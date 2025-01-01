Reshape

데이터를 변경하지 않고 행렬의 모양을 변경합니다.

void Reshape(

const ulong rows,

const ulong cols

);

매개 변수

rows

[in] 새로운 수 혹은 행.

cols

[in] 새로운 수 혹은 열.

참조

매트릭스가 처리됩니다. 복사본이 생성되지 않습니다. 모든 크기를 지정할 수 있습니다(즉, rows_new*cols_new!=rows_old*cols_old). 매트릭스 버퍼가 증가하면 추가 값이 정의되지 않습니다.

예