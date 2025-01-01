- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Flat
두 개가 아닌 하나의 인덱스를 통해 행렬 요소의 주소를 지정할 수 있습니다.
|
bool matrix::Flat(
매개 변수
index
[in] Flat 인덱스
value
【in】 주어진 인덱스로 설정할 값.
반환값
주어진 인덱스에 의한 값.
참조
행렬 mat(3,3)의 경우 액세스는 다음과 같이 작성할 수 있습니다:
- reading: 'x=mat.Flat(4)', which is equivalent to 'x=mat[1][1]'
- writing: 'mat.Flat(5, 42)', equivalent to 'mat[1][2]=42'
예
|
matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};