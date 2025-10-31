환영 GoldSKY EA

GoldSky는 1분 카드를 사용합니다. 5년 및 10년 테스트 결과는 댓글에서 확인하실 수 있습니다. 이 시스템은 동일한 구성으로 오랫동안 안정적이고 안정적으로 작동해 왔습니다.

이 자동 거래 시스템은 유럽 거래 세션 시작부터 미국 거래 세션 종료까지 작동합니다. 밤새도록 포지션을 보유하지 않으며, 모든 포지션은 거래일 종료 시 청산됩니다. 한 번에 최대 두 개의 포지션을 오픈할 수 있습니다.

그만큼 가네다 이 거래 전략은 일본식 캔들 패턴, 이동 평균 필터, ADX 지표, 상대 강도 지수(RSI) 등 여러 기술적 지표를 활용하여 시장 진입을 유도합니다. 하루에 10회 이상 적용할 수 있으며, 금 시장과 같이 최근 변동성이 큰 시장에서 효과가 입증되었습니다.

GoldSky는 이전 거래에서 손실이 발생한 경우 거래 포지션을 늘리는 손절매 기능을 사용합니다. 이 기능은 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 시스템은 손절매 기능이 없어도 충분히 안정적입니다(손절매 기능 미적용 시 백테스트 결과는 주석 참조). 최종 결정은 개인의 선호도에 달려 있지만, 90% 이상의 성공률을 고려할 때 손절매 기능을 활성화하면 일반적으로 성능이 향상됩니다. "손실 발생 후 포지션 크기 증가" 매개변수를 1.0으로 설정하고 동일한 랏 크기로 백테스트를 실행하면 손절매 기능을 비활성화할 수 있습니다.

그만큼 징 티안 전문가 자문(EA)은 개인 투자자의 높은 요구를 충족하는 동시에 고객 계좌의 안정성을 보장하도록 특별히 설계된 포괄적인 거래 솔루션입니다. EA의 지능형 시스템은 다양한 문제를 신속하게 해결하도록 최적화되어 있습니다. 하지만 EA의 진정한 가치는 엄격한 규제 요건 준수와 엄격한 위험 관리를 통해 거래 계좌의 장기적인 안정성과 성과를 보장하는 데 있습니다. 가네다 이 로봇은 분명히 고빈도 거래(HFT) 로봇이 아니며 과도한 거래에 대한 어떠한 규칙도 위반하지 않으므로 사실상 모든 주요 사내 거래 회사와 호환됩니다.

모든 거래는 의무적인 손절매 주문으로 보호되며, 시스템은 그리드 트레이딩 및 마틴게일 전략과 같은 금지된 기법을 엄격히 배제합니다. 중요한 점은 모든 포지션이 주말 전에 자동으로 청산되어 시장 갭 위험을 제거하고 규정 준수를 보장한다는 것입니다. 이처럼 안정적이고 규정을 준수하는 방식은… 징 티안 XAU 스프레드로 정기적으로 거래하는 한, 균형 잡힌 계좌로 무기한 성공적이고 지속적으로 거래할 수 있습니다.

Expert Advisor는 기관 투자자만 이용하는 것이 아니라, 고급 거래 활동에 대한 지원을 제공하며, 초기 자본이 50달러에 불과한 소액 투자자도 거래를 시작할 수 있도록 돕습니다. 가네다 이 훌륭한 도구는 모든 비즈니스 운영에 효율성, 보안성, 확장성을 제공합니다.

가네다 이 방법은 ECN이나 RAW 데이터 소스와 가장 잘 작동하며, 직접 시장 접근, 낮은 스프레드, 최소 슬리피지를 제공하는 브로커와 함께 사용할 때 가장 효과적입니다.

GoldSky는 금 상품의 비용이 저렴하기 때문에 주로 자기자본 거래에 중점을 두고 있으며, 모든 우수한 자기자본 거래 회사와 마찬가지로 위험 기반 거래(거래당 위험 비율) 또는 고정 로트 크기 거래를 제공하여 고객이 이러한 모델 중에서 선택할 수 있도록 합니다.

거래되는 상품: 금

최소 입금액: $50

시간: 1분

중개인 추천: 금 매매에 대한 우수한 조건을 제공하는 평판 좋은 중개인.

계좌 유형: 낮은 스프레드 계좌(RAW/RAZOR/ECN).

중요한: 이상적으로는 10~20센트 정도의 작은 금액을 선택하는 것이 좋습니다. (예: 2043.50/2043.60)

이상적으로는 10~20센트 정도의 작은 금액을 선택하는 것이 좋습니다. 계정 유형: RAW/ECN

매달 약 75건의 거래가 이루어집니다.

진입 시점은 1분 캔들스틱 차트의 새로운 시작 가격입니다.

종료 방법: 손절매를 통한 종료 또는 추적 손절매를 통한 종료.

각 거래의 손절매 한도는 20.00달러입니다(금 가격 추세: 시작 가격 2040.00달러, 손절매 가격 2020.00달러).

유로와 미국 달러의 일일 거래 시간입니다.

낮에도 밤에도 자세를 바꾸는 것은 허용되지 않습니다.

고품질 VPS를 사용하는 것이 좋습니다.

5분 안에 쉽게 설치할 수 있으며, 설치 후에는 다른 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

거래에서 고정된 로트 크기 또는 고정된 위험 비율.

기본적으로 EA(전문가 자문)를 실행하고 1분 GMT2/3 주식 차트에서 백테스트를 수행하도록 구성합니다.

Exness 사용자 여러분, 댓글 섹션에서 프로필을 설정해 주세요. 브로커에서 거래 시간(GMT0)을 변경해야 합니다.

