한국 국내총생산(GDP) y/y (South Korea Gross Domestic Product (GDP) y/y)

국가:
대한민국
KRW, 한국 원화
소스:
한국 은행 (Bank of Korea)
분야:
GDP
낮음 1.7% 0.2%
0.5%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
1.2%
1.7%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

국내총생산(GDP) y/y는 특정 분기에 한국에서 생산된 모든 상품과 서비스의 화폐 가치를 전년도 같은 분기와 비교하여 반영합니다. 이 계산은 민간 소비, 정부 지출, 모든 기업의 지출 및 국가의 순 수출을 고려합니다. 국내총생산(GDP) 증가세는 한국 원화의 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"한국 국내총생산(GDP) y/y (South Korea Gross Domestic Product (GDP) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
1.7%
0.2%
0.5%
2 Q 2025
0.5%
0.3%
-0.1%
1 Q 2025
-0.1%
0.9%
1.2%
4 Q 2024
1.2%
1.2%
1.5%
3 Q 2024
1.5%
1.5%
1.5%
3 Q 2024 예비
1.5%
2.0%
2.3%
2 Q 2024
2.3%
2.3%
2.3%
2 Q 2024 예비
2.3%
3.6%
3.3%
1 Q 2024
3.3%
3.4%
3.4%
1 Q 2024 예비
3.4%
1.9%
2.2%
4 Q 2023
2.2%
2.2%
2.2%
4 Q 2023 예비
2.2%
1.6%
1.4%
3 Q 2023
1.4%
1.4%
1.4%
3 Q 2023 예비
1.4%
0.9%
0.9%
2 Q 2023
0.9%
0.9%
0.9%
2 Q 2023 예비
0.9%
0.8%
0.9%
1 Q 2023
0.9%
0.8%
0.8%
1 Q 2023 예비
0.8%
-1.5%
1.3%
4 Q 2022
1.3%
1.4%
1.4%
4 Q 2022 예비
1.4%
2.8%
3.1%
3 Q 2022
3.1%
3.1%
3.1%
3 Q 2022 예비
3.1%
3.3%
2.9%
2 Q 2022
2.9%
2.9%
2.9%
2 Q 2022 예비
2.9%
2.2%
3.0%
1 Q 2022
3.0%
3.1%
3.1%
1 Q 2022 예비
3.1%
3.5%
4.2%
4 Q 2021
4.2%
4.1%
4.1%
4 Q 2021 예비
4.1%
4.6%
4.0%
3 Q 2021
4.0%
4.0%
4.0%
3 Q 2021 예비
4.0%
7.6%
6.0%
2 Q 2021
6.0%
5.9%
5.9%
2 Q 2021 예비
5.9%
1.8%
1.9%
1 Q 2021
1.9%
1.8%
1.8%
1 Q 2021 예비
1.8%
-1.3%
-1.2%
4 Q 2020
-1.2%
-1.4%
-1.4%
4 Q 2020 예비
-1.4%
-2.5%
-1.1%
3 Q 2020
-1.1%
-1.3%
-1.3%
3 Q 2020 예비
-1.3%
-1.7%
-2.7%
2 Q 2020
-2.7%
-2.9%
-2.9%
2 Q 2020 예비
-2.9%
1.8%
1.4%
1 Q 2020
1.4%
1.3%
1.3%
1 Q 2020 예비
1.3%
3.0%
2.3%
4 Q 2019
2.3%
2.2%
2.2%
4 Q 2019 예비
2.2%
1.1%
2.0%
3 Q 2019
2.0%
2.0%
2.0%
3 Q 2019 예비
2.0%
2.4%
2.0%
2 Q 2019
2.0%
2.1%
2.1%
2 Q 2019 예비
2.1%
2.9%
1.7%
1 Q 2019
1.7%
1.8%
1.8%
1 Q 2019 예비
1.8%
1.9%
3.1%
123
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드