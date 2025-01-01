MQL5 リファレンス행렬과 벡터 메서드초기화Zeros AssignCopyIndicatorBufferCopyRatesCopyTicksCopyTicksRangeEyeIdentityOnesZerosFullTriInitFillRandom Zeros 0으로 채워진 새 행렬을 만들고 반환하는 정적 함수입니다. static matrix matrix::Zeros( const ulong rows, // 행의 수 const ulong cols // 열의 수 ); static vector vector::Zeros( const ulong size, // 벡터 사이즈 ); 매개 변수 rows [in] 행 수 cols [in] 열 수 반환값 0으로 채워진 지정된 행과 열의 새 행렬입니다. MQL5 예: matrix zeros=matrix::Zeros(3, 4); Print("zeros = \n", zeros); /* zeros = [[0,0,0,0] [0,0,0,0] [0,0,0,0]] */ 파이썬 예: np.zeros((2, 1)) array([[ 0.], [ 0.]]) Ones Full