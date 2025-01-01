MQL5 リファレンス행렬과 벡터 메서드솔루션LstSq SolveLstSqInvPInv LstSq 선형 대수 방정식의 최소 제곱해를 반환합니다(비제곱 또는 축퇴 행렬의 경우). vector matrix::LstSq( const 벡터비// 좌표 또는 '종속 변수' 값 ); 매개 변수 b 【in】 좌표 또는 '종속 변수' 값. (Vector of free terms) 반환값 시스템 a * x = b에 대한 해가 있는 벡터. 이는 정확한 솔루션이 있는 시스템에만 해당됩니다. 예 matrix a={{3, 2}, {4,-5}, {3, 3}}; vector b={7,40,3}; //--- vector x=a.LstSq(b); //--- [5, -4]인지 확인 Print("x=", x); //--- [7, 40, 3]인지 확인 vector b1=a.MatMul(x); Print("b1=",b1); /* x=[5.000000000000002,-4] b1=[7.000000000000005,40.00000000000001,3.000000000000005] */ Solve Inv