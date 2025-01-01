MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CDialogOnDialogDragStart
OnDialogDragStart
컨트롤 "DialogDragStart" 이벤트의 가상 핸들러.
|
virtual bool OnDialogDragStart()
Return Value
이벤트가 처리되면 true, 아니면 false.
Note
컨트롤 끌기가 시작될 때 "DialogDragStart" 이벤트가 발생합니다.