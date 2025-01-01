문서화섹션
MQL5 リファレンス행렬과 벡터 메서드행렬 및 벡터 조작Flat 

Flat

두 개가 아닌 하나의 인덱스를 통해 행렬 요소의 주소를 지정할 수 있습니다.

bool matrix::Flat(
  const ulong   index,     // 
  const double  value      // 설정할 값
   );
 
double matrix::Flat(
  const ulong   index,     // 
   );
 

매개 변수

index

[in]  Flat 인덱스

value

【in】 주어진 인덱스로 설정할 값.

반환값

주어진 인덱스에 의한 값.

참조

행렬 mat(3,3)의 경우 액세스는 다음과 같이 작성할 수 있습니다:  

  • reading: 'x=mat.Flat(4)', which is equivalent to 'x=mat[1][1]'  
  • writing: 'mat.Flat(5, 42)', equivalent to 'mat[1][2]=42'

 

   matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
   ulong arg_max=matrix_a.ArgMax();
   Print("max_value=",matrix_a.Flat(arg_max));
   matrix_a.Flat(arg_max,0);
   arg_max=matrix_a.ArgMax();
   Print("max_value=",matrix_a.Flat(arg_max));
 
 
  /*
  matrix_a
  [[10,3,2]
   [1,8,12]
   [6,5,4]
   [7,11,9]]
  max_value=12.0
  max_value=11.0
  */