MACD Trader Pro

MACD Trader Pro представляет собой инновационный торговый советник, который объединяет проверенную стратегию MACD с эффективной Grid Trading системой. Советник разработан для автоматической торговли на финансовых рынках и демонстрирует наилучшие результаты на валютной паре GBPUSD, однако успешно торгует на всех основных торговых инструментах включая EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY и другие major пары.

Уникальность данного EA заключается в интеллектуальном подходе к анализу рыночных сигналов и построению адаптивной сетки ордеров, что позволяет максимизировать прибыль как в трендовых, так и в боковых рыночных условиях. Советник эффективно работает с драгоценными металлами такими как золото XAUUSD, серебро XAGUSD, энергетическими товарами включая нефть WTI, Brent, природный газ, а также криптовалютами BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD и другими цифровыми активами. Система использует множественные фильтры и продвинутые алгоритмы защиты капитала для обеспечения стабильной торговли.

Ключевые возможности и преимущества

Продвинутая MACD стратегия

Советник реализует множественные типы сигналов включая пересечение MACD линий, пересечение нулевого уровня и комбинированный режим. Мультитаймфреймовый анализ позволяет получать сигналы с различных временных интервалов, а настраиваемые периоды индикатора обеспечивают полную кастомизацию параметров MACD. Интеллектуальная фильтрация исключает ложные и слабые сигналы, повышая точность входов в рынок.

Система Grid Trading

Адаптивное усреднение позиций автоматически добавляет ордера при неблагоприятном движении цены. Гибкие настройки шага сетки позволяют устанавливать отдельные параметры для покупок и продаж. Прогрессивное увеличение лота использует мультипликатор для усиливающих позиций, а контроль максимального риска ограничивает количество одновременных ордеров.

Интеллектуальное управление капиталом

Автоматический расчет лота основан на размере депозита и заданном уровне риска. Проверка достаточности маржи автоматически уменьшает размер лота при нехватке средств. Нормализация объемов обеспечивает соответствие требованиям брокера по минимальному шагу лота, а контроль максимального размера позиции защищает от чрезмерного риска.

Комплексная система защиты

Trailing Stop обеспечивает динамическое перемещение стоп-лосса вслед за прибыльным движением. Break Even автоматически переводит позицию в безубыток при достижении заданной прибыли. Контроль спреда позволяет торговать только при приемлемых рыночных условиях, а временные и дистанционные фильтры предотвращают частые входы в рынок.

Подробное описание параметров

MAIN SETTINGS - Основные настройки


FirstOrderSize - Размер первого ордера в лотах для начальной позиции

EnableAutolot - Включение автоматического расчета размера лота на основе баланса

AutolotDeposit - Размер депозита в валюте счета для расчета одного лота


SIGNALS - Настройки сигналов


FastEMA - Период быстрой экспоненциальной скользящей средней для MACD

SlowEMA - Период медленной экспоненциальной скользящей средней для MACD

SignalEMA - Период сигнальной линии MACD индикатора

AppliedPrice - Тип цены для расчета индикатора (Close, Open, High, Low)

MaxBars - Максимальное количество баров для анализа исторических данных

SignalsType - Тип торговых сигналов (пересечение линий, нулевой уровень, оба)

SignalTimeframe - Таймфрейм для получения торговых сигналов


FILTERS - Фильтры входа


MinTimeBuyOrders - Минимальное время в минутах между открытием покупок

MinTimeSellOrders - Минимальное время в минутах между открытием продаж


GRIDS SETTINGS - Настройки сетки


MinStepBuyOrders - Минимальный шаг в пунктах между ордерами на покупку

MinStepSellOrders - Минимальный шаг в пунктах между ордерами на продажу

OrderMultiplier - Мультипликатор для увеличения размера усредняющих ордеров


STOP LOSS & TAKE PROFIT - Уровни фиксации


StopLossPoints - Размер стоп-лосса в пунктах (0 отключает функцию)

TakeProfitPoints - Размер тейк-профита в пунктах (0 отключает функцию)


TRAILING AND BREAKEVEN - Трейлинг и безубыток


EnableTrailingStop - Включение функции трейлинг-стопа

TrailingStartPoints - Прибыль в пунктах для активации трейлинга

TrailingStopPoints - Расстояние от текущей цены до трейлинг-стопа

TrailingStepPoints - Минимальный шаг для обновления трейлинг-стопа

EnableBreakEven - Включение функции перевода в безубыток

BreakEvenStartPoints - Прибыль в пунктах для активации безубытка

BreakEvenOffsetPoints - Смещение безубытка относительно цены входа


PROTECTION SETTINGS - Настройки защиты


MaxSlippage - Максимально допустимое проскальзывание в пунктах

MaxSpread - Максимальный спред для входа в рынок

MaxOrders - Максимальное количество одновременных ордеров

MaxOrderSize - Максимальный размер одного ордера в лотах

OneOrderPerCandle - Ограничение на один ордер за свечу


ADVISOR SETTINGS - Настройки советника


MagicNumber - Уникальный идентификатор ордеров советника

OrderComment - Текстовый комментарий для всех ордеров

AllowBuy - Разрешение на открытие позиций на покупку

AllowSell - Разрешение на открытие позиций на продажу

AllowNewOrders - Разрешение на открытие новых ордеров после закрытия


Технические характеристики

Советник работает на торговой платформе MetaTrader 5 с типом исполнения ордеров Market Execution. Рекомендуемый начальный баланс составляет от 1000 долларов США для комфортной торговли. Рекомендуемое кредитное плечо 1:500. Советник совместим как с Netting, так и с Hedging типами счетов.

Алгоритм работы включает анализ MACD сигналов на выбранном таймфрейме, проверку торговых фильтров по времени, расстоянию и спреду, открытие начальной позиции при получении сигнала, построение сетки ордеров при неблагоприятном движении цены, управление открытыми позициями через трейлинг и безубыток, а также закрытие позиций по достижении целевых уровней.

Рекомендации по использованию

Советник уже оптимизирован под валютную пару GBPUSD. Для базовой работы достаточно включить функции EnableTrailingStop и EnableBreakEven установив значение true. Однако желательно провести дополнительную оптимизацию под условия вашего брокера, так как существует множество нюансов включая размер спреда, комиссии, скорость исполнения ордеров и другие особенности торговых условий.

Условия тестирования

Представленные результаты не являются торговой рекомендацией, а демонстрируют потенциальную работоспособность советника в определённых условиях.

Условия тестирования:


Брокер: RoboForex

Кредитное плечо: 1:500

Начальный баланс: 1000 USD

Валютная пара: GBP/USD


ВАЖНО

Параметры торговли, такие как спред, комиссии, скорость исполнения и условия ликвидности, могут существенно отличаться у разных брокеров. Это напрямую влияет на эффективность работы советника и получаемые результаты.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед использованием советника на реальном счёте обязательно протестируйте и оптимизируйте параметры под условия вашего брокера. Учитывайте различия в следующих факторах: спреды и торговые комиссии, время работы серверов, типы счетов и скорость исполнения ордеров. Настоятельно рекомендуется проводить тестирование на демо-счёте, особенно при смене брокера или торгового инструмента. В таких случаях повторная оптимизация советника обязательна.



Торговый советник предназначен для трейдеров, понимающих принципы сеточных стратегий и управления рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыльность. Обязательно проведите тестирование на демо-счете и убедитесь в понимании всех рисков перед началом реальной торговли.

