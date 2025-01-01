문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CDialogOnDialogDragStart 

OnDialogDragStart

컨트롤 "DialogDragStart" 이벤트의 가상 핸들러.

virtual bool  OnDialogDragStart()

Return Value

이벤트가 처리되면 true, 아니면 false.

Note

컨트롤 끌기가 시작될 때 "DialogDragStart" 이벤트가 발생합니다.