Ones

1로 채워진 새 행렬을 만들고 반환하는 정적 함수입니다.

static matrix matrix::Ones(
   const ulong  rows,       // 행의 수
   const ulong  cols        // 열의 수
   );
static vector vector::Ones(
   const ulong  size,       // 벡터 사이즈
   );

매개 변수

rows
[in]  행 수

cols
[in]  열 수

반환값

1로 채워진 주어진 행과 열의 새로운 행렬.

MQL5 예:

matrix ones=matrix::Ones(4, 4);
Print("ones = \n", ones);
/*
ones =
[[1,1,1,1]
 [1,1,1,1]
 [1,1,1,1]
 [1,1,1,1]]
*/

파이썬 예:

np.ones((4, 1))
array([[1.],
       [1.]])