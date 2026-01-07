한국은행 금리결정 (Bank of Korea Interest Rate Decision)
국가:
대한민국
KRW, 한국 원화
분야:
통화
|낮음
|2.50%
|
2.50%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
2.50%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
한국은행 금리결정은 금융통화위원회에서 결정해 회의 직후 발표됩니다. 금리 결정은 한국의 가장 중요한 경제 업무 중 하나입니다. 금리 상승은 원화 상승으로 이어지고, 금리 하락은 원화 하락으로 이어지게 됩니다.
마지막 값:
실제 자료
"한국은행 금리결정 (Bank of Korea Interest Rate Decision)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.75%
2.75%
2.75%
2.75%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.25%
3.25%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.25%
3.25%
3.00%
3.00%
2.50%
2.50%
2.25%
2.25%
1.75%
1.75%
1.50%
1.50%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.00%
1.00%
0.75%
0.75%
0.75%
0.75%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.75%
0.75%
0.75%
0.75%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용