK HIGH를 사용하되 리스크에 대한 준비가 필요합니다.

  4. 스프레드 통제
    MaxSpreadPoints 파라미터를 활용하여 급격히 확장된 스프레드(예: 뉴스 발표 시)로 인한 고비용 진입을 피할 수 있습니다.

  5. 데모 계좌 테스트
    데모 계좌에서 보조 프로그램을 테스트하여 설정이 기대와 일치하는지 확인하세요.

4. 장점

  • 다중 시간대 분석은 여러 시간대의 신호를 결합하여 잘못된 신호를 차단합니다.
  • 편리한 트레일링 스톱 및 브레이크이븐은 이익을 보호하고 자본을 유지합니다.
  • 유연한 자금 관리 시스템 (고정 로트 또는 잔고 비율 및 3단계 리스크 조정).
  • 차트에서 거래 시각화는 분석을 간소화하고 진입 및 출구 지점을 명확하게 보여줍니다.

5. 면책 조항

  • 이 보조 프로그램은 수익을 보장하지 않으며 손실의 위험을 배제하지 않습니다.
  • 과거 성과는 미래 수익률의 보증이 아닙니다.
  • 잃을 준비가 된 금액을 사용하고 리스크 관리 원칙을 준수하세요.

6. 결론

Golden Eagle Pro EA  는 리스크 관리와 다중 시간대 분석을 활용한 자동 전략을 사용하는 트레이더들에게 완벽한 솔루션입니다. 거래 스타일에 맞게 파라미터를 설정하고 역사적 데이터 및 데모 계좌에서 테스트 후 실제 거래로 전환하세요.

추가 질문이나 파라미터 최적화에 대한 조언이 필요하다면 MQL5.com에서 저자에게 개인 메시지를 통해 연락할 수 있습니다. 성공적인 안전한 거래를 기원합니다!

리뷰 2
Catherine Rissik
174
Catherine Rissik 2025.11.14 07:58 
 

A profitable EA so far! And Vladimir is very quick to respond to questions. Looking forward to testing out his other EA's!

Christian Quintavalle
458
Christian Quintavalle 2025.10.25 23:41 
 

il consulente the consultant works well, you need to optimize it, the support is great!! the EA demonstrates excellent performance Thank you

Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Renko Trading Bot EA – MetaTrader 5용 자동 Renko 트레이딩 어드바이저 설명 Renko Trading Bot EA  는 20세기 초 일본 트레이더들이 개발한 Renko 차트 시스템을 기반으로 한 전문 트레이딩 솔루션입니다. 이 강력한 자동화 어드바이저는 Renko 파동 패턴을 높은 정확도로 식별하고 거래하며, 트레이더들에게 브릭(Brick) 기반 가격 움직임 이론을 활용할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다. Renko Trading Bot EA 는 중요한 가격 움직임만 표시하고, 시장 잡음과 시간에 따른 변동성을 제거하는 독창적인 차트 구축 방식을 사용합니다. 따라서 시장 잡음 없이 명확한 진입 신호와 체계적인 리스크 관리가 필요한 트레이더에게 이상적입니다. Renko 분석 시스템은 트렌드 방향, 현재 브릭 레벨, 주요 전환 지점을 동적으로 추적하는 알고리즘을 포함하여, 모든 금융 상품에서 높은 정확성을 보장합니다. 주요 특징 지능형 Renko
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro AI 는 EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD 등의 주요 통화쌍, 금(XAU/USD), 원유(Brent, WTI), 그리고 암호화폐(BTC, ETH, LTC 등)와 같은 인기 금융상품에서 활발히 트레이딩을 수행하기 위한 다기능 로봇입니다. 알고리즘의 핵심은 기존 이동평균(Moving Average) 대비 더 명확한 신호를 제공하는 개량된 Hull 이동평균(HMA)을 기반으로 합니다. 이 어드바이저(Expert Advisor)는 짧은 시간 동안의 가격 변동에 유연하게 대응하고, 주문을 체결할 때 그리드(Grid) 원리와 고급 리스크 관리 도구를 활용합니다. 내장된 시각화 패널로 인해 트레이딩 파라미터를 설정하고 제어하기가 간편합니다. HMA Scalper Pro AI 의 주요 기능과 목적 스캘핑 접근 방식 짧은 가격 변동에 중점을 두어, 신속하게 잠재적 매수·매도 시점을 파악하도록 설계되었습니다. 그리드(Grid)
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Elliott Wave EA 어드바이저 설명 Elliott Wave AI는 A. Merrill이 설명한 M & W 파동 패턴을 기반으로 한 전문 트레이딩 솔루션입니다. 이 강력한 Expert Advisor는 높은 정확도로 파동 형성을 식별하고 거래하여 트레이더에게 엘리엇 파동 이론을 활용할 수 있는 신뢰할 수 있는 자동화된 솔루션을 제공합니다. 주요 특징 지능형 패턴 인식 - 고급 알고리즘이 탁월한 정확도로 M & W 파동 패턴을 식별 이중 신호 기술 - 포괄적인 시장 분석을 위해 진화 및 변이 신호 모두 거래 유연한 거래 방향 - 매수만, 매도만 또는 양방향 거래 선택 가능 적응형 자본 관리 - 거래 스타일에 따른 고정 볼륨 또는 위험 기반 포지션 크기 결정 멀티 타임프레임 분석 - M15를 위한 기본 설정으로 모든 타임프레임에 최적화 완전한 보호 시스템 - 맞춤형 손절매, 이익실현, 트레일링 스탑 및 손익분기점 포함 시장 및 페어 Elliott Wave EA  는 다양한 시장에서
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Stochastic Gold Scalper — 정밀 스캘핑을 위한 자동 거래 어드바이저 Stochastic Gold Scalper는 MetaTrader 5 플랫폼용 전문 자동 거래 어드바이저로, 캔들 패턴 분석과 Stochastic 오실레이터를 활용한 신호 필터링을 결합한 제품입니다. 이 접근법은 가장 정확한 진입점을 찾고, 위험을 최소화하며 잘못된 신호를 피할 수 있도록 설계되었습니다. 이 어드바이저는 M5와 같은 짧은 타임프레임에서 거래하는 데 이상적이며, 금, 통화쌍 및 지수와 같은 다양한 금융 상품에 사용할 수 있습니다. 주요 장점 캔들 분석과 Stochastic 필터의 조합 어드바이저는 Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Hammer, Doji 등과 같은 주요 캔들 패턴을 인식합니다. 모든 신호는 Stochastic 오실레이터를 통해 추가 검증되며, 잘못된 진입을 필터링하고 고품질 거래에 집중할 수 있도록 돕습니다. 유연한 리스크 관리 사
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Scalper EA – MetaTrader 5용 캔들 패턴 분석 자동 스캘핑 전문가 어드바이저(EA) 설명 Golden Scalper EA 는 MetaTrader 5 플랫폼용 완전 자동화된 전문가 어드바이저(EA)로, 고빈도 거래와 스캘핑에 최적화되어 있으며 최소한의 위험으로 최대 효율을 제공합니다. 이 EA는 캔들 패턴 분석과 이동평균(MA) 신호 필터링을 활용하여 정확한 진입점을 제공합니다. Golden Scalper EA는 강력한 분석 기능과 유연한 설정을 결합하여 초보자부터 전문가까지 모든 트레이더에게 적합한 도구입니다. EA는 11가지 인기 캔들 패턴을 자동으로 인식하고 MA 필터를 통해 신호를 확인하여 높은 진입 정확도를 제공하며 잘못된 신호를 최소화합니다. 포괄적인 리스크 관리 시스템은 최대 손실 관리, 거래 수량 제한, 트레일링 스탑, 브레이크이븐 기능 등을 포함하여 자본을 보호합니다. 주요 특징 11가지 인기 캔들 패턴 분석 Bullish Engulfin
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro 는 MetaTrader 5용으로 개발된 다기능 자동 매매 전문가 자문(Expert Advisor)으로, 인기 있는 통화쌍(EURUSD, GBPUSD, USDJPY 등), 귀금속(Gold/XAUUSD), 원유(WTI, Brent), 그리고 암호화폐(BTCUSD 등)에서 거래하도록 설계되었습니다. 이 전문가 자문은 선택한 타임프레임에서 발생하는 국지적인 고점과 저점(잠재적 추세 전환 지점)을 포착하는 “슈퍼 시그널(Super Signals)” 원리에 기반합니다. EA는 매수 또는 매도 시그널이 형성될 때 자동으로 거래를 오픈하며, 트레일링 스톱(Trailing Stop), 브레이크이븐(BreakEven), 그리고 헤징 모드(Hedge)에서의 그리드(Grid) 기능 등을 통해 포지션을 추가적으로 관리할 수 있습니다. 이러한 기능으로 Smart Super Signals Pro 는 온건-공격적인 전략부터 보
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Quantum Forex EA - 멀티 지표 거래 시스템 개요 Quantum Forex EA는 네 가지 인기 있는 기술적 지표의 조합을 사용하여 거래 결정을 내리는 MetaTrader 5용 전문 거래 어드바이저입니다. 이 어드바이저는 유연한 매개변수 설정과 신뢰할 수 있는 위험 관리 시스템을 갖춘 금융 시장에서의 자동 거래를 위해 개발되었습니다. 주요 기능 멀티 지표 거래 시스템 이동평균(MA) - 빠른 이동평균과 느린 이동평균의 교차 분석 RSI(상대강도지수) - 과매수 및 과매도 영역 판단 MACD - 주요 라인과 신호 라인의 교차 분석 볼린저 밴드 - 밴드 경계선에서의 거래 유연한 시그널 로직 시그널 확인을 위한 지표 개수 설정 가능 (2-4개) 모든 지표의 만장일치 불필요 지표의 부분적 일치로도 거래 가능 전문적인 위험 관리 고정 로트 - 일정한 포지션 크기로 거래 퍼센트 위험 - 잔액의 퍼센트를 기반으로 한 자동 로트 계산 동시 포지션의 최대 개수 제어 포인트 및 시간 단
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Strategy Constructor Pro - MetaTrader 5용 다중 인디케이터 범용 거래 전략 구성 도구 설명 Strategy Constructor Pro는 MetaTrader 5 플랫폼용 다기능 전문가 고문(EA)으로, 광범위한 기술 지표 및 고전적인 캔들스틱 패턴을 기반으로 거래 전략을 조립하고 사용자 정의할 수 있는 기능을 제공합니다. 외환 및 CFD 시장의 자동 거래에 대한 현대적 요구 사항을 고려하여 개발되었으며, 유연한 위험 관리 및 결과 최적화를 위한 광범위한 필터를 제공합니다. 이 시스템은 모든 활성 지표의 완전한 합의 원칙에 기반한 혁신적인 분석 로직 아키텍처를 구현합니다. 제한된 지표 세트를 사용하는 기존 거래 시스템과 달리, Strategy Constructor Pro는 트레이더가 50개 이상의 전문 지표의 임의 조합을 활성화할 수 있으며, 포지션 개설 전에 모든 활성 도구의 완전한 동의를 요구합니다. 이 방법론은 비정상적으로 높은 진입 품질을 보장
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Experts
자문 설명 Goldix EA는 모든 통화 상품에서 자동 거래를 위해 설계되었으며, 특히 금(XAUUSD) 거래에 중점을 둡니다. Keltner Channel 및 EMA (지수 이동 평균) 지표의 결합된 논리를 기반으로 하며, 유연한 위험 관리 설정과 내장 플로팅 스톱이 추가되었습니다. 자문은 언제든지 작동할 수 있으며, 필요에 따라 특수 시간 필터를 사용하여 특정 시간 동안 거래를 제한할 수 있습니다. 1. 주요 기능 및 작동 논리 1. Keltner Channel 및 EMA 지표 결합 - 두 개의 EMA(빠르고 느린)와 평균 범위(Keltner Channel 논리와 유사)를 사용합니다. - 매수 신호는 가격이 채널 상단을 돌파하고 느린 EMA 위에 있을 때 형성되고, 매도 신호는 하단을 돌파하고 느린 EMA 아래에 있을 때 형성됩니다. 2. 포지션 관리 - 내장 Trailing Stop (플로팅 스톱). 가격이 지정된 수익 수준에 도달하면 스톱 로스가 당겨져 시장 반전 시 수
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Grid Master Pro – 유니버설 그리드(망) 트레이딩용 전문가 어드바이저. Grid Master Pro 는 MetaTrader 5용으로 개발된 유연하고 효과적인 전문가 어드바이저(Expert Advisor)이며, 다양한 금융 상품에서 신뢰할 수 있는 그리드(망) 트레이딩(Grid Trading) 전략을 구현합니다. 주요 통화쌍(EURUSD, GBPUSD, USDJPY), 귀금속(XAUUSD/금), 원자재(원유: Brent, WTI), 암호화폐(BTCUSD, ETHUSD 등) 트레이딩에서 우수한 성능을 보입니다. 이 EA는 사용하기 편리한 모니터링 패널을 갖추고 있으며, 트레일링 스톱(Trailing Stop), 브레이크이븐(BreakEven), 일일 거래 제한 등 다양한 리스크 관리 기능을 제공합니다. 주요 장점: 그리드 전략 • EA가 설정된 가격 구간 내에서 자동으로 대기 주문(Buy Stop/Sell Stop)을 그리드(망) 형태로 배치합니다. • GridStep (
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Experts
Pivot Levels Pro – MT5용 고급 자동매매 솔루션 (Expert Advisor) Pivot Levels Pro 는 MetaTrader 5를 위한 다기능 자동매매 프로그램(Expert Advisor)으로, 클래식(Classic), 피보나치(Fibonacci), 카마릴라(Camarilla), 우디(Woodie), 디마크(DeMark) 등 다양한 피벗(Pivot) 레벨을 자동으로 계산 및 표시하고, 이를 기반으로 거래를 실행합니다. 이 EA는 강력한 포지션 관리 로직(그리드 알고리즘, 트레일링 스톱, 손익분기 기능)을 직관적인 통계 패널과 결합하여 일·주·월간 및 전체 수익을 한눈에 확인할 수 있게 해줍니다. 거래 이력은 차트 상에서 화살표와 선으로 시각적으로 표시됩니다. 본 제품은 클래식 피벗 및 최신 피벗 계산 기법을 사용해 자동 매매를 원하는 트레이더에게 적합합니다. 또한 EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF와 같은 주요 통화쌍, 금(XAU/U
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
MACD Trader Pro 는 검증된 MACD 전략과 효율적인 그리드 트레이딩 시스템을 결합한 혁신적인 자동매매 전문가(EA)입니다. 이 EA는 금융 시장에서 자동 거래를 위해 개발되었으며, GBPUSD 통화쌍에서 최고의 성과를 보이지만 EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY 등 주요 통화쌍 전반에서도 성공적으로 거래합니다. 이 EA의 독특한 점은 시장 신호 분석과 적응형 주문 그리드 구축에 지능적인 접근 방식을 적용하여 추세 시장과 횡보 시장 모두에서 수익을 극대화할 수 있다는 점입니다. 또한 XAUUSD(금), XAGUSD(은)와 같은 귀금속, WTI, Brent, 천연가스 등 에너지 상품, BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD 등 주요 암호화폐 및 기타 디지털 자산과도 효과적으로 작동합니다. 이 시스템은 다중 필터와 고급 자본 보호 알고리즘을 사용하여 안정적인 거래를 보장합니다. 주요
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Bollinger Bands Trader Pro 는 볼린저 밴드(Bollinger Bands) 지표를 기반으로 하는 전문적인 그리드(망) 트레이딩을 위한 강력한 자동매매 프로그램(Expert Advisor, EA)입니다. 유연한 위험(Risk) 파라미터 설정, 지능적인 포지션 관리, 고급형 트레일링 스톱(Trailing Stop) 및 손익분기(BreakEven) 기능, 그리고 일일 거래 제한 및 수익 통계 기능을 결합하였습니다. EA는 볼린저 밴드를 통해 시장 진입 지점을 자동으로 식별하고, 그리드(Grid) 주문을 생성하여 리스크를 통제하며, 반대 신호가 감지될 경우 자동으로 포지션을 청산할 수도 있습니다. Bollinger Bands Trader Pro의 주요 장점 완벽한 그리드(Grid) 전략 설정된 스텝(Grid Step)을 기준으로 추세 방향(또는 역추세 방향)에 추가 포지션을 진입할 수 있음 최대 주문 개수(MaxGridOrders)의 유연한 설정 각 그리드 레벨 추가 시
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Range Breakout Trader Pro: 다중 주문과 자동 거리 계산이 포함된 혁신적인 거래 전략 설명 Range Breakout Trader Pro 는 자동 주문 배치 및 관리를 통한 가격 범위 돌파를 활용하는 MetaTrader 5용 최신 거래 전략입니다. 이 고급 전문 어드바이저는 최대 자동화로 범위 돌파 전략을 효과적으로 적용하고자 하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 이 어드바이저는 다양한 시장 조건과 리스크 관리 매개변수를 고려하여 주문을 배치하므로 주요 통화쌍, 금, 석유 및 암호화폐에서 활발한 거래를 위한 최적의 도구입니다. 주요 기능 및 장점: 다중 수준 주문 배치 시스템: 어드바이저는 시장 범위를 기반으로 여러 주문을 처리하여 시장 변동성을 최대한 효과적으로 활용할 수 있습니다. 자동 거리 계산: 주문 간의 거리는 현재 시장 범위를 기반으로 자동으로 조정되거나 사용자 정의 피보나치 공식에 따라 설정됩니다. 유연한 포지션 규모 계산: 트레이더는 고정 로트, 잔
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
ATR Grid Trader Pro ATR 변동성과 제어된 그리드 전략을 기반으로 한 MetaTrader 5용 자동 매매 전문가 어드바이저 설명 ATR Grid Trader Pro는 엄격한 리스크 관리를 기반으로 시스템적이고 완전 자동화된 거래를 위해 설계된 MetaTrader 5용 전문 자동 매매 전문가 어드바이저입니다. 본 어드바이저는 감정이나 주관적인 신호가 아닌, Average True Range(ATR) 지표로 측정되는 실제 시장 변동성을 기반으로 거래 결정을 내립니다. 시스템의 핵심 아이디어는 단순하고 논리적입니다. 변동성이 낮을 때 시장은 방향성 움직임을 준비하는 경우가 많으며, 이때 어드바이저는 매수 포지션을 엽니다. 변동성이 높을 때 시장은 불안정해지고 반전에 취약해지며, 이때 어드바이저는 매도 포지션을 엽니다. 이처럼 거래는 추측이 아닌 현재 시장 상태에 대한 객관적인 평가를 기반으로 이루어집니다. 어드바이저 작동 방식 어드바이저는 선택된 타임프레임에서 ATR 값을
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Gartley Butterfly Pattern EA 설명 이 자동매매 프로그램(EA)은 하모닉 패턴(조화 패턴)을 기반으로 자동으로 거래합니다. 하모닉 패턴은 기술적 분석에서 인기 있는 패턴으로, 처음에는 해롤드 맥킨리 가틀리(Harold McKinley Gartley)가 소개했으며, 이후 Scott Carney가 Bat, Crab, Shark, Deep Crab, Alternate Bat 등 다양한 패턴을 체계화하고 확장하였습니다. 이 로봇은 다음과 같은 패턴을 인식하고 거래합니다: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three Drives. 패턴은 피보나치(Fibonacci) 레벨을 기반으로 형성되며, 허용 오차를 유연하게 조정할 수 있습니다. EA 주요 기능 : 지정된 시간프레임(예: H1, H4; 기본값은 H3)에서 차트를 스캔합니다. 확인된 패턴에 따라 미리 설정된
