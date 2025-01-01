문서화섹션
MQL5 リファレンス행렬과 벡터 메서드초기화Ones 

Ones

1로 채워진 새 행렬을 만들고 반환하는 정적 함수입니다.

static matrix matrix::Ones(
  const ulong  rows,     // 행의 수
  const ulong  cols      // 열의 수
   );
 
static vector vector::Ones(
  const ulong  size,     // 벡터 사이즈
   );
 

매개 변수

rows

[in]  행 수

cols

[in]  열 수

반환값

1로 채워진 주어진 행과 열의 새로운 행렬.

MQL5 예:

  matrix ones=matrix::Ones(44);
  Print("ones = \n"ones);
/*
ones = 
   [[1,1,1,1]
    [1,1,1,1]
    [1,1,1,1]
    [1,1,1,1]]
*/

파이썬 예:

np.ones((4, 1))
array([[1.],
       [1.]])