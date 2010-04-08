Grid Master Pro EA

Grid Master Pro – 유니버설 그리드(망) 트레이딩용 전문가 어드바이저.

Grid Master Pro는 MetaTrader 5용으로 개발된 유연하고 효과적인 전문가 어드바이저(Expert Advisor)이며, 다양한 금융 상품에서 신뢰할 수 있는 그리드(망) 트레이딩(Grid Trading) 전략을 구현합니다. 주요 통화쌍(EURUSD, GBPUSD, USDJPY), 귀금속(XAUUSD/금), 원자재(원유: Brent, WTI), 암호화폐(BTCUSD, ETHUSD 등) 트레이딩에서 우수한 성능을 보입니다. 이 EA는 사용하기 편리한 모니터링 패널을 갖추고 있으며, 트레일링 스톱(Trailing Stop), 브레이크이븐(BreakEven), 일일 거래 제한 등 다양한 리스크 관리 기능을 제공합니다.

주요 장점:

  1. 그리드 전략
    • EA가 설정된 가격 구간 내에서 자동으로 대기 주문(Buy Stop/Sell Stop)을 그리드(망) 형태로 배치합니다.
    GridStep (그리드 간격), NumberOfOrders (주문 개수) 등 파라미터를 유연하게 조정 가능.
    • 횡보장세에서도 가격 변동을 활용해 수익을 추구할 수 있습니다.
  2. 투명한 관리 패널
    • 내장 패널(ShowPanel)을 통해 일간, 주간, 월간 및 전체 누적 수익을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
    • 거래 횟수와 거래 내역을 보여주며, 단 한 번의 클릭으로 모든 이익 포지션을 신속하게 청산 가능합니다.
  3. 유연한 리스크 설정
    • 고정 로트(FixedLotSize) 또는 계좌 잔고의 일정 퍼센트(LOTMODE_PERCENT)로 거래를 진행할 수 있습니다.
    RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH 등 세 가지 미리 설정된 리스크 모드를 제공하여 다양한 트레이딩 스타일에 대응합니다.
  4. AutoRange(자동 범위) 기능
    • EA가 일간, 주간, 월간 데이터 혹은 사용자 지정 구간(RANGE_DAILY, RANGE_WEEKLY, RANGE_MONTHLY, RANGE_CUSTOM)을 기반으로 가격 범위를 자동으로 결정할 수 있습니다.
    • 복잡한 수동 구간 설정 없이도 신속하고 효율적으로 전략을 적용할 수 있습니다.
  5. Stop Loss, Take Profit 및 동적 추적
    • 설정 가능한 Stop Loss, Take Profit으로 자본을 보호하고 이익을 실현합니다.
    • TrailingStop(트레일링 스톱)은 가격 상승(또는 하락)에 따라 스톱로스를 조정하여 잠재적 이익을 극대화합니다.
    • BreakEven 기능은 지정된 핍 수를 달성하면 거래를 원금 보전 구간으로 이동시킵니다.
  6. 일일 거래 제한(Daily Limit)
    • 하루 거래 가능 횟수(MaxOrdersPerDay) 및 특정 심볼당 전체 포지션 수(Max_Orders_Per_Symbol)를 설정할 수 있습니다.
    • 지나친 거래 빈도를 막아 계좌를 보호합니다.
  7. 통합의 편의성
    • 간단한 설치와 최소한의 설정만으로도 빠르게 사용을 시작할 수 있습니다.
    MagicNumberTradeComment를 통해 다른 시스템과 구분된 거래 기록 관리를 할 수 있습니다.
  8. 보안과 제어
    MaxSpreadPips 파라미터로 스프레드가 크게 벌어진 시점의 거래를 제한합니다.
    • 잔여 마진을 체크하여 계좌에 무리한 부담이 가지 않도록 합니다.
  9. 차트 상에서 거래 내역 시각화
    ShowPanel=true 상태에서, 거래가 차트에 시각적으로 표시되어 분석을 더욱 용이하게 합니다.

Grid Master Pro는 누구에게 적합한가?

  • 초보 트레이더: 복잡한 수동 설정 없이 그리드 트레이딩을 익히고 싶은 분들.
  • 숙련된 트레이더: 유연한 주문 및 리스크 관리 시스템을 갖춘 강력한 툴이 필요한 분들.
  • 알고리즘 트레이더 및 개발자: 즉시 사용 가능하며 세부적인 최적화도 가능한 “올인원” 솔루션을 찾는 분들.

사용 추천 사항

  1. 전략 테스터에서 EA를 시험하여, 서로 다른 상품(통화, 금, 원유: Brent, WTI, 암호화폐 등)에서의 성능을 확인하세요.
  2. 리스크 레벨(RiskLevel)과 로트 계산 방식(LotMethod)을 자신의 트레이딩 전략에 맞춰 선택하세요.
  3. 스프레드(MaxSpreadPips) 및 주요 뉴스 발표 시 시장 변동성을 고려하는 것을 잊지 마세요.
  4. TrailingStopBreakEven을 사용하여 이미 확보한 이익을 보호하세요.
  5. AutoRange 기능을 통해 EA가 자동으로 그리드 범위를 결정하게 하거나, 직접 분석에 기반하여 수동으로 설정할 수도 있습니다.

Grid Master Pro가 탁월한 선택인 이유

  • 범용성: 주요 통화쌍(EURUSD, GBPUSD 등), 금(XAUUSD), 원유(Brent, WTI), 암호화폐(BTCUSD, ETHUSD 등)에 모두 적합.
  • 모든 정보의 일원화: 관리 패널에서 수익, 거래 이력 확인 및 모든 이익 주문을 즉시 청산 가능.
  • 최대한의 자동화: 사람의 실수를 최소화하고, 엄격한 거래 계획을 준수하며 시장의 새로운 기회에 빠르게 대응.
  • 자본 보호: 유연한 로트 및 거래 제한 설정을 통해 자금을 보전하고 리스크를 통제할 수 있습니다.

EA의 주요 파라미터 간단 설명

아래는 코드에서 확인할 수 있는 주요 입력 파라미터(Inputs)의 그룹입니다:

1. Grid Setup

  • AutoRange (RANGE_OFF / RANGE_DAILY / RANGE_WEEKLY / RANGE_MONTHLY / RANGE_CUSTOM)
    가격 범위를 자동 계산할지 여부를 설정합니다.
  • AutoRangeTimeframe (PERIOD_D1 등)
    AutoRange가 활성화된 경우, 가격 범위를 계산할 때 참조할 차트 주기를 지정합니다.
  • AutoRangeDays
    일/주/월 단위로 과거 데이터를 얼마나 참조해 범위를 결정할지를 설정합니다.
  • PriceRangeStart / PriceRangeEnd
    RANGE_CUSTOM 선택 시 수동으로 지정할 시작/종료 일자.
  • MinimumPrice / MaximumPrice
    AutoRange를 RANGE_OFF로 설정했거나, 수동 보정이 필요한 경우 적용할 그리드 최소/최대 가격.
  • NumberOfOrders
    그리드의 각 “가지”에 배치할 대기 주문 수.
  • GridStepPips
    주문 간격(핍 단위).
  • GridTradeDirection (GRID_BUY / GRID_SELL / GRID_BOTH)
    거래 방향(매수만, 매도만, 또는 양방향).

2. Lot & Risk

  • LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)
    로트 계산 방식: 고정 로트 또는 계좌 잔고의 퍼센트.
  • FixedLotSize
    LOTMODE_FIXED 선택 시 적용되는 고정 로트 크기.
  • RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)
    LOTMODE_PERCENT 사용 시, 선택한 리스크 수준에 따라 퍼센트가 자동으로 설정됩니다.

3. Stop Loss & Take Profit

  • StopLossPips
    스톱로스 설정(핍 단위, 0 = 비활성화).
  • TakeProfitPips
    테이크 프로핏 설정(핍 단위, 0 = 비활성화).

4. Trailing & BreakEven

  • TrailingStop (true/false)
    트레일링 스톱 사용 여부.
  • TrailingStartPips, TrailingDistancePips, TrailingStepPips
    트레일링 스톱 관련 설정(시작 지점, 가격과의 간격, 재조정 간격 등).
  • BreakEven (true/false)
    브레이크이븐(손익분기점 이동) 기능 사용 여부.
  • BreakEvenStartPips
    지정된 핍 수 이상의 이익일 때, 포지션을 원금 보전 구간으로 이동하는 기준값.
  • BreakEvenOffsetPips
    브레이크이븐 발생 시, 진입가 위(또는 아래)로 얼마나 떨어진 위치에 스톱로스를 배치할지 설정.

5. Orders & Daily Limits

  • MaxSpreadPips
    새로운 거래를 열 때 허용되는 최대 스프레드(핍 단위).
  • MagicNumber
    EA가 발주한 거래를 식별하는 고유 번호(여러 EA 구분에 유용).
  • TradeComment
    주문/거래에 남길 코멘트로, 거래 내역을 구분하는 데 도움을 줍니다.
  • DailyLimit (true/false)
    일일 거래 제한 기능 사용 여부.
  • MaxOrdersPerDay
    하루 동안의 최대 거래 횟수.
  • Max_Orders_Per_Symbol
    단일 상품(심볼)에 대해 동시에 열 수 있는 포지션/대기 주문의 최대 개수.

6. Display & Panel

  • ShowPanel (true/false)
    차트 상의 시각적 패널 표시/비표시 설정.
  • ProfitStatsDisplay (true/false)
    패널에 일간/주간/월간/전체 기간 수익 통계를 표시할지 여부.
  • TradeHistoryDisplay (true/false)
    차트에 거래 이력(진입/청산 화살표)을 표시할지 여부.
  • BuyTradeColor, SellTradeColor, TradeFontSize
    매수/매도 표시 색상, 폰트 크기 등.
  • PanelBackgroundColor, PanelTextColor, PanelEditColor
    패널 배경 색상, 텍스트 색상, 입력 필드 색상 등의 설정.

결론

Grid Master Pro는 간단한 초기 설정과 함께, 그리드 트레이딩을 정교하게 최적화할 수 있는 다양한 기능을 결합한 제품입니다. EURUSD, GBPUSD 등 주요 통화쌍은 물론, 금(XAUUSD), 원유(Brent, WTI), BTCUSD, ETHUSD와 같은 인기 있는 암호화폐에 대해서도 효과적으로 작동합니다. 편리한 모니터링 패널, Trailing Stop, BreakEven, 일일 거래 제한 등 다양한 기능으로 트레이딩 과정을 효율적으로 통제하고 리스크를 현명하게 관리할 수 있습니다.

중요 사항

  • 금융 시장에서의 거래는 언제나 리스크를 수반합니다. 실제 계좌에서 사용하기 전에 전략을 숙지하고 데모 계좌에서 충분히 테스트하세요.
  • 과거 성과가 미래 수익을 보장하지는 않습니다.
  • 본 제품 사용으로 발생할 수 있는 어떠한 손실에도 저작자와 개발자는 책임을 지지 않습니다.

지금 바로 Grid Master Pro를 사용해 보시고, 자동화된 그리드(망) 트레이딩의 이점을 체감하며 시장에서 더욱 높은 성과를 달성해 보세요!

