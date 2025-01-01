RegressionMetric

실제 데이터와 비교하여 예측 데이터의 품질을 평가하기 위해 회귀 메트릭을 계산합니다.

double vector::RegressionMetric(

const vector& vector_true,

ENUM_REGRESSION_METRIC metric

);



double matrix::RegressionMetric(

const matrix& matrix_true,

ENUM_REGRESSION_METRIC metric

);



vector matrix::RegressionMetric(

const matrix& matrix_true,

ENUM_REGRESSION_METRIC metric,

int axis

);

패러미터

vector_true/matrix_true

【in】 참 값의 벡터 또는 행렬입니다.

metric

【in】 ENUM_REGRESSION_METRIC 열거의 메트릭 유형입니다.

axis

[in] 축. 0 — 가로축, 1 — 세로축.

반환 값

실제 데이터와 비교하여 예측 데이터의 품질을 평가하는 계산된 메트릭입니다.

주의

REGRESSION_MAE — 예측 값과 해당 참 값 간의 절대 차이를 나타내는 평균 절대 오차(mean absolute error)

REGRESSION_MSE — 예측 값과 해당 참 값 사이의 차이 제곱을 나타내는 평균 제곱 오차

REGRESSION_RMSE — MSE의 제곱근

REGRESSION_R2 - 1 — MSE(regression) / MSE(mean)

REGRESSION_MAPE — 백분율인 MAE

REGRESSION_MSPE — 백분율인 MSE

REGRESSION_RMSLE — 로그 스케일로 계산된 RMSE

예: