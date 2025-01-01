문서화섹션
Std

주어진 축을 따라 행렬/벡터 요소 또는 요소 값의 표준 편차를 반환합니다.

double vector::Std();
 
double vector::Std(
  const int  ddof      // 자유도의 델타 수준
);
 
double matrix::Std();
 
vector matrix::Std(
  const int  axis      // 축
);
 
vector matrix::Std(
  const int  axis,     // 축
  const int  ddof      // 자유도의 델타 수준
);

매개 변수

axis

[in]  축. 0 — 가로축, 1 — 세로축.

ddof

[in] "자유도의 델타 수준": 계산에 사용 된 제수는 n -ddof이며, 여기서 n은 요소의 수를 나타냅니다. 기본값은 ddof 0.

반환 값

Standard_deviation: 스칼라 혹은 벡터

주의

표준 편차는 mean에서 제곱 편차의 평균의 제곱근입니다. i. e., std = sqrt(mean(x)), where x = abs(a - a.mean())**2.

평균 제곱 편차는 일반적으로 x.sum () / (n -ddof)로 계산되며, 여기서 n = len (x).

ddof=0로 계산된 식은 때때로 "모집단 표준편차(population standard deviation)"라고 불립니다. ddof > 0 (보통 1을 사용)일 때 계산된 값은 때때로 "표본 표준편차(sample standard deviation)"라고 불립니다.

   matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_std=matrix_a.Std(0);
   vectorf rows_std=matrix_a.Std(1);
   float matrix_std=matrix_a.Std();
 
   Print("cols_std ",cols_std);
   Print("rows_std ",rows_std);
   Print("std value  ",matrix_std);
 
 
   /*
   matrix_a
   [[10,3,2]
    [1,8,12]
    [6,5,4]
    [7,11,9]]
   cols_std [3.2403703,3.0310888,3.9607449]
   rows_std [3.5590262,4.5460606,0.81649661,1.6329932]
   std value  3.452052593231201
   */
