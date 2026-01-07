소매판매 m/m는 한국 소매판매가 이전과 비교하여 보고된 달에 변경된 것을 반영합니다. 이 계산은 국가의 소매업자가 제공한 인플레이션 조정 데이터를 사용하여 수행됩니다. 소매 판매 증가는 한국 원화의 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"한국 소매 판매 m/m (South Korea Retail Sales m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.