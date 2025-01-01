문서화섹션
행 벡터를 반환. 지정된 행에 벡터 쓰기

vector matrix::Row(
  const ulong   nrow      // 행 수
   );
 
void matrix::Row(
  const vector  v,        // 행 벡터
  const ulong   nrow      // 행 수
   );
 

매개 변수

nrow

[in]  행의 수

반환값

Vector.

참조

할당되지 않은 행렬(차원이 없는)에 대해 행이 설정될 수 있습니다. 이 경우 벡터 크기 x 행 번호+1의 크기로 제로 행렬이 생성되고 이후 벡터 요소의 값이 해당 행에 채워집니다. 행이 이미 존재하는 행렬로 설정된 경우 행렬의 차원은 변경되지 않으며 행 벡터 외부의 행렬 요소 값은 변경되지 않습니다.

   vector v1={1,2,3};
   matrix m1;
   m1.Row(v1,1);
   Print("m1\n",m1);
   matrix m2=matrix::Full(4,5,7);
   m2.Row(v1,2);
   Print("m2\n",m2);
   
   Print("row 1 - ",m2.Row(1));
   Print("row 2 - ",m2.Row(2));
 
  /*
  m1
  [[0,0,0]
  [1,2,3]]
  m2
  [[7,7,7,7,7]
  [7,7,7,7,7]
  [1,2,3,7,7]
  [7,7,7,7,7]]
  row 1 - [7,7,7,7,7]
  row 2 - [1,2,3,7,7]
  */
Col