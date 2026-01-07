생산자물가지수(PPI) y/y는 특정 달에 국내 상품 및 서비스 생산자가 받은 판매가격의 전년도 같은 달에 비해 평균 변동을 반영합니다. 생산자물가지수는 소비자물가인플레이션의 선행지표로 간주되며 이는 다시 일반물가상승률에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 예상보다 높은 판독치는 한국의 원화 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"한국 생산자 물가지수(PPI) y/y (South Korea Producer Price Index (PPI) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.