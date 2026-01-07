캘린더섹션

경제 달력

국가

한국소비자신뢰도 (South Korea Consumer Confidence)

국가:
대한민국
KRW, 한국 원화
소스:
한국 은행 (Bank of Korea)
분야:
소비자
낮음 109.9 108.4
112.4
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
107.9
109.9
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

소비자 신뢰 지수는 경제 활동에 대한 개인의 기대를 반영합니다. 가계를 대상으로 한 월별 설문조사를 바탕으로 계산되는데, 이는 한국의 일반적인 경제상황, 응답자 자신의 재정상태, 저축의향, 지출의향 등에 대한 소비자의 의견을 담고 있습니다. 조사 참가자들은 지난 12개월 동안의 동향과 향후 12개월 동안의 추이를 예측합니다. 한국 경제의 단기 전망은 소비자 신뢰지수를 기준으로 측정합니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"한국소비자신뢰도 (South Korea Consumer Confidence)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
109.9
108.4
112.4
11월 2025
112.4
105.7
109.8
10월 2025
109.8
109.7
110.1
9월 2025
110.1
112.2
111.4
8월 2025
111.4
111.5
110.8
7월 2025
110.8
107.4
108.7
6월 2025
108.7
100.4
101.8
5월 2025
101.8
96.4
93.8
4월 2025
93.8
92.0
93.4
3월 2025
93.4
93.8
95.2
2월 2025
95.2
92.7
91.2
1월 2025
91.2
89.9
88.2
12월 2024
88.4
100.8
100.7
11월 2024
100.7
101.8
101.7
10월 2024
101.7
97.0
100.0
9월 2024
100.0
95.4
100.8
8월 2024
100.8
105.7
103.6
7월 2024
103.6
102.3
100.9
6월 2024
100.9
97.2
98.4
5월 2024
98.4
101.2
100.7
4월 2024
100.7
99.3
100.7
3월 2024
100.7
100.4
101.9
2월 2024
101.9
102.2
101.6
1월 2024
101.6
100.8
99.7
12월 2023
99.5
97.5
97.2
11월 2023
97.2
98.8
98.1
10월 2023
98.1
101.3
99.7
9월 2023
99.7
103.1
103.1
8월 2023
103.1
101.9
103.2
7월 2023
103.2
99.2
100.7
6월 2023
100.7
96.4
98.0
5월 2023
98.0
93.4
95.1
4월 2023
95.1
90.9
92.0
3월 2023
92.0
90.3
90.2
2월 2023
90.2
90.1
90.7
1월 2023
90.7
88.0
90.2
12월 2022
89.9
87.4
86.5
11월 2022
86.5
89.9
88.8
10월 2022
88.8
89.9
91.4
9월 2022
91.4
87.2
88.8
8월 2022
88.8
91.0
86.0
7월 2022
86.0
99.3
96.4
6월 2022
96.4
103.1
102.6
5월 2022
102.6
103.4
103.8
4월 2022
103.8
103.0
103.2
3월 2022
103.2
103.6
103.1
2월 2022
103.1
104.1
104.4
1월 2022
104.4
105.7
103.8
12월 2021
103.9
107.1
107.6
11월 2021
107.6
105.2
106.8
1234
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드