한국 생산자 물가지수(PPI) y/y (South Korea Producer Price Index (PPI) y/y)

국가:
대한민국
KRW, 한국 원화
소스:
한국 은행 (Bank of Korea)
분야:
가격
낮음 1.9% 1.6%
1.6%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
1.8%
1.9%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

생산자물가지수(PPI) y/y는 특정 달에 국내 상품 및 서비스 생산자가 받은 판매가격의 전년도 같은 달에 비해 평균 변동을 반영합니다. 생산자물가지수는 소비자물가인플레이션의 선행지표로 간주되며 이는 다시 일반물가상승률에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 예상보다 높은 판독치는 한국의 원화 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"한국 생산자 물가지수(PPI) y/y (South Korea Producer Price Index (PPI) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
1.9%
1.6%
1.6%
10월 2025
1.5%
2.1%
1.2%
9월 2025
1.2%
0.9%
0.6%
8월 2025
0.6%
1.1%
0.5%
7월 2025
0.5%
0.7%
0.5%
6월 2025
0.5%
0.0%
0.3%
5월 2025
0.3%
0.5%
0.8%
4월 2025
0.9%
1.3%
1.3%
3월 2025
1.3%
1.5%
1.5%
2월 2025
1.5%
1.2%
1.8%
1월 2025
1.7%
1.3%
1.7%
12월 2024
1.7%
0.5%
1.4%
11월 2024
1.4%
1.0%
1.0%
10월 2024
1.0%
1.3%
1.0%
9월 2024
1.0%
0.9%
1.6%
8월 2024
1.6%
1.8%
2.6%
7월 2024
2.6%
2.6%
2.5%
6월 2024
2.5%
2.8%
2.3%
5월 2024
2.3%
2.2%
1.9%
4월 2024
1.8%
1.8%
1.5%
3월 2024
1.6%
1.7%
1.5%
2월 2024
1.5%
2.0%
1.3%
1월 2024
1.3%
1.5%
1.2%
12월 2023
1.2%
0.0%
0.6%
11월 2023
0.6%
0.1%
0.7%
10월 2023
0.8%
1.5%
1.4%
9월 2023
1.3%
1.6%
1.0%
8월 2023
1.0%
-0.3%
-0.3%
7월 2023
-0.2%
-0.4%
-0.3%
6월 2023
-0.2%
0.1%
0.5%
5월 2023
0.6%
0.5%
1.6%
4월 2023
1.6%
2.3%
3.3%
3월 2023
3.3%
4.1%
4.8%
2월 2023
4.8%
4.1%
5.1%
1월 2023
5.1%
5.7%
5.8%
12월 2022
6.0%
6.1%
6.2%
11월 2022
6.3%
6.6%
7.3%
10월 2022
7.3%
7.1%
7.9%
9월 2022
8.0%
7.4%
8.2%
8월 2022
8.4%
8.7%
9.2%
7월 2022
9.2%
9.3%
10.0%
6월 2022
9.9%
10.2%
9.9%
5월 2022
9.7%
10.2%
9.7%
4월 2022
9.2%
9.1%
9.0%
3월 2022
8.8%
7.4%
8.5%
2월 2022
8.4%
8.3%
8.9%
1월 2022
8.7%
8.5%
9.0%
12월 2021
9.0%
9.8%
9.8%
11월 2021
9.6%
9.7%
9.1%
10월 2021
8.9%
7.3%
7.6%
1234
