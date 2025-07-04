The Bitcoin Reaper

비트코인 리퍼에 오신 것을 환영합니다!

 

골드리퍼의 엄청난 성공 이후, 저는 동일한 성공 원칙을 비트코인 ​​시장에도 적용할 때가 되었다고 생각했고, 와, 정말 유망해 보이네요!  

저는 20년 넘게 거래 시스템을 개발해 왔으며, "단연" 제 전문 분야는 브레이크아웃 전략입니다.

이 간단하지만 효과적인 전략은 역대 최고의 트레이딩 전략 중 하나로 자리매김하며, 사실상 모든 시장에 적용할 수 있습니다.    특히 비트코인처럼 변동성이 큰 시장에서는 더욱 빛을 발합니다!

 

그렇다면 이 전략은 어떻게 작동할까요?

브레이크아웃 전략은 주요 지지선과 저항선의 돌파를 통해 거래합니다.    각 거래에 손절매, 이익실현, 그리고 다양한 추적 손절매 기능을 사용합니다.

Bitcoin Reaper의 경우 H1 시간대에 이 기능을 구현했는데, 이를 통해 거래 빈도가 높으면서도 매우 효과적으로 거래할 수 있습니다.  

또한, EA가 비트코인의 향후 가격 변동에 자동으로 적응하도록 했습니다.    따라서 비트코인이 10만 달러, 1만 달러, 또는 100만 달러 근처에서 거래된다면,

EA는 모든 진입 및 종료 매개변수를 자동으로 조정하므로 재최적화가 필요하지 않습니다!

 

다각화가 최고예요!

저는 단 하나의 전략에만 의존하지 않고,  10가지의 다양한 전략을  구현했으며 , 이 모든 전략이 1개의 EA에 완벽하게 균형을 이루고 있습니다.

또한, 설정을 매우 쉽게 만들었습니다. 원하는 "최대 허용 총 인출" 값을 선택하기만 하면 됩니다.

EA는 모든 것을 자동으로 처리합니다    -> 어떤 전략을 실행할지 선택하는 것부터 각 전략에 대한 위험을 완벽하게 설정하는 것까지요.


그리고 Prop 회사 거래자들에게 좋은 소식이 있습니다. 100% 호환이 가능하다는 거죠!



주요 특징:

  • 위험을 분산하고 가장 안정적인 성과를 창출하기 위한 10가지 전략
  • 안전한 손절매로 보호되는 각 거래
  • 트레일링 스톱로스 및 트레일링 테이크프로핏 알고리즘은 위험을 제한하고 잠재적 수익을 증가시킵니다.
  • 매우 간편한 설정: 원하는 최대 인출 수준을 선택하기만 하면 됩니다.
  • 1개의 차트만: 10가지의 모든 전략이 1개의 단일 H1 차트에서 실행됩니다.
  • EA는 자동으로 비트코인 ​​가격에 맞춰 조정됩니다. 따라서 모든 손실 제한, 이익 실현, 트레일링 SL 등과 진입 기준은 모두 가변적이며 비트코인의 실제 가격을 기반으로 시간이 지남에 따라 자동으로 조정됩니다.
  • 소품 회사 준비 완료
  • 20년 동안 강력한 거래 시스템을 구축한 경험이 여기에 투입되었습니다.


설정 방법:

간단히 비트코인 ​​H1 차트를 실행하고, "최대 허용 총 하락액" 매개변수를 사용하여 위험을 설정하세요.


더욱 쉽게 하기 위해 저는 저위험 -> 고위험 및 부동산 회사에 대한 몇 가지 설정 파일을 만들었습니다.  여기에서 다운로드할 수 있습니다.


중요한:  

  • AUTO_GMT가 작동하려면 MT4/MT5 터미널에서 "허용된 URL"에 URL "https : // www . worldtimeserver.com/"(공백을 제거하세요!!)을 추가해야 합니다(도구 -> 옵션 -> 전문가 자문)
  • 실제 잠재력을 확인하려면 전략 테스터에서 비트코인의 "볼륨 제한"과 "최대 볼륨" 제한을 해제해야 할 수도 있습니다.   이 게시물에서 방법을 설명합니다.


요구 사항:

  • 낮은 스프레드의 브로커를 강력 추천합니다! (개인적인 추천은 저에게 연락주세요)
  • 최소 잔액: 150달러
  • 레버리지 : 1:100 이상을 권장합니다


매개변수 개요:

- ShowInfoPanel -> 차트에 정보 패널을 표시합니다. 

- Infopanel 크기 조정 -> 4K 디스플레이의 경우 값을 "2"로 설정

- 테스트 중 정보 패널 업데이트 -> 더 빠른 백테스팅을 위해 비활성화됨


설정

- 매수 거래 허용/매도 거래 허용 -> 여기에서 매수 거래 및 매도 거래를 활성화/비활성화할 수 있습니다.

- 허용 가능한 최대 스프레드: 보류 주문에 허용되는 최대 스프레드

- SetSL_TP_After_Entry -> 브로커가 SL 및 TP가 포함된 보류 주문을 허용하지 않는 경우에만 활성화합니다.

- 가상 만료 사용 -> 브로커가 만료일이 있는 보류 주문을 허용하지 않는 경우에만 활성화

- BaseMagicNumber -> 모든 전략에 사용될 기본 매직 넘버

- 거래에 대한 설명 -> 거래에 사용할 설명

- RemoveCommentSuffix -> 주석에서 전략 이름을 제거합니다.


거래 빈도 설정

- 거래 빈도 -> 여기에서 거래 빈도를 설정할 수 있으며, 이를 통해 어떤 전략을 실행할지 선택할 수 있습니다.    어떤 전략이 자신에게 가장 적합한지 확실하지 않다면 "자동"을 사용하는 것을 권장합니다.


GMT 설정

- AutoGMT -> EA가 브로커에 대한 올바른 GMT 오프셋을 계산하도록 하여 NFP 시간이 올바르게 되도록 합니다. 

- GMT_OFFSET_Winter -> 겨울철에 GMT 오프셋을 수동으로 설정합니다(AutoGMT가 꺼져 있거나 백테스팅 중일 때!)

- GMT_OFFSET_Summer -> 여름철에 GMT 오프셋을 수동으로 설정합니다(AutoGMT가 꺼져 있거나 백테스팅 중일 때!)


NFP 필터

- EnableNFP_Filter -> NFP 필터를 켜거나 끕니다.

- NFP_CloseOpenTrades -> NFP가 시작될 때(NFP 시작 전 X분) EA가 모든 열려 있는 거래를 닫도록 강제합니다.

- NFP_ClosePendingOrders -> NFP가 시작될 때(NFP 시작 전 X분) EA가 보류 중인 모든 주문을 삭제하도록 강제합니다.

- NFP_MinutesBefore -> NFP 이벤트가 발생하기 몇 분 전에 거래 및 보류 주문을 마감해야 하는지

- NFP_MinutesAfter -> NFP 이벤트 후 EA가 다시 거래를 재개하기 전까지 걸리는 시간(분)

- Propfirm 고유 설정 -> 여기에서 다양한 진입 및 종료 매개변수를 조정하여 EA 거래를 다른 사용자와 다르게 만들 수 있습니다.

- CPI/IR 필터 -> 이러한 매개변수는 위에서 설명한 NFP 매개변수와 유사합니다.

 

소품 회사 고유 거래 설정

- 무작위화 -> 진입, 청산, 그리고 TrailingSL 값을 약간 무작위화하여 동일한 브로커를 사용하는 여러 사용자가 서로 다른 거래를 하도록 합니다. 프롭(prop) 회사에도 유용합니다. 적절한 값은 "50"입니다.

- AdjustEntry/AdjustSL/etc -> 여기에서 내부적으로 사용되는 진입 및/또는 종료 매개변수에 대한 오프셋(핍 단위)을 입력할 수 있습니다.


위험 설정

- 수동으로 사용할 잔액 설정: 여기에서    EA가 위험 계산에 사용할 고정 잔액 값을 설정할 수 있습니다.

- 최대 허용 총 DD:  선호하는 최대 허용 총 드로다운(%)입니다. EA는 EA의 과거 최대 DD를 기반으로 랏 사이즈와 거래 빈도("자동"으로 설정된 경우)를 결정합니다.    해당 최대 드로다운에 도달하면 EA의 추가 거래를 막지 않습니다.

- 최대 일일 손실액 설정 -> 여기에서 허용되는 최대 일일 손실액(%)을 설정할 수 있습니다. 이 값에 도달하면 EA는 모든 거래와 보류 주문을 마감하고 다음 날까지 기다립니다. 이는 부동산 회사에 유용합니다.

- Lotsize OnlyUp -> 손실 후 또는 잔액이 감소하면 Lotsize가 감소하는 것을 방지합니다.

- 마진 확인 -> 마진이 충분한데도 마진이 낮아 EA가 브로커에 거래를 설정하는 데 문제가 있는 경우 사용

- 잔액 대신 자본을 사용하세요 -> 계정의 자본을 사용하여 모든 lotsize 값을 계산하세요


영업시간

-    거래 시간대 사용 -> 거래 시간 필터 사용을 활성화/비활성화합니다.

-    KillPending -> 활성화 시, 거래 시간 외에 보류 중인 주문이 제거됩니다.

-    KillOpen -> 활성화 시, 거래 시간을 벗어나면 열려 있는 거래가 닫힙니다.

-    Time_Source -> 여기서 거래 시간에 사용할 "시계"를 선택할 수 있습니다.

-    월요일 -> 일요일 시간 설정  à  여기에서 모든 요일의 시작 및 종료 시간을 설정할 수 있습니다.

 

 

아직 저를 모르는 분들을 위해 설명드리자면, 제가 만든 모든 EA는 엄격한 테스트, 스트레스 테스트, 견고한 최적화 과정을 거쳐서 EA가 그저 멋진 백테스트 EA가 되지 않도록 합니다.

저는 '신경망/머신러닝 AI/ChatGPT/양자 컴퓨터/완벽한 직선 백테스트'에 대한 판매 이야기를 사용하지 않지만 대신 실제적이고 정직한 거래 시스템을 제공합니다  .

개발 및 실시간 실행을 위한 검증된 방법론을 기반으로 합니다.


개발자로서 저는 자동 거래 시스템 구축에 15년 이상의 경험을 가지고 있습니다. 어떤 시스템이 성공할 가능성이 있고 어떤 시스템이 실패할 가능성이 있는지 잘 알고 있습니다. 

저는 부정행위 없이 백테스트와 실시간 거래가 일치할 확률이 가장 높은 정직한 시스템을 만듭니다.


또한, 내 EA에 대한 경험을 공유하고자 하는 매우 열정적인 기존 고객 그룹이 있습니다    여기에서 공개 그룹에 가입하세요.


리뷰 35
Ukrit Khonglao
402
Ukrit Khonglao 2025.08.04 19:49 
 

This is my third product from Wim. There have been ups and downs—especially during BTC's prolonged sideways movement, which impacted my decision to keep running the EA. However, Wim listens to feedback from the group and has recently added features like an aggressive SL, which I really appreciate. I'm satisfied and feel lucky to have invested in this EA—it’s been worth it so far. We'll see how things play out, but for those seeking a long-term EA, TBR is definitely one to consider. I can recommend it!

Update: 3/09/2025 I legit love this ea day by day. Aggressive SL has been my fav feature. Keep it up Wim!

Benrashi Sagev Jacobson
1116
Benrashi Sagev Jacobson 2025.07.28 22:52 
 

Great EA, good live account results so far. Best developer on the MT5 market-place! Honestly found the one star reviews kind-of funny, which were all about how the EA wasn't profiting over the past few days while one look at the back-test shows there are draw-down periods longer than one week.

Z2O Track
58
Z2O Track 2025.07.24 06:29 
 

I trust Wim. You have to get on this train too.

Supachai Poltam
156
Supachai Poltam 2025.09.26 14:37 
 

Can't see how it would recover, I run since it launched and right now lost $3.4K out of $23.5K (which is 14.4% dd) with very low risk setting at 12% max drawdown. Other of Wim product is good tho, if you want something reliable go buy gold reaper. Not recommend this one yet.

Update 10/10/2025: There's a sign of recovering just now, I will observe more of it (Current Loss is $2K while last time is $3.4K)

Update 11/12/2025: Current Loss is $1.2K, might be a good time to jump in if you're curious

Update 26/12/2025: It just made new low... no word honestly (-3.9K at this point)

Eugen T
538
Eugen T 2025.09.04 05:25 
 

No words... waste of time and money.

Peterson Veiga Campos
1020
Peterson Veiga Campos 2025.08.30 16:52 
 

The system did not deliver as promised. Even if some profits were achieved, at the very least, drawdown protection should have been in place. At launch, the drop was severe, exceeding 30% in a demo account. Based on these results, I cannot recommend its use on real accounts.

Profalgo Limited
83525
개발자의 답변 Wim Schrynemakers 2025.08.30 16:54
I don't think any "promises" were made (I never make promises in trading... nobody can), but it did indeed start with a big drawdown. I still have faith it will recover fully by the next few weeks/months. The strategy is solid
jeonse
433
jeonse 2025.08.30 13:05 
 

Asking questions here is really scary. The timeframe is so short, I'll just say it's obvious. EA hasn't actually accomplished anything, yet they keep talking on Telegram as if they have some kind of supernatural power. I bought it after seeing Gold Ripper, and I'm really disappointed. Most EAs are like that.

Profalgo Limited
83525
개발자의 답변 Wim Schrynemakers 2025.08.30 17:25
I'm not sure in which telegram group you are asking questions, but there is no Telegram group for this EA :-D So I would get out of that group, if it scares you... very weird review... I do have superpowers though… 😁
Nice Trader
2765
Aller Uja 2025.08.21 16:07 
 

Update December 2025 – changing my rating after more testing

When I bought Bitcoin Reaper at launch, the first weeks were quite disappointing and I left a critical review.

At that time I wrote that the EA itself might be well-built, but I didn’t see any long-term potential yet.

After running the newer versions for a longer period on a dedicated BTCUSD account, my opinion has changed and I want to correct that first review.

The EA is now showing exactly the kind of behaviour I expect from a serious breakout system: stable statistics over a larger sample of trades,

with a win rate around 55%, profit factor around 1.2 and a controlled drawdown (in my case roughly 15% balance DD and much lower equity DD). For Bitcoin volatility this is completely acceptable for me. 💼📈

What I like most is that everything is 100% algorithmic with clear SL/TP on every position and no martingale / grid tricks.

The EA can survive difficult sideways periods and then quickly recover when the market starts trending again.

Support and communication from Wim and the community have also been very transparent and professional.

For me Bitcoin Reaper has become a long-term project.

I will keep it running on demo a bit longer and plan to move it to a live account at the beginning of next year.

Of course there will always be losing periods – no EA is a money-printing machine – so I still recommend everyone to start on demo first to understand the behaviour and risk profile.

Overall, I’m now happy that I stayed with this project and I can recommend Bitcoin Reaper as a solid long-term BTC breakout EA for traders who accept normal drawdowns and use proper risk management. 🤖✅

_________________________________________________________________

First review:

The EA itself might actually be well-built,

but the strategies are below any acceptable,

and I don’t see any long-term potential in it this way.

I will update my review after 6 months if I notice any changes in the EA’s reliability on the demo account.

Thomas Maehrel
733
Thomas Maehrel 2025.08.14 13:29 
 

frankly disappointed, I gave him a chance for more than a month, bitcoin is currently making good moves yet he is losing every day... every day the same observation a drop... I absolutely don't see how he can recover... I may be wrong... but during the last month bitcoin went from 106,000 to 125,000 at the highest, when will he recover? I would have been lenient in a gloomy market but frankly I can't find any excuse for him... I'm giving up on an account of $1,800 I'm at $1,274 at some point you have to stop the fall

fredrikg
186
fredrikg 2025.08.14 06:48 
 

At first sight the EA looks smart with all the strategies, untill its start taking SL after SL. I understand an EA may take time to be profitable, and yes - maybe it will. But after several weeks and overall in a loss, its just not worth it.

Francois Petrus Canosci
227
Francois Petrus Canosci 2025.08.09 21:53 
 

Pretty scary draw downs. Gold Reaper is still a winner though. A bit disappointed in this product. Taking it off my portfolio for now.

Ukrit Khonglao
402
Ukrit Khonglao 2025.08.04 19:49 
 

This is my third product from Wim. There have been ups and downs—especially during BTC's prolonged sideways movement, which impacted my decision to keep running the EA. However, Wim listens to feedback from the group and has recently added features like an aggressive SL, which I really appreciate. I'm satisfied and feel lucky to have invested in this EA—it’s been worth it so far. We'll see how things play out, but for those seeking a long-term EA, TBR is definitely one to consider. I can recommend it!

Update: 3/09/2025 I legit love this ea day by day. Aggressive SL has been my fav feature. Keep it up Wim!

Benrashi Sagev Jacobson
1116
Benrashi Sagev Jacobson 2025.07.28 22:52 
 

Great EA, good live account results so far. Best developer on the MT5 market-place! Honestly found the one star reviews kind-of funny, which were all about how the EA wasn't profiting over the past few days while one look at the back-test shows there are draw-down periods longer than one week.

Wewee Blue
114
Wewee Blue 2025.07.28 16:59 
 

Loss more than profit, Not recommended.

Profalgo Limited
83525
개발자의 답변 Wim Schrynemakers 2025.08.01 08:24
some patience is required when running real trading systems I'm afraid. Yes, some losses recently, but also yes: very normal and also visible in backtests.
Z2O Track
58
Z2O Track 2025.07.24 06:29 
 

I trust Wim. You have to get on this train too.

MrBigDollar
60
MrBigDollar 2025.07.23 10:09 
 

I have been running this EA on a live account since the 8th of July, a lot of losses so far. I will keep running it for a little while more before I decide to pull the plug. Maybe it's just a bad start... Would not recommend buying this EA at this moment. I will update this review later again.

Update 20250904: I'm shutting it down today. I really can't see that this can be profitable, it keeps the balance at sideways at best. Other than that it's only losses. Really disappointed in this EA.

Profalgo Limited
83525
개발자의 답변 Wim Schrynemakers 2025.07.23 10:17
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&page=3&comment=57609584
johnny7777
168
johnny7777 2025.07.23 09:48 
 

SEPTEMBER update. still terrible. very rarely wins. i asked for a refund and was ignored as you would expect from this terrible website and this garbage EA. currently the loss on the account is over 20%. breakout strategies need more smarts than this to win. it is a fact that most "breakouts" fail. AUGUST PROGRESS UPDATE: running on default settings btcusd H1. every strategy has losses in the panel . total losses around 18% of the account since the 14th july. i would like a refund please. was on v1.5 then 1.6 then 1.7. updated promptly. can send results and set file. spread of broker is 2500. better than many. losses are $1150 in account size 10k. movement of bitcoin during this period was pretty typical. EDIT. to wim's reply: it doesnt need longer. btc has moved in a typical way and every one of the ten strategies has lost money. saying " wait longer" is BS. this ea is absolute junk. i want a refund. results:

strategy 1. -$270.. 2. -$52.. 3. -$71.. 4. -$ 88.. 5. -$61.. 6. -$116.. 7. -$113.. 8. -$ 200.. 9. -$122.. 10. -$40... time is 15:52 on 23.7.25.. trading days : 8 AUGUST Edit. been on v1.8 and later on v2.0. today is the 25th. losses now $1312.81. i want a refund/ ea is rubbish it is now august 3. ea is still utter rubbish. loses every day. contact me about a refund to withdraw comments. update: today is the 4th august : losses are now $1764.38 . ten strategies. not one of them in profit. complete POS

Profalgo Limited
83525
개발자의 답변 Wim Schrynemakers 2025.08.14 15:13
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&amp;page=3&amp;comment=57609584 EDIT 14th of August: Didn't see your message until today. "contact me about a refund to withdraw comments" is not really the way to go I think. I don't mind honest feedback. If that is the way you feel about the product, then it is your right to express yourself. I don't agree with you however and I'm very clear about my longterm approach to trading in all my messaging and public chat. I don't hide the fact that I consider larger drawdown normal and unavoidable in trading, and yes, it can happen that an EA starts with a bad period as well. I even increased the risk on my own accounts, because I know statistically, the odds are getting bigger and bigger for a nice recovery. But I do understand that my approach to trading is not for everyone. It doesn't give you the right to become verbal aggressive though, and try to blackmail me
Gonzalo Javier Bardesio Grana
570
Gonzalo Javier Bardesio Grana 2025.07.22 21:46 
 

After my second week with this EA, I can summarize that the results are irregular; I have mostly made losses. I know that time is still short, but I expected more from this EA. For now, I would not recommend it.

Profalgo Limited
83525
개발자의 답변 Wim Schrynemakers 2025.07.23 04:29
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&page=3&comment=57609584
ChrisDax
80
ChrisDax 2025.07.17 15:01 
 

Hallo, der EA ist ein super Produkt, wie man es von Wim gewohnt ist. Das Programm erkennt die An- und Abstiege und arbeitet diese selbstständig ab. Der EA arbeitet einfach "menschlich". Auf den nächsten BTC-Ausbruch können sich bereits jetzt alle freuen, die dieses Programm laufen lassen. Es ist einfach mit den Sets zu installieren. Vielen Dank auch an Wim für die persönlichen Unterstützungen, die mir als Neuling sehr weiter geholfen haben, um die Programme optimal zum Laufen zu bringen. Dies ist keine Selbstverständlichkeit! Auch wenn dieses Produkt neu ist und Wims EAs sehr gut laufen, freu ich mich schon auf das nächste. Ich bin gespannt, was Wim wieder aus dem Hut zaubert.

Profalgo Limited
83525
개발자의 답변 Wim Schrynemakers 2025.07.17 15:10
thx mate! :-)
OlivierP06
174
OlivierP06 2025.07.15 13:09 
 

Thank you Wim for this fantastic product. Finally, a product that works well without taking too many risks. I love the system that opens positions using up to 10 differents strategies. I am currently using it in real conditions on a demo account of $10,000 and here are the first results after almost 5 days of testing : Strategy 1: -$74.59 2: +$247.51 3: +$284.50 4: +$330.45 5: +$521.61 6: +$533.07 7: +$734.88 8: +$307.43 9: +$197.42 10: +$209.96 Which means a virtual gain so far of $3,292.54 (+32%) with the option Trade Frequency = Intense!!! I will continue testing for a month and then move to a real account.

Profalgo Limited
83525
개발자의 답변 Wim Schrynemakers 2025.07.15 13:13
very nice to hear that Olivier! :-)
Klogarg
142
Klogarg 2025.07.13 11:45 
 

The backtest results are outstanding, and so far, they align perfectly with live performance. I’ve purchased multiple systems from this author, and each one has exceeded expectations. Wim consistently provides top-tier support and is always willing to address any issues or even implement suggestions from the community. I wouldn't hesitate to buy anything he releases.

Andrei Trif
283
Andrei Trif 2025.07.10 14:17 
 

First EA I have purchased from Wim , Backtested for 5 years every tick based on real ticks and the results are amazing . backtesting From the begining of the year until yesterday its close to 100% return with 5.5% drawdown . Really impressed with it . I also spoke with the seller about the other EA's he has + promotions and he is such a nice and genuine guy :) . Totally recomend it !

Profalgo Limited
83525
개발자의 답변 Wim Schrynemakers 2025.07.10 14:28
Thx Andrei! Nice to hear that 😊
simonxue
255
simonxue 2025.07.10 13:24 
 

My second EA from Wim, I started on a live account recently and after some initial losses now I am in the money after just two days. Look forward to what this EA brings. Also Wim's support is very good! This EA is not a cash machine as it just does not throw money at you 100% of the time. People expect cash machine for a few hundred bucks which is laughable.

Profalgo Limited
83525
개발자의 답변 Wim Schrynemakers 2025.07.10 14:28
Thx for the review!
