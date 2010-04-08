Grid Master Pro EA
- Experts
- Vladimir Shumikhin
- 버전: 1.21
- 업데이트됨: 28 6월 2025
- 활성화: 10
Grid Master Pro는 MetaTrader 5용으로 개발된 유연하고 효과적인 전문가 어드바이저(Expert Advisor)이며, 다양한 금융 상품에서 신뢰할 수 있는 그리드(망) 트레이딩(Grid Trading) 전략을 구현합니다. 주요 통화쌍(EURUSD, GBPUSD, USDJPY), 귀금속(XAUUSD/금), 원자재(원유: Brent, WTI), 암호화폐(BTCUSD, ETHUSD 등) 트레이딩에서 우수한 성능을 보입니다. 이 EA는 사용하기 편리한 모니터링 패널을 갖추고 있으며, 트레일링 스톱(Trailing Stop), 브레이크이븐(BreakEven), 일일 거래 제한 등 다양한 리스크 관리 기능을 제공합니다.
주요 장점:
- 그리드 전략
• EA가 설정된 가격 구간 내에서 자동으로 대기 주문(Buy Stop/Sell Stop)을 그리드(망) 형태로 배치합니다.
• GridStep (그리드 간격), NumberOfOrders (주문 개수) 등 파라미터를 유연하게 조정 가능.
• 횡보장세에서도 가격 변동을 활용해 수익을 추구할 수 있습니다.
- 투명한 관리 패널
• 내장 패널(ShowPanel)을 통해 일간, 주간, 월간 및 전체 누적 수익을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
• 거래 횟수와 거래 내역을 보여주며, 단 한 번의 클릭으로 모든 이익 포지션을 신속하게 청산 가능합니다.
- 유연한 리스크 설정
• 고정 로트(FixedLotSize) 또는 계좌 잔고의 일정 퍼센트(LOTMODE_PERCENT)로 거래를 진행할 수 있습니다.
• RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH 등 세 가지 미리 설정된 리스크 모드를 제공하여 다양한 트레이딩 스타일에 대응합니다.
- AutoRange(자동 범위) 기능
• EA가 일간, 주간, 월간 데이터 혹은 사용자 지정 구간(RANGE_DAILY, RANGE_WEEKLY, RANGE_MONTHLY, RANGE_CUSTOM)을 기반으로 가격 범위를 자동으로 결정할 수 있습니다.
• 복잡한 수동 구간 설정 없이도 신속하고 효율적으로 전략을 적용할 수 있습니다.
- Stop Loss, Take Profit 및 동적 추적
• 설정 가능한 Stop Loss, Take Profit으로 자본을 보호하고 이익을 실현합니다.
• TrailingStop(트레일링 스톱)은 가격 상승(또는 하락)에 따라 스톱로스를 조정하여 잠재적 이익을 극대화합니다.
• BreakEven 기능은 지정된 핍 수를 달성하면 거래를 원금 보전 구간으로 이동시킵니다.
- 일일 거래 제한(Daily Limit)
• 하루 거래 가능 횟수(MaxOrdersPerDay) 및 특정 심볼당 전체 포지션 수(Max_Orders_Per_Symbol)를 설정할 수 있습니다.
• 지나친 거래 빈도를 막아 계좌를 보호합니다.
- 통합의 편의성
• 간단한 설치와 최소한의 설정만으로도 빠르게 사용을 시작할 수 있습니다.
• MagicNumber 및 TradeComment를 통해 다른 시스템과 구분된 거래 기록 관리를 할 수 있습니다.
- 보안과 제어
• MaxSpreadPips 파라미터로 스프레드가 크게 벌어진 시점의 거래를 제한합니다.
• 잔여 마진을 체크하여 계좌에 무리한 부담이 가지 않도록 합니다.
- 차트 상에서 거래 내역 시각화
• ShowPanel=true 상태에서, 거래가 차트에 시각적으로 표시되어 분석을 더욱 용이하게 합니다.
Grid Master Pro는 누구에게 적합한가?
- 초보 트레이더: 복잡한 수동 설정 없이 그리드 트레이딩을 익히고 싶은 분들.
- 숙련된 트레이더: 유연한 주문 및 리스크 관리 시스템을 갖춘 강력한 툴이 필요한 분들.
- 알고리즘 트레이더 및 개발자: 즉시 사용 가능하며 세부적인 최적화도 가능한 “올인원” 솔루션을 찾는 분들.
사용 추천 사항
- 전략 테스터에서 EA를 시험하여, 서로 다른 상품(통화, 금, 원유: Brent, WTI, 암호화폐 등)에서의 성능을 확인하세요.
- 리스크 레벨(RiskLevel)과 로트 계산 방식(LotMethod)을 자신의 트레이딩 전략에 맞춰 선택하세요.
- 스프레드(MaxSpreadPips) 및 주요 뉴스 발표 시 시장 변동성을 고려하는 것을 잊지 마세요.
- TrailingStop과 BreakEven을 사용하여 이미 확보한 이익을 보호하세요.
- AutoRange 기능을 통해 EA가 자동으로 그리드 범위를 결정하게 하거나, 직접 분석에 기반하여 수동으로 설정할 수도 있습니다.
Grid Master Pro가 탁월한 선택인 이유
- 범용성: 주요 통화쌍(EURUSD, GBPUSD 등), 금(XAUUSD), 원유(Brent, WTI), 암호화폐(BTCUSD, ETHUSD 등)에 모두 적합.
- 모든 정보의 일원화: 관리 패널에서 수익, 거래 이력 확인 및 모든 이익 주문을 즉시 청산 가능.
- 최대한의 자동화: 사람의 실수를 최소화하고, 엄격한 거래 계획을 준수하며 시장의 새로운 기회에 빠르게 대응.
- 자본 보호: 유연한 로트 및 거래 제한 설정을 통해 자금을 보전하고 리스크를 통제할 수 있습니다.
EA의 주요 파라미터 간단 설명
아래는 코드에서 확인할 수 있는 주요 입력 파라미터(Inputs)의 그룹입니다:
1. Grid Setup
- AutoRange (RANGE_OFF / RANGE_DAILY / RANGE_WEEKLY / RANGE_MONTHLY / RANGE_CUSTOM)
가격 범위를 자동 계산할지 여부를 설정합니다.
- AutoRangeTimeframe (PERIOD_D1 등)
AutoRange가 활성화된 경우, 가격 범위를 계산할 때 참조할 차트 주기를 지정합니다.
- AutoRangeDays
일/주/월 단위로 과거 데이터를 얼마나 참조해 범위를 결정할지를 설정합니다.
- PriceRangeStart / PriceRangeEnd
RANGE_CUSTOM 선택 시 수동으로 지정할 시작/종료 일자.
- MinimumPrice / MaximumPrice
AutoRange를 RANGE_OFF로 설정했거나, 수동 보정이 필요한 경우 적용할 그리드 최소/최대 가격.
- NumberOfOrders
그리드의 각 “가지”에 배치할 대기 주문 수.
- GridStepPips
주문 간격(핍 단위).
- GridTradeDirection (GRID_BUY / GRID_SELL / GRID_BOTH)
거래 방향(매수만, 매도만, 또는 양방향).
2. Lot & Risk
- LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)
로트 계산 방식: 고정 로트 또는 계좌 잔고의 퍼센트.
- FixedLotSize
LOTMODE_FIXED 선택 시 적용되는 고정 로트 크기.
- RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)
LOTMODE_PERCENT 사용 시, 선택한 리스크 수준에 따라 퍼센트가 자동으로 설정됩니다.
3. Stop Loss & Take Profit
- StopLossPips
스톱로스 설정(핍 단위, 0 = 비활성화).
- TakeProfitPips
테이크 프로핏 설정(핍 단위, 0 = 비활성화).
4. Trailing & BreakEven
- TrailingStop (true/false)
트레일링 스톱 사용 여부.
- TrailingStartPips, TrailingDistancePips, TrailingStepPips
트레일링 스톱 관련 설정(시작 지점, 가격과의 간격, 재조정 간격 등).
- BreakEven (true/false)
브레이크이븐(손익분기점 이동) 기능 사용 여부.
- BreakEvenStartPips
지정된 핍 수 이상의 이익일 때, 포지션을 원금 보전 구간으로 이동하는 기준값.
- BreakEvenOffsetPips
브레이크이븐 발생 시, 진입가 위(또는 아래)로 얼마나 떨어진 위치에 스톱로스를 배치할지 설정.
5. Orders & Daily Limits
- MaxSpreadPips
새로운 거래를 열 때 허용되는 최대 스프레드(핍 단위).
- MagicNumber
EA가 발주한 거래를 식별하는 고유 번호(여러 EA 구분에 유용).
- TradeComment
주문/거래에 남길 코멘트로, 거래 내역을 구분하는 데 도움을 줍니다.
- DailyLimit (true/false)
일일 거래 제한 기능 사용 여부.
- MaxOrdersPerDay
하루 동안의 최대 거래 횟수.
- Max_Orders_Per_Symbol
단일 상품(심볼)에 대해 동시에 열 수 있는 포지션/대기 주문의 최대 개수.
6. Display & Panel
- ShowPanel (true/false)
차트 상의 시각적 패널 표시/비표시 설정.
- ProfitStatsDisplay (true/false)
패널에 일간/주간/월간/전체 기간 수익 통계를 표시할지 여부.
- TradeHistoryDisplay (true/false)
차트에 거래 이력(진입/청산 화살표)을 표시할지 여부.
- BuyTradeColor, SellTradeColor, TradeFontSize
매수/매도 표시 색상, 폰트 크기 등.
- PanelBackgroundColor, PanelTextColor, PanelEditColor
패널 배경 색상, 텍스트 색상, 입력 필드 색상 등의 설정.
결론
Grid Master Pro는 간단한 초기 설정과 함께, 그리드 트레이딩을 정교하게 최적화할 수 있는 다양한 기능을 결합한 제품입니다. EURUSD, GBPUSD 등 주요 통화쌍은 물론, 금(XAUUSD), 원유(Brent, WTI), BTCUSD, ETHUSD와 같은 인기 있는 암호화폐에 대해서도 효과적으로 작동합니다. 편리한 모니터링 패널, Trailing Stop, BreakEven, 일일 거래 제한 등 다양한 기능으로 트레이딩 과정을 효율적으로 통제하고 리스크를 현명하게 관리할 수 있습니다.
중요 사항
- 금융 시장에서의 거래는 언제나 리스크를 수반합니다. 실제 계좌에서 사용하기 전에 전략을 숙지하고 데모 계좌에서 충분히 테스트하세요.
- 과거 성과가 미래 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 제품 사용으로 발생할 수 있는 어떠한 손실에도 저작자와 개발자는 책임을 지지 않습니다.
지금 바로 Grid Master Pro를 사용해 보시고, 자동화된 그리드(망) 트레이딩의 이점을 체감하며 시장에서 더욱 높은 성과를 달성해 보세요!