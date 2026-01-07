한국은행 제조업 BSI는 산업회사 경영자들의 관점에서 한국의 일반적인 경영 상황을 반영합니다. 이 지표는 설문조사를 기반으로 계산되며, 응답자는 당월 상황, 매출, 수익률 등을 평가하고 다음 달에 대한 전망을 제공합니다. 예상보다 높은 판독치는 한국의 원화 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"한국은행 제조업 비즈니스 실사지수 (BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.