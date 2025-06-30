MACD Trader Pro

MACD Trader Pro ist ein innovativer Trading-Ratgeber, der eine bewährte MACD-Strategie mit einem effizienten Grid-Trading-System kombiniert. Der Advisor wurde für den automatischen Handel auf den Finanzmärkten entwickelt und erzielt die besten Ergebnisse beim Währungspaar GBPUSD, handelt jedoch erfolgreich alle wichtigen Handelsinstrumente, einschließlich EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY und weitere Major-Paare.

Die Einzigartigkeit dieses Expert Advisors (EA) liegt im intelligenten Ansatz zur Analyse von Marktsignalen und dem Aufbau eines adaptiven Order-Netzes, das es ermöglicht, Gewinne sowohl in Trend- als auch in Seitwärtsmärkten zu maximieren. Der Advisor arbeitet effektiv mit Edelmetallen wie Gold (XAUUSD), Silber (XAGUSD), Energierohstoffen wie Öl (WTI, Brent), Erdgas sowie Kryptowährungen BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD und weiteren digitalen Assets. Das System nutzt mehrere Filter und fortschrittliche Kapital-Schutzalgorithmen zur Gewährleistung eines stabilen Handels.

Hauptfunktionen und Vorteile

Fortgeschrittene MACD-Strategie
Der Advisor verwendet mehrere Signaltypen, darunter MACD-Linienkreuzungen, Nulllinienkreuzungen und einen kombinierten Modus. Die Multi-Timeframe-Analyse ermöglicht Signale aus verschiedenen Zeitintervallen, und anpassbare Indikatorperioden bieten volle Personalisierung der MACD-Parameter. Intelligente Filter eliminieren falsche und schwache Signale und erhöhen so die Genauigkeit der Markteintritte.

Grid-Trading-System
Adaptive Positionsaverager fügen bei ungünstiger Kursbewegung automatisch Orders hinzu. Flexible Raster-Schritte erlauben getrennte Einstellungen für Kauf- und Verkaufsorders. Progressiv steigende Lot-Größen nutzen Multiplikatoren für Averaging-Positionen, während eine Risikoobergrenze die maximale Anzahl gleichzeitiger Orders begrenzt.

Intelligentes Kapitalmanagement
Die automatische Lot-Berechnung basiert auf Kontostand und eingestelltem Risiko. Eine Margin-Prüfung reduziert die Lot-Größe automatisch bei unzureichender Deckung. Die Volumen-Normalisierung stellt die Einhaltung der Broker-Anforderungen für minimale Lotschritte sicher, und die Positionsgrößenkontrolle schützt vor übermäßigem Risiko.

Umfassendes Schutzsystem
Trailing Stop verschiebt den Stop-Loss dynamisch hinter dem Gewinnkurs her. Break Even setzt die Position bei Erreichen eines bestimmten Gewinns automatisch auf den Einstandskurs. Spread-Kontrolle sorgt dafür, dass nur unter akzeptablen Marktbedingungen gehandelt wird, während zeitliche und distanzbasierte Filter häufige Markteintritte verhindern.

Detaillierte Parameterbeschreibung

MAIN SETTINGS – Grundeinstellungen

  • FirstOrderSize – Größe der ersten Order in Lots für die Anfangsposition

  • EnableAutolot – Aktivierung der automatischen Lot-Berechnung basierend auf dem Kontostand

  • AutolotDeposit – Kontowährung für die Berechnung eines Lots

SIGNALS – Signaleinstellungen

  • FastEMA – Periode der schnellen exponentiellen gleitenden Durchschnittslinie für MACD

  • SlowEMA – Periode der langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnittslinie für MACD

  • SignalEMA – Periode der Signallinie des MACD-Indikators

  • AppliedPrice – Preisart für die Indikatorberechnung (Close, Open, High, Low)

  • MaxBars – Maximale Anzahl der Balken für die historische Datenanalyse

  • SignalsType – Signaltyp (Linienkreuzungen, Null-Linie, beide)

  • SignalTimeframe – Timeframe für Handelssignale

FILTERS – Einstiegsfilter

  • MinTimeBuyOrders – Minimale Zeit in Minuten zwischen Kauforders

  • MinTimeSellOrders – Minimale Zeit in Minuten zwischen Verkaufsorders

GRIDS SETTINGS – Netzwerkeinstellungen

  • MinStepBuyOrders – Mindestabstand in Punkten zwischen Kauforders

  • MinStepSellOrders – Mindestabstand in Punkten zwischen Verkaufsorders

  • OrderMultiplier – Multiplikator zur Vergrößerung der Averaging-Orders

STOP LOSS & TAKE PROFIT – Fixierungsniveaus

  • StopLossPoints – Stop-Loss-Größe in Punkten (0 deaktiviert)

  • TakeProfitPoints – Take-Profit-Größe in Punkten (0 deaktiviert)

TRAILING AND BREAKEVEN – Trailing und Break Even

  • EnableTrailingStop – Aktivierung des Trailing-Stops

  • TrailingStartPoints – Gewinn in Punkten zur Aktivierung des Trailing

  • TrailingStopPoints – Abstand vom aktuellen Kurs zum Trailing-Stop

  • TrailingStepPoints – Mindestabstand zur Aktualisierung des Trailing-Stops

  • EnableBreakEven – Aktivierung der Break-Even-Funktion

  • BreakEvenStartPoints – Gewinn in Punkten zur Aktivierung von Break Even

  • BreakEvenOffsetPoints – Break-Even-Versatz relativ zum Einstiegskurs

PROTECTION SETTINGS – Schutz-Einstellungen

  • MaxSlippage – Maximal zulässiges Slippage in Punkten

  • MaxSpread – Maximaler Spread für Markteintritt

  • MaxOrders – Maximale Anzahl gleichzeitiger Orders

  • MaxOrderSize – Maximale Ordergröße in Lots

  • OneOrderPerCandle – Limit auf eine Order pro Kerze

ADVISOR SETTINGS – Advisor-Einstellungen

  • MagicNumber – Einzigartige Identifikationsnummer der Advisor-Orders

  • OrderComment – Textkommentar für alle Orders

  • AllowBuy – Erlaubnis zum Kauf

  • AllowSell – Erlaubnis zum Verkauf

  • AllowNewOrders – Erlaubnis zum Öffnen neuer Orders nach Schließung

Technische Spezifikationen

Der Advisor läuft auf der Handelsplattform MetaTrader 5 mit Market Execution. Empfohlener Startkontostand ab 1000 USD für komfortablen Handel. Empfohlenes Hebelverhältnis 1:500. Kompatibel mit Netting- und Hedging-Konten.

Der Algorithmus analysiert MACD-Signale auf dem gewählten Timeframe, prüft Handelsfilter bezüglich Zeit, Abstand und Spread, öffnet Anfangsposition bei Signal, baut bei ungünstiger Kursbewegung ein Ordernetz auf, verwaltet offene Positionen mit Trailing Stop und Break Even und schließt Positionen bei Erreichen der Zielniveaus.

Nutzungsempfehlungen

Der Advisor ist für GBPUSD optimiert. Für den Basiseinsatz genügen das Aktivieren von EnableTrailingStop und EnableBreakEven (true setzen). Für beste Resultate empfiehlt sich eine individuelle Optimierung an die Bedingungen Ihres Brokers, da es viele Feinheiten gibt, z.B. Spread, Kommissionen, Ausführungsgeschwindigkeit und weitere Handelsbedingungen.

Testbedingungen

Die präsentierten Ergebnisse sind keine Handelsempfehlung, sondern zeigen die potenzielle Leistungsfähigkeit des Advisors unter bestimmten Bedingungen.

Testbedingungen:

  • Broker: RoboForex

  • Hebel: 1:500

  • Startkapital: 1000 USD

  • Währungspaar: GBP/USD

WICHTIG

Handelsparameter wie Spread, Kommissionen, Ausführungsgeschwindigkeit und Liquiditätsbedingungen können bei verschiedenen Brokern stark variieren. Dies beeinflusst direkt die Effektivität und Ergebnisse des Advisors.

EMPFEHLUNGEN

Testen und optimieren Sie vor dem Einsatz auf einem Live-Konto unbedingt die Parameter unter Berücksichtigung der Bedingungen Ihres Brokers. Berücksichtigen Sie Unterschiede bei Spreads, Handelskommissionen, Serverzeiten, Kontotypen und Ausführungsgeschwindigkeit. Testen Sie unbedingt auf einem Demokonto, besonders beim Wechsel des Brokers oder Instruments. Eine erneute Optimierung ist dann Pflicht.

Der Trading-Advisor richtet sich an Trader, die die Prinzipien von Grid-Strategien und Risikomanagement verstehen. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne. Testen Sie unbedingt auf einem Demokonto und verstehen Sie alle Risiken vor dem Live-Handel.


