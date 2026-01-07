국내총생산 q/q는 이전과 비교하여 주어진 분기 동안 한국에서 생산된 모든 상품과 서비스의 금전적 가치를 반영합니다. 이 계산은 민간 소비, 정부 지출, 모든 기업의 지출 및 국가의 순 수출을 고려합니다. 국내총생산(GDP) 증가세는 한국 원화의 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

"한국 국내총생산(GDP) q/q (South Korea Gross Domestic Product (GDP) q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.