- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
TriU
k 번째 대각선 아래의 요소가 0인 행렬의 복사본을 반환 상부 삼각 행렬.
matrix matrix::Triu(
매개 변수
ndiag=0
[in] Diagonal below which to zero elements. ndiag = 0(기본값)은 주 대각선이고 ndiag < 0은 그 아래에 있고 ndiag > 0은 위에 있습니다.
MQL5 예:
matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
파이썬 예:
import numpy as np