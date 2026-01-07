수출물가지수 y/y는 한국으로부터 수출 및 재수출되는 상품의 가격변동을 전년도 같은 달에 비하여 반영합니다. 상품은 전체 국가 수출에서 재무적 중요성에 따라 지수 계산에 포함됩니다. 수출물가 상승은 한국의 무역활동 증가세를 보여주는 것이므로 한국의 원화 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

"한국 수출물가지수 y/y (South Korea Export Price Index y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.