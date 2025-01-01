통계적 메서드
행렬 및 벡터의 기술 통계를 계산하는 메서드.
|
함수
|
액션
|
최대값의 인덱스를 반환
|
최소값의 인덱스를 반환
|
행렬/벡터의 최대값 반환
|
행렬/벡터의 최소값 반환
|
행렬/벡터 또는 주어진 행렬 축의 값의 범위를 반환
|
주어진 축(여러 축)에 대해서도 수행할 수 있는 행렬/벡터 요소의 합을 반환합니다.
|
주어진 축에 대해서도 수행할 수 있는 행렬/벡터 요소의 곱을 반환합니다.
|
주어진 축을 따라 있는 요소를 포함하여 행렬/벡터 요소의 누적 합계를 반환
|
주어진 축을 따라 있는 요소를 포함하여 행렬/벡터 요소의 누적 곱을 반환
|
지정된 축을 따라 행렬/벡터 요소 또는 요소 값의 지정된 백분위수를 반환
|
지정된 축을 따라 행렬/벡터 요소 또는 요소 값의 지정된 분위수를 반환
|
행렬/벡터 요소의 중앙값 계산
|
요소 값의 산술 평균 계산
|
행렬/벡터 값의 가중 평균 계산
|
주어진 축을 따라 행렬/벡터 요소 또는 요소 값의 표준 편차를 반환합니다.
|
행렬/벡터 요소 값의 분산 계산
|
계산된 선형 회귀 값으로 벡터/행렬을 계산합니다