0으로 채워진 새 행렬을 만들고 반환하는 정적 함수입니다.

static matrix matrix::Zeros(
  const ulong  rows,     // 행의 수
  const ulong  cols      // 열의 수
   );
 
static vector vector::Zeros(
  const ulong  size,     // 벡터 사이즈
   );
 

매개 변수

rows

[in]  행 수

cols

[in]  열 수

반환값

0으로 채워진 지정된 행과 열의 새 행렬입니다.

MQL5 예:

  matrix zeros=matrix::Zeros(34);
  Print("zeros = \n"zeros);
/*
zeros = 
   [[0,0,0,0]
    [0,0,0,0]
    [0,0,0,0]]
*/

파이썬 예:

np.zeros((21))
array([[ 0.],
       [ 0.]])