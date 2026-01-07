한국 실업률 (South Korea Unemployment Rate)
국가:
대한민국
KRW, 한국 원화
분야:
노동
|낮음
|2.7%
|3.1%
|
2.6%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|3.4%
|
2.7%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
실업률은 전체 노동력과 관련하여 실업자의 비율을 반영합니다. 실업자 중에는 현재 실업자로 취업에 적극 나서고 있는 근로연령자가 포함돼 있습니다. 예상보다 높은 판독치는 한국 원화가치에는 부정적으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"한국 실업률 (South Korea Unemployment Rate)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
2.7%
3.1%
2.6%
10월 2025
2.6%
2.8%
2.5%
9월 2025
2.5%
3.1%
2.6%
8월 2025
2.6%
2.1%
2.5%
7월 2025
2.5%
2.2%
2.6%
6월 2025
2.6%
3.3%
2.7%
5월 2025
2.7%
2.6%
2.7%
4월 2025
2.7%
2.7%
2.9%
3월 2025
2.9%
3.0%
2.7%
2월 2025
2.7%
2.0%
2.9%
1월 2025
2.9%
4.1%
3.7%
12월 2024
3.7%
2.9%
2.7%
11월 2024
2.7%
2.7%
2.7%
10월 2024
2.7%
2.2%
2.5%
9월 2024
2.5%
2.5%
2.4%
8월 2024
1.9%
2.4%
2.5%
7월 2024
2.5%
2.9%
2.8%
6월 2024
2.8%
2.9%
2.8%
5월 2024
2.8%
2.6%
2.8%
4월 2024
2.8%
2.8%
2.8%
3월 2024
2.8%
2.6%
2.6%
2월 2024
2.6%
2.9%
3.0%
1월 2024
3.0%
3.3%
3.2%
12월 2023
3.3%
2.9%
2.8%
11월 2023
2.8%
2.5%
2.5%
10월 2023
2.5%
2.5%
2.6%
9월 2023
2.6%
2.6%
2.4%
8월 2023
2.4%
2.7%
2.8%
7월 2023
2.8%
2.5%
2.6%
6월 2023
2.6%
2.5%
2.5%
5월 2023
2.5%
2.6%
2.6%
4월 2023
2.6%
2.6%
2.7%
3월 2023
2.7%
2.7%
2.6%
2월 2023
2.6%
3.1%
2.9%
1월 2023
2.9%
3.1%
3.1%
12월 2022
3.3%
2.8%
2.9%
11월 2022
2.9%
2.8%
2.8%
10월 2022
2.8%
2.6%
2.8%
9월 2022
2.8%
2.7%
2.5%
8월 2022
2.5%
2.9%
2.9%
7월 2022
2.9%
2.8%
2.9%
6월 2022
2.9%
2.7%
2.8%
5월 2022
2.8%
2.7%
2.7%
4월 2022
2.7%
3.6%
2.7%
3월 2022
2.7%
3.6%
2.7%
2월 2022
2.7%
3.7%
3.6%
1월 2022
3.6%
3.5%
3.8%
12월 2021
3.8%
3.1%
3.1%
11월 2021
3.1%
3.1%
3.2%
10월 2021
3.2%
2.9%
3.0%
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용