MACD Trader Pro
- Эксперты
- Vladimir Shumikhin
- Версия: 1.3
- Обновлено: 30 июня 2025
- Активации: 10
MACD Trader Pro представляет собой инновационный торговый советник, который объединяет проверенную стратегию MACD с эффективной Grid Trading системой. Советник разработан для автоматической торговли на финансовых рынках и демонстрирует наилучшие результаты на валютной паре GBPUSD, однако успешно торгует на всех основных торговых инструментах включая EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY и другие major пары.
Уникальность данного EA заключается в интеллектуальном подходе к анализу рыночных сигналов и построению адаптивной сетки ордеров, что позволяет максимизировать прибыль как в трендовых, так и в боковых рыночных условиях. Советник эффективно работает с драгоценными металлами такими как золото XAUUSD, серебро XAGUSD, энергетическими товарами включая нефть WTI, Brent, природный газ, а также криптовалютами BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD и другими цифровыми активами. Система использует множественные фильтры и продвинутые алгоритмы защиты капитала для обеспечения стабильной торговли.
Ключевые возможности и преимущества
Продвинутая MACD стратегия
Советник реализует множественные типы сигналов включая пересечение MACD линий, пересечение нулевого уровня и комбинированный режим. Мультитаймфреймовый анализ позволяет получать сигналы с различных временных интервалов, а настраиваемые периоды индикатора обеспечивают полную кастомизацию параметров MACD. Интеллектуальная фильтрация исключает ложные и слабые сигналы, повышая точность входов в рынок.
Система Grid Trading
Адаптивное усреднение позиций автоматически добавляет ордера при неблагоприятном движении цены. Гибкие настройки шага сетки позволяют устанавливать отдельные параметры для покупок и продаж. Прогрессивное увеличение лота использует мультипликатор для усиливающих позиций, а контроль максимального риска ограничивает количество одновременных ордеров.
Интеллектуальное управление капиталом
Автоматический расчет лота основан на размере депозита и заданном уровне риска. Проверка достаточности маржи автоматически уменьшает размер лота при нехватке средств. Нормализация объемов обеспечивает соответствие требованиям брокера по минимальному шагу лота, а контроль максимального размера позиции защищает от чрезмерного риска.
Комплексная система защиты
Trailing Stop обеспечивает динамическое перемещение стоп-лосса вслед за прибыльным движением. Break Even автоматически переводит позицию в безубыток при достижении заданной прибыли. Контроль спреда позволяет торговать только при приемлемых рыночных условиях, а временные и дистанционные фильтры предотвращают частые входы в рынок.
Подробное описание параметров
MAIN SETTINGS - Основные настройки
FirstOrderSize - Размер первого ордера в лотах для начальной позиции
EnableAutolot - Включение автоматического расчета размера лота на основе баланса
AutolotDeposit - Размер депозита в валюте счета для расчета одного лота
SIGNALS - Настройки сигналов
FastEMA - Период быстрой экспоненциальной скользящей средней для MACD
SlowEMA - Период медленной экспоненциальной скользящей средней для MACD
SignalEMA - Период сигнальной линии MACD индикатора
AppliedPrice - Тип цены для расчета индикатора (Close, Open, High, Low)
MaxBars - Максимальное количество баров для анализа исторических данных
SignalsType - Тип торговых сигналов (пересечение линий, нулевой уровень, оба)
SignalTimeframe - Таймфрейм для получения торговых сигналов
FILTERS - Фильтры входа
MinTimeBuyOrders - Минимальное время в минутах между открытием покупок
MinTimeSellOrders - Минимальное время в минутах между открытием продаж
GRIDS SETTINGS - Настройки сетки
MinStepBuyOrders - Минимальный шаг в пунктах между ордерами на покупку
MinStepSellOrders - Минимальный шаг в пунктах между ордерами на продажу
OrderMultiplier - Мультипликатор для увеличения размера усредняющих ордеров
STOP LOSS & TAKE PROFIT - Уровни фиксации
StopLossPoints - Размер стоп-лосса в пунктах (0 отключает функцию)
TakeProfitPoints - Размер тейк-профита в пунктах (0 отключает функцию)
TRAILING AND BREAKEVEN - Трейлинг и безубыток
EnableTrailingStop - Включение функции трейлинг-стопа
TrailingStartPoints - Прибыль в пунктах для активации трейлинга
TrailingStopPoints - Расстояние от текущей цены до трейлинг-стопа
TrailingStepPoints - Минимальный шаг для обновления трейлинг-стопа
EnableBreakEven - Включение функции перевода в безубыток
BreakEvenStartPoints - Прибыль в пунктах для активации безубытка
BreakEvenOffsetPoints - Смещение безубытка относительно цены входа
PROTECTION SETTINGS - Настройки защиты
MaxSlippage - Максимально допустимое проскальзывание в пунктах
MaxSpread - Максимальный спред для входа в рынок
MaxOrders - Максимальное количество одновременных ордеров
MaxOrderSize - Максимальный размер одного ордера в лотах
OneOrderPerCandle - Ограничение на один ордер за свечу
ADVISOR SETTINGS - Настройки советника
MagicNumber - Уникальный идентификатор ордеров советника
OrderComment - Текстовый комментарий для всех ордеров
AllowBuy - Разрешение на открытие позиций на покупку
AllowSell - Разрешение на открытие позиций на продажу
AllowNewOrders - Разрешение на открытие новых ордеров после закрытия
Технические характеристики
Советник работает на торговой платформе MetaTrader 5 с типом исполнения ордеров Market Execution. Рекомендуемый начальный баланс составляет от 1000 долларов США для комфортной торговли. Рекомендуемое кредитное плечо 1:500. Советник совместим как с Netting, так и с Hedging типами счетов.
Алгоритм работы включает анализ MACD сигналов на выбранном таймфрейме, проверку торговых фильтров по времени, расстоянию и спреду, открытие начальной позиции при получении сигнала, построение сетки ордеров при неблагоприятном движении цены, управление открытыми позициями через трейлинг и безубыток, а также закрытие позиций по достижении целевых уровней.
Рекомендации по использованию
Советник уже оптимизирован под валютную пару GBPUSD. Для базовой работы достаточно включить функции EnableTrailingStop и EnableBreakEven установив значение true. Однако желательно провести дополнительную оптимизацию под условия вашего брокера, так как существует множество нюансов включая размер спреда, комиссии, скорость исполнения ордеров и другие особенности торговых условий.
Условия тестирования
Представленные результаты не являются торговой рекомендацией, а демонстрируют потенциальную работоспособность советника в определённых условиях.
Условия тестирования:
Брокер: RoboForex
Кредитное плечо: 1:500
Начальный баланс: 1000 USD
Валютная пара: GBP/USD
ВАЖНО
Параметры торговли, такие как спред, комиссии, скорость исполнения и условия ликвидности, могут существенно отличаться у разных брокеров. Это напрямую влияет на эффективность работы советника и получаемые результаты.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Перед использованием советника на реальном счёте обязательно протестируйте и оптимизируйте параметры под условия вашего брокера. Учитывайте различия в следующих факторах: спреды и торговые комиссии, время работы серверов, типы счетов и скорость исполнения ордеров. Настоятельно рекомендуется проводить тестирование на демо-счёте, особенно при смене брокера или торгового инструмента. В таких случаях повторная оптимизация советника обязательна.
Торговый советник предназначен для трейдеров, понимающих принципы сеточных стратегий и управления рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыльность. Обязательно проведите тестирование на демо-счете и убедитесь в понимании всех рисков перед началом реальной торговли.