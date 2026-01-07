수입물가지수 y/y는 당월에 한국으로 수입되는 상품 및 서비스의 가격이 전년도 같은 달에 비해 변동된 것을 반영합니다. 지수 계산에 사용되는 각 범주의 재화나 용역에는 일정한 가중치가 부여됩니다. 수입물가 상승은 무역활동의 지표로 국내 소비자물가상승률의 선행지표입니다.

"한국 수입물가지수 y/y (South Korea Import Price Index y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.