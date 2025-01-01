MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトチャンネルオブジェクトCChartObjectStdDevChannelCreate CreateDeviationsSaveLoadType Create "표준 편차 채널" 그래픽 객체 생성. bool Create( long chart_id, // 차트 식별자 string name, // 객체명 int window, // 차트 창 datetime time1, // 첫 시간 좌표 datetime time2, // 둘째 시간 좌표 double deviation // 편차 ) Parameters chart_id [in] 차트 식별자 (0 – 현재 차트). name [in] 생성할 개체의 고유 이름. window [in] 차트 창 번호 (0 – 메인 창). time1 [in] 첫 고정점의 시간 좌표. time2 [in] 두번째 고정점 시간 좌표. deviation [in] "편차" 속성의 숫자 값. 반환 값 true - 성공, false - 오류. CChartObjectStdDevChannel Deviations