TriU

k 번째 대각선 아래의 요소가 0인 행렬의 복사본을 반환 상부 삼각 행렬.

matrix matrix::Triu(
  const int     ndiag=0      // 애각선의 인덱스
   );

매개 변수

ndiag=0

[in]  Diagonal below which to zero elements. ndiag = 0(기본값)은 주 대각선이고 ndiag < 0은 그 아래에 있고 ndiag > 0은 위에 있습니다.

 

MQL5 예:

   matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   matrix b=a.TriU(-1);
   Print("matrix b \n",b);
 
  /*
  matrix b
  [[1,2,3]
   [4,5,6]
   [0,8,9]
   [0,0,12]]
  */

파이썬 예:

import numpy as np
 
a=np.triu([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9],[10,11,12]], -1)
print(a)
 
[[ 1  2  3]
 [ 4  5  6]
 [ 0  8  9]
 [ 0  0 12]]

 