LstSq

선형 대수 방정식의 최소 제곱해를 반환합니다(비제곱 또는 축퇴 행렬의 경우).

vector matrix::LstSq(
  const 벡터// 좌표 또는 '종속 변수' 값
   );

매개 변수

b

【in】 좌표 또는 '종속 변수' 값. (Vector of free terms)

반환값

시스템 a * x = b에 대한 해가 있는 벡터. 이는 정확한 솔루션이 있는 시스템에만 해당됩니다.

   matrix a={{32},
             {4,-5},
             {33}};
   vector b={7,40,3};
//---
   vector x=a.LstSq(b);
//--- [5, -4]인지 확인
   Print("x="x);
//--- [7, 40, 3]인지 확인
   vector b1=a.MatMul(x);
   Print("b1=",b1);
 
/*
  x=[5.000000000000002,-4]
  b1=[7.000000000000005,40.00000000000001,3.000000000000005]
*/
