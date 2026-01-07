캘린더섹션

한국 수출물가지수 y/y (South Korea Export Price Index y/y)

국가:
대한민국
KRW, 한국 원화
소스:
한국 은행 (Bank of Korea)
분야:
가격
낮음 7.0% 5.8%
4.8%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
6.9%
7.0%
다음 발표 실제 예측
이전
수출물가지수 y/y는 한국으로부터 수출 및 재수출되는 상품의 가격변동을 전년도 같은 달에 비하여 반영합니다. 상품은 전체 국가 수출에서 재무적 중요성에 따라 지수 계산에 포함됩니다. 수출물가 상승은 한국의 무역활동 증가세를 보여주는 것이므로 한국의 원화 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"한국 수출물가지수 y/y (South Korea Export Price Index y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
7.0%
5.8%
4.8%
10월 2025
4.8%
-0.4%
2.1%
9월 2025
2.2%
0.4%
-1.1%
8월 2025
-1.0%
0.0%
-4.5%
7월 2025
-4.3%
-8.6%
-4.5%
6월 2025
-4.5%
-4.5%
-2.6%
5월 2025
-2.4%
-4.0%
0.4%
4월 2025
0.7%
7.7%
6.4%
3월 2025
6.3%
8.4%
6.3%
2월 2025
6.3%
3.2%
8.6%
1월 2025
8.5%
6.0%
10.5%
12월 2024
10.7%
3.2%
7.0%
11월 2024
7.0%
0.0%
1.7%
10월 2024
2.0%
2.9%
1.0%
9월 2024
1.2%
3.9%
5.5%
8월 2024
5.7%
8.0%
13.0%
7월 2024
12.9%
16.5%
12.1%
6월 2024
12.2%
7.6%
5월 2024
7.5%
6.2%
4월 2024
6.2%
3.1%
2.3%
3월 2024
2.6%
6.0%
4.5%
2월 2024
4.2%
7.5%
3.6%
1월 2024
3.7%
1.7%
-2.4%
12월 2023
-2.3%
-4.3%
-7.4%
11월 2023
-7.2%
-11.2%
-9.3%
10월 2023
-9.5%
-9.3%
-8.9%
9월 2023
-8.9%
-7.4%
-7.9%
8월 2023
-7.9%
-12.5%
-12.8%
7월 2023
-12.8%
-16.5%
-15.0%
6월 2023
-14.7%
-11.6%
-11.3%
5월 2023
-11.2%
-13.4%
-7.2%
4월 2023
-7.5%
-9.0%
-6.2%
3월 2023
-6.4%
-2.4%
-2.6%
2월 2023
-2.7%
-4.8%
-1.2%
1월 2023
-1.3%
-2.4%
3.0%
12월 2022
3.1%
5.6%
8.3%
11월 2022
8.6%
15.9%
13.5%
10월 2022
13.7%
13.1%
14.7%
9월 2022
15.2%
8.4%
13.0%
8월 2022
13.4%
22.9%
15.9%
7월 2022
16.3%
22.0%
23.5%
6월 2022
23.7%
22.0%
23.4%
5월 2022
23.5%
21.5%
22.0%
4월 2022
21.4%
23.4%
23.4%
3월 2022
22.8%
18.3%
20.5%
2월 2022
20.3%
20.4%
22.0%
1월 2022
22.3%
22.6%
23.3%
12월 2021
23.5%
28.6%
25.5%
11월 2021
25.5%
27.1%
26.1%
10월 2021
25.3%
20.2%
20.4%
123
