"표준 편차 채널" 그래픽 객체 생성.

bool  Create(
   long      chart_id,      // 차트 식별자
   string    name,          // 객체명
   int       window,        // 차트 창
   datetime  time1,         // 첫 시간 좌표
   datetime  time2,         // 둘째 시간 좌표
   double    deviation      // 편차
   )

Parameters

chart_id

[in]  차트 식별자 (0 – 현재 차트).

name

[in]  생성할 개체의 고유 이름.

window

[in]  차트 창 번호 (0 – 메인 창).

time1

[in]  첫 고정점의 시간 좌표.

time2

[in]  두번째 고정점 시간 좌표.

deviation

[in]  "편차" 속성의 숫자 값.

반환 값

true - 성공, false - 오류.