한국 수입물가지수 y/y (South Korea Import Price Index y/y)

국가:
대한민국
KRW, 한국 원화
소스:
한국 은행 (Bank of Korea)
분야:
가격
낮음 2.2% -1.2%
0.5%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
1.6%
2.2%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

수입물가지수 y/y는 당월에 한국으로 수입되는 상품 및 서비스의 가격이 전년도 같은 달에 비해 변동된 것을 반영합니다. 지수 계산에 사용되는 각 범주의 재화나 용역에는 일정한 가중치가 부여됩니다. 수입물가 상승은 무역활동의 지표로 국내 소비자물가상승률의 선행지표입니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"한국 수입물가지수 y/y (South Korea Import Price Index y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
2.2%
-1.2%
0.5%
10월 2025
0.5%
0.0%
0.7%
9월 2025
0.6%
-0.5%
-2.2%
8월 2025
-2.2%
-1.2%
-5.9%
7월 2025
-5.9%
-8.1%
-6.2%
6월 2025
-6.2%
-7.2%
-5.1%
5월 2025
-5.0%
-5.2%
-2.6%
4월 2025
-2.3%
2.8%
3.4%
3월 2025
3.4%
3.2%
4.3%
2월 2025
4.6%
7.4%
6.5%
1월 2025
6.6%
3.3%
6.8%
12월 2024
7.0%
10.4%
2.8%
11월 2024
3.0%
2.1%
-2.5%
10월 2024
-2.5%
-3.4%
-3.7%
9월 2024
-3.3%
-6.5%
1.8%
8월 2024
1.8%
9.2%
9.9%
7월 2024
9.8%
11.4%
9.6%
6월 2024
9.7%
4.7%
5월 2024
4.6%
2.9%
4월 2024
2.9%
2.8%
-0.5%
3월 2024
-0.7%
1.8%
-0.4%
2월 2024
-0.2%
6.9%
0.5%
1월 2024
0.2%
2.4%
-4.0%
12월 2023
-4.1%
-5.7%
-8.8%
11월 2023
-8.5%
-14.6%
-9.9%
10월 2023
-10.2%
-7.8%
-9.6%
9월 2023
-9.6%
-7.9%
-9.2%
8월 2023
-9.0%
-14.5%
-13.6%
7월 2023
-13.5%
-20.8%
-16.1%
6월 2023
-15.7%
-15.2%
-12.3%
5월 2023
-12.0%
-9.1%
-6.0%
4월 2023
-5.8%
-10.5%
-6.9%
3월 2023
-6.9%
-0.5%
-0.7%
2월 2023
-0.5%
-3.0%
1.9%
1월 2023
1.7%
1.3%
8.7%
12월 2022
9.1%
8.9%
14.0%
11월 2022
14.2%
18.6%
19.4%
10월 2022
19.8%
27.5%
24.2%
9월 2022
24.1%
20.8%
22.9%
8월 2022
22.9%
23.1%
25.6%
7월 2022
27.9%
33.0%
33.6%
6월 2022
33.6%
34.5%
36.5%
5월 2022
36.3%
28.0%
35.4%
4월 2022
35.0%
42.5%
35.9%
3월 2022
35.5%
22.5%
30.7%
2월 2022
29.4%
31.0%
30.5%
1월 2022
30.1%
31.6%
29.6%
12월 2021
29.7%
28.6%
35.0%
11월 2021
35.5%
42.7%
36.3%
10월 2021
35.8%
33.2%
26.6%
123
