문서화섹션
MQL5 リファレンス행렬과 벡터 메서드행렬 및 벡터 조작Set 

Set

지정된 인덱스로 벡터 요소의 값을 정합니다.

bool vector::Set(
  ulong   index,     // 요소 인덱스
  double  value      // 값
   );

매개 변수

index

[in]  값이 설정되어야 하는 요소의 인덱스.

value

[in]  값.

반환값

성공하면 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환.

참조

Set 메서드는 대괄호를 사용하여 값을 할당하는 것과 동일한 작업을 수행합니다. 즉: Vector[index]=value. 이러한 유형의 표기법이 사용되는 언어에서 코드 전송을 단순화하기 위해 메서드가 추가되었습니다. 아래 예는 지정된 인덱스 값으로 벡터를 채우는 두 가지 옵션을 모두 보여줍니다.

예:

void OnStart()
  {
//---
   vector v1(10VectorAssignValues);
   Print("v1 = "v1);
 
   vector v2(10VectorSetValues);
   Print("v2 = "v2);
  }
 /* Result
  v1 = [1,2,4,8,16,32,64,128,256,512]
  v2 = [1,2,4,8,16,32,64,128,256,512]
  */
//+-------------------------------------------------------------------------+
//| 할당 작업을 통해 벡터를 숫자의 거듭제곱으로 채웁니다.  |
//+-------------------------------------------------------------------------+
void VectorAssignValues(vectorvdouble initial=1)
  {
   double value=initial;
   for(ulong k=0k<v.Size(); k++)
     {
      v[k]=value;
      value*=2;
     }
  }
//+--------------------------------------------------------------------------+
//| Set 메서드를 사용하여 숫자의 거듭제곱으로 벡터를 채웁니다.               |
//+--------------------------------------------------------------------------+
void VectorSetValues(vectorvdouble initial=1)
  {
   double value=initial;
   for(ulong k=0k<v.Size(); k++)
     {
      v.Set(kvalue);
      value*=2;
     }
  }