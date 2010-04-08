개요

Quantum Forex EA - 멀티 지표 거래 시스템

Quantum Forex EA는 네 가지 인기 있는 기술적 지표의 조합을 사용하여 거래 결정을 내리는 MetaTrader 5용 전문 거래 어드바이저입니다. 이 어드바이저는 유연한 매개변수 설정과 신뢰할 수 있는 위험 관리 시스템을 갖춘 금융 시장에서의 자동 거래를 위해 개발되었습니다.

주요 기능

멀티 지표 거래 시스템

이동평균(MA) - 빠른 이동평균과 느린 이동평균의 교차 분석

- 빠른 이동평균과 느린 이동평균의 교차 분석 RSI(상대강도지수) - 과매수 및 과매도 영역 판단

- 과매수 및 과매도 영역 판단 MACD - 주요 라인과 신호 라인의 교차 분석

- 주요 라인과 신호 라인의 교차 분석 볼린저 밴드 - 밴드 경계선에서의 거래

유연한 시그널 로직

시그널 확인을 위한 지표 개수 설정 가능 (2-4개)

모든 지표의 만장일치 불필요

지표의 부분적 일치로도 거래 가능

전문적인 위험 관리

고정 로트 - 일정한 포지션 크기로 거래

- 일정한 포지션 크기로 거래 퍼센트 위험 - 잔액의 퍼센트를 기반으로 한 자동 로트 계산

- 잔액의 퍼센트를 기반으로 한 자동 로트 계산 동시 포지션의 최대 개수 제어

포인트 및 시간 단위로 주문 간 최소 거리 설정

설정 가능한 손절매 및 익절매

포인트 단위로 유연한 손절매 및 익절매 설정

SL/TP 비활성화 가능 (0으로 설정)

브로커 조건에 자동 적응

고급 기능

트레일링 스탑 - 수익 포지션에서 손절매 자동 조정

- 수익 포지션에서 손절매 자동 조정 손익분기점 - 일정 수익 도달 시 포지션을 손익분기점으로 이동

- 일정 수익 도달 시 포지션을 손익분기점으로 이동 거래 시각화 - 차트에서 종료된 거래 결과 표시

작동 원리

어드바이저는 선택된 기술적 지표의 판독값을 분석하고, 설정된 최소 지표 수가 일치할 때만 포지션을 개설합니다. 이는 높은 신호 신뢰성을 보장하고 거짓 진입을 감소시킵니다.

로직 예시:

4개 지표가 모두 활성화되고 "최소 3개 시그널"이 설정된 경우:

매수 시그널은 최소 3개 지표가 BUY를 표시할 때만 발생

이때 어떤 지표도 SELL을 표시하지 않아야 함

어드바이저 설정

General (기본 매개변수)

TimeFrame - 지표 분석을 위한 시간 프레임

- 지표 분석을 위한 시간 프레임 MagicNumber - 어드바이저의 고유 식별자

- 어드바이저의 고유 식별자 OrderComment - 주문 코멘트

- 주문 코멘트 MainLogicPauseSec - 시장 점검 간 일시정지 시간(초)

Order Filters (주문 필터)

MinDistanceBetweenOrders - 주문 간 최소 거리(포인트)

- 주문 간 최소 거리(포인트) MinTimeBetweenOrders - 주문 간 최소 시간(분)

Risk Management (위험 관리)

LotMethod - 로트 계산 방법 (고정 또는 퍼센트)

- 로트 계산 방법 (고정 또는 퍼센트) RiskPercentPerTrade - 잔액 대비 거래당 위험 퍼센트

- 잔액 대비 거래당 위험 퍼센트 FixedLotSize - 고정 로트 크기

- 고정 로트 크기 MaxTradesAllowed - 동시 포지션 최대 개수

Stop Loss & Take Profit (손절매 및 익절매)

StopLossPoints - 손절매 크기(포인트) (0 = 비활성화)

- 손절매 크기(포인트) (0 = 비활성화) TakeProfitPoints - 익절매 크기(포인트) (0 = 비활성화)

Trailing and BreakEven (트레일링 및 손익분기점)

EnableTrailingStop - 트레일링 스탑 활성화

- 트레일링 스탑 활성화 TrailingStartPoints - 수익 포인트에서 트레일링 시작

- 수익 포인트에서 트레일링 시작 TrailingStopPoints - 가격으로부터 트레일링 스탑 거리

- 가격으로부터 트레일링 스탑 거리 TrailingStepPoints - 트레일링 스텝(포인트)

- 트레일링 스텝(포인트) EnableBreakEven - 손익분기점 이동 활성화

- 손익분기점 이동 활성화 BreakEvenStartPoints - 수익 포인트에서 손익분기점 시작

- 수익 포인트에서 손익분기점 시작 BreakEvenOffsetPoints - 진입 가격으로부터 손익분기점 오프셋

Indicators and Signals (지표 및 시그널)

MinIndicatorsForSignal - 시그널에 필요한 최소 지표 수

Moving Average (이동평균)

EnableMA - 이동평균 분석 활성화

- 이동평균 분석 활성화 MA1Period - 느린 이동평균 기간

- 느린 이동평균 기간 MA1Method - 느린 MA 계산 방법

- 느린 MA 계산 방법 MA1Price - 느린 MA 적용 가격

- 느린 MA 적용 가격 MA2Period - 빠른 이동평균 기간

- 빠른 이동평균 기간 MA2Method - 빠른 MA 계산 방법

- 빠른 MA 계산 방법 MA2Price - 빠른 MA 적용 가격

RSI (상대강도지수)

EnableRSI - RSI 분석 활성화

- RSI 분석 활성화 RSIPeriod - RSI 계산 기간

- RSI 계산 기간 RSIPrice - RSI 적용 가격

- RSI 적용 가격 RSI_Overbought - 과매수 수준

- 과매수 수준 RSI_Oversold - 과매도 수준

MACD (이동평균 수렴확산)

EnableMACD - MACD 분석 활성화

- MACD 분석 활성화 MACDFastEMA - 빠른 EMA 기간

- 빠른 EMA 기간 MACDSlowEMA - 느린 EMA 기간

- 느린 EMA 기간 MACDSignalSMA - 시그널 SMA 기간

Bollinger Bands (볼린저 밴드)

EnableBoll - 볼린저 밴드 분석 활성화

- 볼린저 밴드 분석 활성화 BollPeriod - 밴드 계산 기간

- 밴드 계산 기간 BollDeviation - 표준편차

- 표준편차 BollShift - 밴드 시프트

- 밴드 시프트 BollMethod - 중심선 계산 방법

Visualization (시각화)

ShowDealHistory - 차트에서 거래 내역 표시

- 차트에서 거래 내역 표시 BuyColorDraw - 매수 거래 표시 색상

- 매수 거래 표시 색상 SellColorDraw - 매도 거래 표시 색상

- 매도 거래 표시 색상 FontSize - 차트 라벨 폰트 크기

장점

신뢰성 - 멀티 지표 시그널 필터링

- 멀티 지표 시그널 필터링 유연성 - 다양한 설정 가능한 매개변수

- 다양한 설정 가능한 매개변수 안전성 - 고급 위험 관리 시스템

- 고급 위험 관리 시스템 자동화 - 완전 자동 거래

- 완전 자동 거래 시각화 - 거래 결과의 시각적 표시

- 거래 결과의 시각적 표시 호환성 - 모든 거래 상품에서 작동

사용 권장사항

시간 프레임

M5-H1 사용을 권장하지만, 최대 효율을 위해 다양한 시간 프레임에서 최적화를 수행하여 가장 수익성 높은 프레임을 선택하는 것을 권장합니다.

거래 상품

통화쌍: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP

금속: XAUUSD(금), XAGUSD(은), XPTUSD(백금), XPDUSD(팔라듐)

에너지: USOIL(WTI 원유), UKOIL(브렌트 원유), NGAS(천연가스)

암호화폐: BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD 및 기타 인기 암호화폐 쌍

지수: US30, US500, NAS100, GER30, UK100, JPN225, AUS200

예치금

안정적인 운영을 위해 $1000 이상 권장

최적화 및 테스트

실제 거래 전에 반드시 데모 계정에서 어드바이저를 테스트하세요. 최상의 결과를 얻기 위해 선택한 상품의 과거 데이터에서 매개변수 최적화를 수행하는 것을 권장합니다.

중요한 위험 정보

금융 시장에서의 거래는 높은 위험을 수반하며 투자한 모든 자금을 잃을 수 있습니다. 과거 결과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 손실을 감당할 수 있는 자금만 사용하고, 거래를 시작하기 전에 위험 관리 원칙을 철저히 학습하는 것을 권장합니다.



