Row

행 벡터를 반환. 지정된 행에 벡터 쓰기

vector matrix::Row(

const ulong nrow

);



void matrix::Row(

const vector v,

const ulong nrow

);



매개 변수

nrow

[in] 행의 수

반환값

Vector.

참조

할당되지 않은 행렬(차원이 없는)에 대해 행이 설정될 수 있습니다. 이 경우 벡터 크기 x 행 번호+1의 크기로 제로 행렬이 생성되고 이후 벡터 요소의 값이 해당 행에 채워집니다. 행이 이미 존재하는 행렬로 설정된 경우 행렬의 차원은 변경되지 않으며 행 벡터 외부의 행렬 요소 값은 변경되지 않습니다.

예