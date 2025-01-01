Std

주어진 축을 따라 행렬/벡터 요소 또는 요소 값의 표준 편차를 반환합니다.

double vector::Std();



double vector::Std(

const int ddof

);



double matrix::Std();



vector matrix::Std(

const int axis

);



vector matrix::Std(

const int axis,

const int ddof

);

매개 변수

axis

[in] 축. 0 — 가로축, 1 — 세로축.

ddof

[in] "자유도의 델타 수준": 계산에 사용 된 제수는 n -ddof이며, 여기서 n은 요소의 수를 나타냅니다. 기본값은 ddof 0.

반환 값

Standard_deviation: 스칼라 혹은 벡터

주의

표준 편차는 mean에서 제곱 편차의 평균의 제곱근입니다. i. e., std = sqrt(mean(x)), where x = abs(a - a.mean())**2.

평균 제곱 편차는 일반적으로 x.sum () / (n -ddof)로 계산되며, 여기서 n = len (x).

ddof=0로 계산된 식은 때때로 "모집단 표준편차(population standard deviation)"라고 불립니다. ddof > 0 (보통 1을 사용)일 때 계산된 값은 때때로 "표본 표준편차(sample standard deviation)"라고 불립니다.

예