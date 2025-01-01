ArrayFromFP8

uchar 유형의 배열을 지정된 형식의 float 또는 double 유형의 배열로 복사합니다.

bool ArrayFromFP8(

const float& dst_array[],

const uchar& src_array[],

ENUM_FLOAT8_FORMAT fmt

);

double 유형에 대한 오버로딩

bool ArrayFromFP8(

const double& dst_array[],

const uchar& src_array[],

ENUM_FLOAT8_FORMAT fmt

);

매개 변수

dst_array[]

[out] 수신기 배열 또는 유형은 float 또는 double.

src_array[]

[in] uchar 유형의 소스 배열.

fmt

[in] ENUM_FLOAT8_FORMAT 열거에서 형식을 복사.

반환값

성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환.

참조

모든 종류의 FP8 형식은 ENUM_FLOAT8_FORMAT 열거에 정의되어 있으며 MQL5에서 ONNX 모델과의 작업에만 사용됩니다.

OnnxRun 함수 실행에서 얻은 출력 매개변수가 ENUM_FLOAT8_FORMAT 열거의 FP8인 경우 이 함수를 사용하여 결과를 부동 또는 더블 배열로 변환할 수 있습니다.

FP8(8비트 부동 소수점)은 부동 소수점 자리를 나타내는 데 사용되는 데이터 유형 중 하나입니다. FP8에서 각 숫자는 8개의 데이터 비트로 표시되며 일반적으로 부호, 지수 및 가수의 세 가지 구성 요소로 나뉩니다. 이 형식은 정확성과 저장 효율성 사이의 균형을 제공하므로 메모리 용량과 계산 효율성이 필요한 애플리케이션에 적합합니다.

FP8은 간결한 숫자 표현을 사용하여 메모리의 양을 줄이고 계산을 가속화합니다. 또한 FP8은 산술 계산 및 신호 처리와 같은 로 레벨의 작업을 구현하는 데 유용할 수 있습니다.

예: 다음 기사의 함수 float16 및 float8 형식으로 ONNX 모델 작업

//+------------------------------------------------------------------+

//| RunCastFloat8Float |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RunCastFloat8ToFloat(long model_handle,const ENUM_FLOAT8_FORMAT fmt)

{

PrintFormat("TEST: %s(%s)",__FUNCTION__,EnumToString(fmt));

//---

float test_data[15] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};

uchar data_float8[15] = {};

if(!ArrayToFP8(data_float8,test_data,fmt))

{

Print("error in ArrayToFP8. error code=",GetLastError());

OnnxRelease(model_handle);

return(false);

}

U<uchar> input_float8_values[3*5];

U<float> output_float_values[3*5];

float test_data_float[];

//--- convert float8 to float

if(!ArrayFromFP8(test_data_float,data_float8,fmt))

{

Print("error in ArrayFromFP8. error code=",GetLastError());

OnnxRelease(model_handle);

return(false);

}

for(uint i=0; i<data_float8.Size(); i++)

{

input_float8_values[i].value=data_float8[i];

PrintFormat("%d input value =%f Hex float8 = %s ushort value=%d",i,test_data_float[i],ArrayToHexString(input_float8_values[i].uc),input_float8_values[i].value);

}

Print("ONNX input array: ",ArrayToString(input_float8_values));

//--- execute model (convert float8 to float using ONNX)

if(!OnnxRun(model_handle,ONNX_NO_CONVERSION,input_float8_values,output_float_values))

{

PrintFormat("error in OnnxRun. error code=%d",GetLastError());

OnnxRelease(model_handle);

return(false);

}

Print("ONNX output array: ",ArrayToString(output_float_values));

//--- calculate error (compare ONNX and ArrayFromFP8 results)

double sum_error=0.0;

for(uint i=0; i<test_data.Size(); i++)

{

double delta=test_data_float[i]-(double)output_float_values[i].value;

sum_error+=MathAbs(delta);

PrintFormat("%d output float %f = %s difference=%f",i,output_float_values[i].value,ArrayToHexString(output_float_values[i].uc),delta);

}

//---

PrintFormat("%s(%s): sum_error=%f

",__FUNCTION__,EnumToString(fmt),sum_error);

return(true);

}

참조

ArrayToFP8, ArrayCopy