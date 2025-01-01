매트릭스와 벡터

Type벡터는 벡터 작업을 가능하게 하는 MQL5의 특수 데이터 유형입니다. 벡터는 double 타입의 1차원 배열입니다. 벡터는 물리학, 기하학 등 많은 과학 분야에서 사용되는 선형 대수의 기본 개념 중 하나입니다. 벡터는 3D 그래픽 및 기타 응용 분야에서 선형 방정식 시스템을 푸는 데 사용됩니다. 벡터는 더해지고 곱해질 수 있습니다. 벡터 사이의 길이 또는 거리는 Norm을 통해 얻을 수 있습니다. 프로그래밍에서 벡터는 일반적으로 정규 벡터 연산이 없는 동종 요소의 배열로 표현됩니다 즉, 배열을 더하거나 곱할 수 없는 경우, norm이 없는 경우.

벡터는 행렬로 작업할 때 행 벡터와 문자열 벡터로 나타낼 수 있습니다. 또한 선형 대수학의 벡터는 공분산과 반공분산의 개념을 사용합니다. 이러한 개념은 MQL5 코드를 작성할 때 아무런 차이가 없습니다. 프로그래머만 벡터 유형의 각 객체가 무엇인지 결정하기 때문입니다. 예를 들어, 3D 그래픽의 회전, 변위 또는 압축 벡터의 경우입니다.

일반적으로 선형 대수학의 관점에서 볼 때 숫자도 벡터이지만 1차원 벡터 공간에 있습니다. 벡터 자체는 행렬의 특수한 경우로 간주할 수 있습니다.

Yypematrix는 행렬을 나타내는 MQL5의 또 다른 특수 데이터 유형입니다. 행렬은 실제로 double 유형의 2차원 배열입니다. 특정 유형의 데이터 세트에 대한 더 쉬운 작업을 위해 벡터와 행렬이 MQL5에 도입되었습니다. 이를 통해 개발자는 단순하고 수학과 같은 형태로 선형 대수의 이점을 얻을 수 있습니다. Matrix는 선형 또는 미분 방정식 시스템을 간결하게 작성하기 위해 사용할 수 있습니다. 행렬 행의 수는 방정식의 수에 해당하고 열의 수는 미지수와 같습니다. 결과적으로 선형 방정식은 행렬 연산을 통해 풀 수 있습니다.

행렬에 대해 다음 대수 연산이 정의됩니다:

동일한 크기의 행렬 추가

적합한 크기 행렬의 곱셈: 왼쪽 행렬의 열 개수는 오른쪽 행렬의 행 개수와 같아야 합니다.

열 벡터로 행렬 곱하기 행렬 곱셈 규칙에 따라 행 벡터를 행렬로 곱합니다. 이러한 관점에서 벡터는 행렬의 특수한 경우입니다.

숫자, 즉 스칼라로 행렬 곱하기

수학은 다양한 행렬 유형을 고려합니다. 예를 들어 단위 행렬, 대칭, 비대칭 대칭, 상부 및 하부 삼각 행렬 및 기타 유형이 있습니다. 다양한 정규형은 행렬 이론에서 중요한 역할을 합니다. 그것들은 특정 변환을 통해 얻을 수 있는 행렬의 특정 표준 형식을 나타냅니다. 실제로는 안정성과 같은 추가 속성이 있는 일반 형식이 사용됩니다.

벡터와 행렬을 사용하거나 관련 유형의 특수 메서드를 사용하면 수학 표기법에 가까운 더 간단하면서 간결하고 명확한 코드를 생성할 수 있습니다. 이러한 방법을 사용하면 중첩 루프를 생성하거나 계산시 배열의 올바른 인덱싱을 염두에 둘 필요가 없습니다. 따라서 이러한 방법을 사용하면 복잡한 프로그램을 개발할 때 안정성과 속도가 향상됩니다.

행렬 및 벡터 메서드 목록

Typesmatrix 그리고벡터는 넘파이 라이브러리 메서드에 해당하는 메서드를 포함합니다. 이러한 방법을 사용하면 최소한의 노력으로 알고리즘과 코드를 Python에서 MQL5로 변환할 수 있습니다. 많은 데이터 처리 작업, 수학 방정식, 신경망 및 기계 학습 작업은 이미 만들어진 Python 메서드와 라이브러리를 사용하여 해결할 수 있습니다.