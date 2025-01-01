- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
OnEvent
차트 이벤트 핸들러.
|
virtual bool OnEvent(
Parameters
id
[in] Event ID.
lparam
[in] 참조로 전달된 long 타입의 이벤트 매개 변수.
dparam
[in] 참조로 전달된 double 타입의 이벤트 매개 변수.
sparam
[in] 참조로 전달된 string 유형의 이벤트 매개 변수.
Return Value
이벤트가 처리되면 true, 아니면 false.