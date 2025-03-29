EA

설명

Elliott Wave어드바이저

Elliott Wave AI는 A. Merrill이 설명한 M & W 파동 패턴을 기반으로 한 전문 트레이딩 솔루션입니다. 이 강력한 Expert Advisor는 높은 정확도로 파동 형성을 식별하고 거래하여 트레이더에게 엘리엇 파동 이론을 활용할 수 있는 신뢰할 수 있는 자동화된 솔루션을 제공합니다.

주요 특징

지능형 패턴 인식 - 고급 알고리즘이 탁월한 정확도로 M & W 파동 패턴을 식별

이중 신호 기술 - 포괄적인 시장 분석을 위해 진화 및 변이 신호 모두 거래

유연한 거래 방향 - 매수만, 매도만 또는 양방향 거래 선택 가능

적응형 자본 관리 - 거래 스타일에 따른 고정 볼륨 또는 위험 기반 포지션 크기 결정

멀티 타임프레임 분석 - M15를 위한 기본 설정으로 모든 타임프레임에 최적화

완전한 보호 시스템 - 맞춤형 손절매, 이익실현, 트레일링 스탑 및 손익분기점 포함

시장 및 페어

Elliott Wave EA 는 다양한 시장에서 뛰어난 결과를 보여줍니다:

외환 페어: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD 및 기타

원자재: XAUUSD (금), XAGUSD (은), WTI (석유)

암호화폐: BTCUSD, ETHUSD 및 기타 주요 암호화폐 페어

지수: US30, SPX500, NAS100, DXY 및 기타

거래 로직

어드바이저는 다음을 통해 엘리엇 파동 이론을 구현합니다:

맞춤형 매개변수로 고급 ZigZag 패턴 식별

진화 및 변이 형성 인식

파동 완료를 기반으로 한 정확한 진입점 계산

다중 보호 메커니즘을 갖춘 지능형 리스크 관리

현재 시장 상황에 기반한 적응형 거래

상세 매개변수 설명

인디케이터 설정(Indicator Settings)

Depth (깊이) - ZigZag 인디케이터의 검색 창 너비를 결정합니다. 높은 값은 인디케이터가 작은 가격 변동에 덜 민감하게 만들어 더 의미 있는 파동을 식별합니다(기본값: 24)

Deviation (편차) - 새로운 ZigZag 포인트를 형성하기 위한 최소 가격 변화를 포인트 단위로 설정합니다. 시장 노이즈에 대한 인디케이터의 민감도에 영향을 미칩니다(기본값: 12)

Backstep (백스텝) - 계산을 위한 데이터 시작의 오프셋을 결정합니다. 분석 초기 단계에서 잘못된 신호를 제거하는 데 도움이 됩니다(기본값: 9)

HistSize (히스토리 크기) - 계산에 사용되는 과거 바의 수를 설정합니다. 패턴 분석의 깊이에 영향을 미칩니다(기본값: 500)

거래 설정(Trading Settings)

TradeDirection (거래 방향) - 허용 가능한 거래 방향 설정: TRADE_DIRECTION_BOTH - 양방향 거래(매수 및 매도) TRADE_DIRECTION_BUY_ONLY - 매수만 TRADE_DIRECTION_SELL_ONLY - 매도만

TradeEvolution (진화 거래) - 진화 신호 거래 활성화/비활성화(기본값: true)

TradeMutation (변이 거래) - 변이 신호 거래 활성화/비활성화(기본값: true)

TimeframeToUse (사용할 타임프레임) - 분석 및 거래를 위한 시간 간격 선택(기본값: PERIOD_M15)

랏 및 리스크 설정(Lot & Risk Settings)

LotMethod (랏 계산 방법) - 포지션 크기 결정 방법 선택: LOTMODE_FIXED - 고정 랏 크기 LOTMODE_RISK - 리스크 수준 기반 랏 크기 계산

FixedLotSize (고정 랏 크기) - 고정 방법 사용 시 랏 크기(기본값: 0.01)

RiskLevel (리스크 수준) - 리스크 기반 방법 사용 시 리스크 수준: RISK_LOW - 낮은 리스크(잔액의 1%) RISK_MEDIUM - 중간 리스크(잔액의 2%) RISK_HIGH - 높은 리스크(잔액의 3%)



손절매 및 이익실현 설정

StopLoss (손절매) - 포인트 단위의 손절매 값. 내장 보호 시스템과 최적으로 작동하려면 값을 0으로 설정하는 것이 좋습니다(기본값: 1000)

TakeProfit (이익실현) - 포인트 단위의 이익실현 값. 0 값은 이익실현을 비활성화합니다(기본값: 500)

트레일링 스탑 및 손익분기점 설정

UseTrailingStop (트레일링 스탑 사용) - 어드바이저 최적 성능을 위해 활성화 권장(기본값: false)

TrailingStart (트레일링 시작) - 트레일링 스탑이 작동하기 시작하는 포인트 단위 수익(기본값: 148)

TrailingStop (트레일링 스탑) - 현재 가격에서 트레일링 스탑까지의 포인트 단위 거리(기본값: 71)

TrailingStep (트레일링 스텝) - 트레일링 스탑 이동의 포인트 단위 스텝(기본값: 21)

UseBreakEven (손익분기점 사용) - 트레일링 스탑과 함께 활성화 권장(기본값: false)

BreakEvenPoints (손익분기 포인트) - 포지션이 손익분기점으로 이동하는 포인트 단위 수익(기본값: 93)

BreakEvenOffset (손익분기 오프셋) - 수수료/스왑을 커버하기 위한 포인트 단위 추가 손익분기점 오프셋(기본값: 31)

거래 규칙(Trading Rules)

MaxSpread (최대 스프레드) - 포지션 오픈을 위한 포인트 단위 최대 허용 스프레드(기본값: 25)

MinutesBetweenTrades (거래 간 시간) - 거래 간 분 단위 최소 시간 간격(기본값: 39)

magicNumber (매직 넘버) - 어드바이저 거래를 위한 고유 식별자(기본값: 777)

TradeComment (거래 코멘트) - 각 거래에 추가되는 텍스트 코멘트(기본값: "Elliott Wave")

DailyLimit (일일 한도) - 일일 거래 수 제한 활성화/비활성화(기본값: true)

MaxOrdersPerDay (일일 최대 주문 수) - 일일 한도 활성화 시 일일 최대 거래 수(기본값: 1)

MinDistancePoints (최소 거리) - 주문 간 포인트 단위 최소 거리(기본값: 388)

시각적 설정(Visual Settings)

ColorArrow (화살표 색) - 패턴 포인트를 표시하는 화살표 색(기본값: 파랑)

ColorTrend (트렌드 색) - 패턴 선 색(기본값: 금색)

WidthTrend (트렌드 너비) - 패턴 선 너비(기본값: 2)

BackTrend (트렌드 배경) - 배경에 패턴 선 표시 활성화/비활성화(기본값: true)

StyleTrend (트렌드 스타일) - 패턴 선 스타일(기본값: 실선)

ColorUpHLine (상단 선 색) - 저항선 색(기본값: 파랑)

ColorDownHLine (하단 선 색) - 지지선 색(기본값: 빨강)

WidthHLine (레벨 선 너비) - 레벨 선 너비(기본값: 2)

BackHLine (레벨 선 배경) - 배경에 레벨 선 표시 활성화/비활성화(기본값: true)

StyleHLine (레벨 선 스타일) - 레벨 선 스타일(기본값: 실선)

사용 권장사항

어드바이저는 이미 EURUSD 거래에 최적화되어 있지만, 최대 효율성을 위해 다음과 같이 권장합니다:

트레일링 스탑 및 손익분기점 기능 활성화

내장 보호 시스템을 사용하기 위해 손절매 값을 0으로 설정

브로커의 특성(스프레드 크기, 실행 속도 및 기타)을 고려하여 매개변수 조정

넷팅 계좌와 헤징 계좌 모두에서 동일하게 효과적으로 작동합니다. 테스트 및 익숙해지기 위해 먼저 데모 계좌에서 시작한 다음 실제 거래로 이동하는 것이 좋습니다. 초기 권장 예금은 $100부터이지만, 편안한 거래를 위해서는 $1000 이상이 권장됩니다.

Elliott Wave EA 와 함께 여러분의 거래를 새로운 수준으로 끌어올리세요 - 엘리엇 파동을 이용한 자동화된 거래를 위한 지능형 솔루션입니다!