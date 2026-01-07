한국은행 제조업 비즈니스 실사지수 (BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))
|낮음
|70
|71
|
70
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|71
|
70
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
한국은행 제조업 BSI는 산업회사 경영자들의 관점에서 한국의 일반적인 경영 상황을 반영합니다. 이 지표는 설문조사를 기반으로 계산되며, 응답자는 당월 상황, 매출, 수익률 등을 평가하고 다음 달에 대한 전망을 제공합니다. 예상보다 높은 판독치는 한국의 원화 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"한국은행 제조업 비즈니스 실사지수 (BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용