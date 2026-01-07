한국 산업생산 y/y (South Korea Industrial Production y/y)
국가:
대한민국
KRW, 한국 원화
분야:
비즈니스
|낮음
|-1.4%
|-4.6%
|
-8.2%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|2.1%
|
-1.4%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
산업생산성 y/y는 한국 공장, 광산, 유틸리티의 총 생산량 변화를 전년도 같은 달에 비해 반영합니다. 산업생산량 증가는 한국의 원화 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"한국 산업생산 y/y (South Korea Industrial Production y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
-1.4%
-4.6%
-8.2%
10월 2025
-8.1%
12.3%
11.9%
9월 2025
11.6%
3.6%
0.7%
8월 2025
0.9%
-0.6%
5.0%
7월 2025
5.0%
4.9%
1.6%
6월 2025
1.6%
1.2%
-0.3%
5월 2025
0.2%
7.8%
5.1%
4월 2025
4.9%
-2.2%
4.4%
3월 2025
5.3%
7.3%
7.1%
2월 2025
7.0%
1.1%
-4.7%
1월 2025
-4.1%
2.6%
4.4%
12월 2024
5.3%
-0.4%
0.1%
11월 2024
0.1%
4.6%
6.3%
10월 2024
6.3%
4.1%
-1.4%
9월 2024
-1.3%
0.1%
3.8%
8월 2024
3.8%
-1.4%
5.2%
7월 2024
5.5%
5.8%
3.8%
6월 2024
3.8%
0.5%
4.3%
5월 2024
3.5%
0.1%
6.2%
4월 2024
6.1%
6.0%
1.0%
3월 2024
0.7%
8.6%
4.6%
2월 2024
4.8%
12.6%
12.9%
1월 2024
12.9%
8.0%
6.1%
12월 2023
6.2%
7.0%
5.5%
11월 2023
5.3%
1.9%
0.9%
10월 2023
1.1%
-2.4%
2.9%
9월 2023
3.0%
-0.7%
8월 2023
-0.5%
-6.4%
-8.1%
7월 2023
-8.0%
-6.0%
-5.9%
6월 2023
-5.6%
-7.6%
-7.6%
5월 2023
-7.3%
-7.7%
-9.0%
4월 2023
-8.9%
-7.3%
-7.6%
3월 2023
-7.6%
-9.8%
-8.0%
2월 2023
-8.1%
-6.4%
-13.0%
1월 2023
-12.7%
-2.9%
-10.5%
12월 2022
-7.3%
-0.8%
-3.4%
11월 2022
-3.7%
0.4%
-1.2%
10월 2022
-1.1%
1.0%
0.7%
9월 2022
0.8%
1.6%
1.5%
8월 2022
1.0%
3.2%
1.5%
7월 2022
1.5%
3.7%
1.3%
6월 2022
1.4%
-1.9%
7.4%
5월 2022
7.3%
-2.3%
3.5%
4월 2022
3.3%
-6.8%
3.7%
3월 2022
3.7%
1.2%
6.3%
2월 2022
6.5%
3.2%
4.2%
1월 2022
4.3%
-3.5%
7.4%
12월 2021
6.2%
3.1%
6.3%
11월 2021
5.9%
4.0%
4.5%
10월 2021
4.5%
5.7%
-1.8%
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용