- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
데이터를 변경하지 않고 행렬의 모양을 변경합니다.
void Reshape(
매개 변수
rows
[in] 새로운 수 혹은 행.
cols
[in] 새로운 수 혹은 열.
참조
매트릭스가 처리됩니다. 복사본이 생성되지 않습니다. 모든 크기를 지정할 수 있습니다(즉, rows_new*cols_new!=rows_old*cols_old). 매트릭스 버퍼가 증가하면 추가 값이 정의되지 않습니다.
예
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};