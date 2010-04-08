Bollinger Bands Trader Pro

Bollinger Bands Trader Pro는 볼린저 밴드(Bollinger Bands) 지표를 기반으로 하는 전문적인 그리드(망) 트레이딩을 위한 강력한 자동매매 프로그램(Expert Advisor, EA)입니다.

유연한 위험(Risk) 파라미터 설정, 지능적인 포지션 관리, 고급형 트레일링 스톱(Trailing Stop) 및 손익분기(BreakEven) 기능, 그리고 일일 거래 제한 및 수익 통계 기능을 결합하였습니다. EA는 볼린저 밴드를 통해 시장 진입 지점을 자동으로 식별하고, 그리드(Grid) 주문을 생성하여 리스크를 통제하며, 반대 신호가 감지될 경우 자동으로 포지션을 청산할 수도 있습니다.

Bollinger Bands Trader Pro의 주요 장점

완벽한 그리드(Grid) 전략 설정된 스텝(Grid Step)을 기준으로 추세 방향(또는 역추세 방향)에 추가 포지션을 진입할 수 있음

최대 주문 개수(MaxGridOrders)의 유연한 설정

각 그리드 레벨 추가 시 로트(Lot) 크기를 줄일 수 있는 옵션(GridReduceRisk) 제공 개선된 볼린저 밴드 시그널 로직 다양한 시그널 처리 방식: 밴드 접촉(BB_TOUCH), 교차(BB_CROSSOVER), 통합(콘솔리데이션) 이후 돌파(BB_BREAKOUT), 혹은 밴드 ‘압축’(BB_SQUEEZE)

확인 모드(UseConfirmation)를 통한 거짓 신호 필터링 확장된 포지션 관리 설정 트레일링 스톱(TrailingStop, TrailingStart, TrailingDistance, TrailingStep) 활성화 및 세부 설정

손익분기(BreakEven, BreakEvenStart, BreakEvenOffset) 기능으로 수익이 일정 수준에 도달하면 무위험(본전) 상태로 전환 가능

전통적인 손절(Stop Loss) 및 익절(Take Profit) 설정 가능 유연한 리스크 관리 시스템 고정 로트(LOTMODE_FIXED) 또는 잔액 비율(LOTMODE_PERCENT)에 따른 두 가지 로트 계산 방식

세 가지 위험 수준: 낮음(1%), 중간(2%), 높음(5%)

일일 최대 거래 횟수(MaxOrdersPerDay) 제한을 통해 당일 손실(드로우다운) 관리 고급 시각화 기능 하루·일주일·한 달·전체 기간별 수익 통계를 보여주는 대시보드(패널)

포지션 및 거래 이력(ShowTradeHistory)을 차트에 표시하고, 실제 핍(pip) 이익을 직관적으로 확인 가능

(PanelBackColor, PanelTextColor, BuyTradeColor, SellTradeColor 등) 색상·객체 크기 조정이 가능한 사용자 친화적 인터페이스 범용성 네팅(Netting) 계정(종목당 1개 포지션)과 헤지(Hedging) 계정(포지션 무제한) 모두 지원

매매 방향(TradeDirection)을 매수만(Buy), 매도만(Sell), 양방향(Both) 중 선택 가능

다양한 종목에서 동작 가능: 주요 통화쌍(EURUSD, GBPUSD, USDJPY 등) 금(XAUUSD) 원유(Brent, WTI) 암호화폐(Bitcoin, Ethereum 등)



적용 가능 종목 및 권장 타임프레임

권장 타임프레임 : M15, M30, H1(기본값은 H1이지만 필요에 따라 조정 가능)

: M15, M30, H1(기본값은 H1이지만 필요에 따라 조정 가능) 주요 통화쌍 : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD 등

: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD 등 금속 : 금(XAUUSD), 은(XAGUSD)

: 금(XAUUSD), 은(XAGUSD) 원유 : UKBrent(Brent), USCrude(WTI)

: UKBrent(Brent), USCrude(WTI) 암호화폐: BTCUSD(Bitcoin), ETHUSD(Ethereum) 등 유동성이 높은 종목

EA는 대부분의 심볼에서 기본 설정으로 동작하지만, 특정 통화쌍이나 원자재/암호화폐 자산의 경우에는 볼린저 밴드 기간, 편차, 그리드 스텝 등의 파라미터를 최적화하는 것을 권장합니다.

주요 설정 상세 설명

아래는 주요 설정 그룹과 그 용도에 대한 간략한 설명입니다.

1. Lot & Risk Settings (로트 및 리스크 설정)

LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT) 로트 계산 방식을 고정 로트 또는 잔액 비율 중 선택

FixedLotSize 로트를 고정 방식으로 선택했을 때 적용되는 로트 크기

RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH) 잔액 비율 방식을 사용할 때 리스크 수준(잔액의 1%, 2%, 5%)



2. Bollinger Bands Settings (볼린저 밴드 설정)

BB_Timeframe 볼린저 밴드 계산에 사용할 타임프레임(기본값 H1)

BBSignalType (BB_TOUCH / BB_CROSSOVER / BB_BREAKOUT / BB_SQUEEZE) 볼린저 밴드를 기반으로 하는 시그널 유형

BB_Period 지표의 기간(기본값 20)

BB_Deviation 표준 편차(기본값 2.0)

BB_Price 가격 타입(CLOSE, OPEN, HIGH, LOW 등)

UseSqueezeAlert 볼린저 밴드 ‘수축’ 모드 사용/미사용 여부

UseConfirmation 시그널 강도를 추가적으로 확인할지 여부



3. Grid Trading Settings (그리드 트레이딩 설정)

UseGrid 그리드 트레이딩 사용/미사용 설정

GridStep 그리드 내 각 주문 간 거리(포인트 단위)

MaxGridOrders 한 그리드에서 유지할 수 있는 최대 주문 개수

GridReduceRisk 새 그리드 주문이 추가될 때마다 로트를 줄일지 여부



4. Trading Direction (매매 방향)

TradeDirection (DIRECTION_BOTH / DIRECTION_BUY / DIRECTION_SELL) 매매 방향을 양방향, 매수만, 매도만 중에서 선택



5. Stop Loss & Take Profit Settings (손절 및 익절 설정)

StopLoss 손절 폭(포인트), 0일 경우 손절 미적용

TakeProfit 익절 폭(포인트), 0일 경우 익절 미적용



6. Trailing Stop & BreakEven Settings (트레일링 스톱 및 손익분기 설정)

TrailingStop 트레일링 스톱 기능 활성화/비활성화

TrailingStart 몇 포인트 이익이 발생하면 트레일링을 시작할지(포인트 단위)

TrailingDistance 트레일링 거리(포인트 단위)

TrailingStep 트레일링 스톱 이동 간격

BreakEven 손익분기(BreakEven) 기능 활성화/비활성화

BreakEvenStart 어느 정도 이익이 날 때 손익분기 설정을 시작할지(포인트 기준)

BreakEvenOffset 손익분기 시 설정되는 추가 여유 폭(포인트)



7. Trading Rules (거래 규칙)

MaxSpread 허용되는 최대 스프레드(포인트). 현재 스프레드가 이를 초과하면 주문하지 않음

MinutesBetweenTrades 거래 간 최소 간격(분 단위)

MagicNumber EA가 자체 주문을 구분하기 위해 사용하는 고유 번호

TradeComment 주문 이력에 표시될 코멘트

DailyLimit 1일 거래 제한(DailyLimit) 사용/미사용

MaxOrdersPerDay 하루 동안 발생할 수 있는 최대 거래 횟수

CloseOnOpposite 반대 시그널이 나오면 반대 방향 포지션을 닫을지 여부



8. Display Settings (화면 표시 설정)

ShowPanel 그래프 상에 주요 정보 패널(대시보드)을 표시할지 여부

ShowProfitStats 일·주·월·전체 수익 통계를 표시할지 여부

ShowTradeHistory 그래프에 거래 이력을 표시할지 여부

BuyTradeColor / SellTradeColor 매수·매도 주문 표시 색상

TradeFontSize 거래 표시 라벨 폰트 크기

PanelBackColor / PanelTextColor / PanelEditColor 패널의 색상 테마



결론

Bollinger Bands Trader Pro는 볼린저 밴드 전략을 자동화하고 더욱 발전시키려는 트레이더에게 적합한 다재다능한 도구입니다. 그리드(Grid) 전략과 유연한 리스크 관리 시스템, 그리고 트레일링 스톱이나 손익분기 등 확장 기능이 결합되어 있어, 시장에서 신뢰도 높고 효과적인 EA 중 하나로 꼽힙니다.

장점: 볼린저 밴드를 활용한 클래식 전략뿐 아니라, 지능적인 포지션 관리와 직관적인 인터페이스가 추가로 제공됩니다.

중요: 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않으며, 금융시장에서의 거래에는 위험이 따릅니다. 실제 계좌에 적용하기 전, 반드시 데모 계좌나 전략 테스터로 충분히 테스트해 보시기 바랍니다.



