ArgMax 최대값의 인덱스를 반환

ArgMin 최소값의 인덱스를 반환

Max 행렬/벡터의 최대값 반환

Min 행렬/벡터의 최소값 반환

Ptp 행렬/벡터 또는 주어진 행렬 축의 값의 범위를 반환

Sum 주어진 축(여러 축)에 대해서도 수행할 수 있는 행렬/벡터 요소의 합을 반환합니다.

Prod 주어진 축에 대해서도 수행할 수 있는 행렬/벡터 요소의 곱을 반환합니다.

CumSum 주어진 축을 따라 있는 요소를 포함하여 행렬/벡터 요소의 누적 합계를 반환

CumProd 주어진 축을 따라 있는 요소를 포함하여 행렬/벡터 요소의 누적 곱을 반환

Percentile 지정된 축을 따라 행렬/벡터 요소 또는 요소 값의 지정된 백분위수를 반환

Quantile 지정된 축을 따라 행렬/벡터 요소 또는 요소 값의 지정된 분위수를 반환

Median 행렬/벡터 요소의 중앙값 계산

Mean 요소 값의 산술 평균 계산

Average 행렬/벡터 값의 가중 평균 계산

Std 주어진 축을 따라 행렬/벡터 요소 또는 요소 값의 표준 편차를 반환합니다.

Var 행렬/벡터 요소 값의 분산 계산