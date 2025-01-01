LstSq

선형 대수 방정식의 최소 제곱해를 반환합니다(비제곱 또는 축퇴 행렬의 경우).

vector matrix::LstSq(

const 벡터비

);

매개 변수

b

【in】 좌표 또는 '종속 변수' 값. (Vector of free terms)

반환값

시스템 a * x = b에 대한 해가 있는 벡터. 이는 정확한 솔루션이 있는 시스템에만 해당됩니다.

예