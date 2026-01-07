소비자 신뢰 지수는 경제 활동에 대한 개인의 기대를 반영합니다. 가계를 대상으로 한 월별 설문조사를 바탕으로 계산되는데, 이는 한국의 일반적인 경제상황, 응답자 자신의 재정상태, 저축의향, 지출의향 등에 대한 소비자의 의견을 담고 있습니다. 조사 참가자들은 지난 12개월 동안의 동향과 향후 12개월 동안의 추이를 예측합니다. 한국 경제의 단기 전망은 소비자 신뢰지수를 기준으로 측정합니다.

"한국소비자신뢰도 (South Korea Consumer Confidence)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.