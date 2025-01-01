Set

지정된 인덱스로 벡터 요소의 값을 정합니다.

bool vector::Set(

ulong index,

double value

);

매개 변수

index

[in] 값이 설정되어야 하는 요소의 인덱스.

value

[in] 값.

반환값

성공하면 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환.

참조

Set 메서드는 대괄호를 사용하여 값을 할당하는 것과 동일한 작업을 수행합니다. 즉: Vector[index]=value. 이러한 유형의 표기법이 사용되는 언어에서 코드 전송을 단순화하기 위해 메서드가 추가되었습니다. 아래 예는 지정된 인덱스 값으로 벡터를 채우는 두 가지 옵션을 모두 보여줍니다.

예: