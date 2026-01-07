한국은행 M2 머니서플라이 y/y는 한국 내 유통되는 지폐와 동전은 물론 은행 계좌에 있는 자금까지 매월 전년도 같은 달에 비해 변동된 금액을 반영하고 있습니다. M2 머니 서플라이 증가세는 인구의 구매력 증가를 나타내는 지표로 원화 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

"한국은행 M2 머니 서플라이 y/y (Bank of Korea M2 Money Supply y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.