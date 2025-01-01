- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Row
행 벡터를 반환. 지정된 행에 벡터 쓰기
|
vector matrix::Row(
매개 변수
nrow
[in] 행의 수
반환값
Vector.
참조
할당되지 않은 행렬(차원이 없는)에 대해 행이 설정될 수 있습니다. 이 경우 벡터 크기 x 행 번호+1의 크기로 제로 행렬이 생성되고 이후 벡터 요소의 값이 해당 행에 채워집니다. 행이 이미 존재하는 행렬로 설정된 경우 행렬의 차원은 변경되지 않으며 행 벡터 외부의 행렬 요소 값은 변경되지 않습니다.
예
|
vector v1={1,2,3};